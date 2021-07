SVP und FDP kritisieren Aktion vom St.Galler Frauenstreik

Frauenstreik-Aktion «Dosenwerfen gegen alte weisse Männer, das ist diskriminierend»: Zwei Parteipräsidenten fordern Antworten vom St.Galler Stadtrat Die Aktion liegt schon einige Wochen zurück, doch jetzt hat sie ein politisches Nachspiel. Zwei St.Galler Parteipräsidenten wollen vom Stadtrat wissen, warum die Aktion «Dosenwerfen gegen alte weisse Männer» im Rahmen des Frauenstreiks bewilligt wurde. Julia Nehmiz 07.07.2021, 19.04 Uhr

Da war das Dosenwerfen schon vorbei: Am eigentlichen Frauenstreik demonstrierten in St.Gallen 300 Personen für Gleichstellung.

Bild: Sandro Büchler (14. Juni 2021)

An der Aktion selber haben sie nicht teilgenommen. Sie besucht auch nicht. Doch unanständig sei sie allemal. «Dosenwerfen gegen alte weisse Männer» hiess einer von insgesamt 24 Programmpunkten, die im Rahmen der feministischen Aktionstage im Juni in St.Gallen stattfanden. Höhepunkt der mehrtägigen Veranstaltungsreihe war der Frauenstreik am 14 Juni.