Interview «Frauen können sehr gut führen»: Für SP-Präsident Peter Olibet ist es Zeit für einen Wandel in der Stadt St.Gallen Maria Pappa ist auf dem Weg, die erste Stadtpräsidentin St.Gallens zu werden. Obwohl es gut für die SP-Frau aussieht, will Parteipräsident Peter Olibet drei Wochen vor dem zweiten Wahlgang noch nicht von Zuversicht sprechen. Das Rennen sei nach wir vor offen. Daniel Wirth 09.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ihm ist St.Gallen nicht links genug: SP-Präsident Peter Olibet vor der Militärkantine.

Benjamin Manser (3. November 2020)

Die SP ist gegenwärtig klar die stärkste politische Kraft in der Stadt St.Gallen. Bei den Wahlen ins Stadtparlament vom 27. September holte sie zusammen mit den Jungsozialisten 18 Sitze von 63 Sitzen. Bei den Wahlen in den Stadtrat wurden Peter Jans und Maria Pappa mit den besten Resultaten aller acht Kandidierenden im Amt bestätigt. Die SP ist die einzige Partei, die zwei Mandate hält in der fünfköpfigen Stadtregierung.

Die Welle der Wahlerfolge baut sich weiter auf. In wenigen Wochen könnte den Sozialdemokraten ein Coup gelingen: Maria Pappa hat beste Chancen, am 29. November als erste Stadtpräsidentin St.Gallens gewählt zu werden; sie liess ihre beiden Konkurrenten Mathias Gabathuler (FDP) und Markus Buschor (parteilos) im ersten Wahlgang hinter sich und ist jetzt klare Favoritin. Parteipräsident Peter Olibet will aber noch nicht über die Wahlfeier sprechen.

Zur Person (dwi) Peter Olibet ist 44 Jahre alt. Er ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Er arbeitet in einem 50-Prozent-Pensum als Co-Leiter eines Kindertreffs in der Lachen. Aufgewachsen ist Peter Olibet im Appenzellerland. Mit Unterbrüchen lebt er seit rund 25 Jahren in der Stadt St.Gallen. Seit Anfang 2015 ist der Sozialdemokrat Mitglied des St.Galler Stadtparlaments, gleich lang ist er Präsident der SP der Stadt St.Gallen.

Peter Olibet stammt aus einer sozialdemokratischen Familie. Sein Vater Tschösi Olibet war Präsident der SP Trogen und Wahlkampfleiter im Stab des späteren Ausserrhoder Regierungsrats Matthias Weishaupt. Seine Tante Edith Olibet war zwölf Jahre Mitglied der Stadtberner Regierung.



Sie wirken entspannt. Kein Wunder: Sie sehen dem zweiten Wahlgang mit viel Zuversicht entgegen.

Peter Olibet: Nein, von Zuversicht will ich nicht sprechen. Es ist wieder Wahlkampf, und dieser ist in Zeiten von Corona nicht einfach zu führen. Es braucht grosses Engagement von Maria Pappa als Kandidatin und grossen Einsatz von uns als Partei. Wir versuchen die Leute davon zu überzeugen, dass Maria Pappa die Richtige ist für das Stadtpräsidium.

Maria Pappa hatte im ersten Wahlgang einen grossen Vorsprung auf Mathias Gabathuler von der FDP. Sie ist deshalb so gut wie gewählt.

Es ist eine neue Wahl. Es gab in der Vergangenheit auch schon Wahlen, bei denen jemand nach dem ersten Wahlgang in Front lag, aber im zweiten nicht gewählt worden ist. Das Rennen Pappa gegen Gabathuler ist offen. Wir müssen argumentieren und die Wählerinnen und Wähler auch mobilisieren.

Welches ist das wichtigste Argument der SP, weshalb Maria Pappa erste Stadtpräsidentin werden soll?

Es braucht einen Wandel. Es braucht Veränderung in der Stadt. St.Gallen wird seit Menschengedenken von Männern regiert und hatte mit Ausnahme der Ära Heinz Christen, also von 1981 bis 2004, ausschliesslich bürgerliche Stadtpräsidenten. Es ist immer noch so, dass es in St.Gallen keine linke Mehrheit gibt wie in anderen Städten. Uns scheint es sehr wichtig, dass die Stadt St.Gallen ein neues Gesicht bekommt und Maria Pappa ist prädestiniert dafür.

Maria Pappa nach dem ersten Wahlgang am 27. September. Michel Canonica

Weshalb ist sie das?

Aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Herkunft. Aber auch wegen ihrer Art, wie sie politisiert. Sie ist anders, anders als wir uns das gewohnt sind. Ihr geht es darum, die Einwohnerinnen und Einwohner auf dem Weg zu politischen Lösungen mitzunehmen. Das ist ein neues Kapitel für die Stadt St.Gallen.

Wie wichtig ist dem SP-Präsidenten, dass Ende Monat die erste Frau ins Stadtpräsidium gewählt wird?

Das ist Teil des angesprochenen Wandels, den wir uns erhoffen. Seit Vadian füllten ausschliesslich Männer dieses Amt aus. Eineinhalb Jahre nach dem grossen Frauenstreik ist es an der Zeit, dass auch tatsächlich fähige Frauen in solche wichtigen Ämter gewählt werden.

Was würde sich denn wandeln mit Maria Pappa als Stadtpräsidentin?

Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament und im Stadtrat änderten sich ja nicht. Aber Maria Pappas Wahl verhülfe der Stadt zu einem neuen Selbstverständnis. Sie hat eine Migrationsbiografie. Maria Pappa kennt Lebensrealitäten, die bürgerliche Politikerinnen und Politiker nicht kennen, von denen es in der Stadt St.Gallen aber viele gibt.

Ihnen ist die Stadt nicht links genug. Dabei hat es heute nur einen Bürgerlichen im Stadtrat. Was soll denn das mit der linken Mehrheit?

Es kommt darauf, welche Politik man sich wünscht für die Stadt. Ich wünsche mir, dass die Politik in St.Gallen sozial geprägt ist und ich wünsche mir progressive Vorlagen aus dem Stadtrat. Deshalb ist es wichtig, dass mit Maria Pappa eine fortschrittliche Politikerin an die Spitze der Stadt gewählt wird.

Bei welchen Geschäften war Ihnen der Stadtrat zu wenig progressiv?

In der Klimapolitik haben wir mit der Aufnahme des Klimaartikels in der Gemeindeordnung etwas Fortschrittliches getan. Aber wir müssen den ökologischen Umbau schneller machen. Mir sind soziale Anliegen wichtig. Ich hätte mir deshalb gewünscht, dass der Stadtrat einen Coronahärtefallfonds eingerichtet hätte. Es gibt viele Menschen in der Stadt, die leiden unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. 80 Prozent eines kleinen Lohns reichen bei Kurzarbeit nirgends hin. Hier hätte ich mir vom Stadtrat mehr Hilfe erhofft.

Maria Pappa ist erst seit vier Jahren Baudirektorin. Was hat sie in dieser Zeit ausgezeichnet? Was befähigt sie, Stadtpräsidentin zu werden?

Sie konnte innert kürzester Zeit grosse Projekte, die Jahre lang blockiert waren vorwärts und ins Ziel bringen. Zwei Beispiele sind das Burgweiherareal und der Marktplatz. Maria Pappa schafft es, im Dialog politische Lösungen zu finden. Sie kann vermitteln und Vertrauen bilden. Sie nimmt die Leute ins Boot und hat die Fähigkeit, im richtigen Moment die richtigen Instrumente zu wählen.

Maria Pappa sagte im Wahlkampf mehrmals, auch als Stadtpräsidentin Baudirektorin bleiben zu wollen. Finden Sie das eine gute Idee?

Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, die Baudirektion in ihrer heutigen Form zu führen und gleichzeitig das Stadtpräsidium innezuhaben. Das hat Frau Pappa auch immer schon so formuliert.

Peter Olibet: «Maria Pappa kennt Lebensrealitäten, die bürgerliche Politikerinnen und Politiker nicht kennen.»

Benjamin Manser (3. November 2020)

Es gibt Kritiker, die behaupten, Maria Pappa fehle das Magistrale.

Das ist haltlos. Es herrscht allgemein die Meinung vor, Frauen könnten nicht magistral sein. Das hat aber viel mehr mit den Bildern in unseren Köpfen zu tun als mit der Realität. Frauen können sehr gut führen, weil sie nicht sich selber ins Zentrum stellen, sondern weil es bei ihnen mehr um die Sache geht.

Wird Maria Pappa unterschätzt?

Das glaube ich nicht. Aber es gibt tatsächlich Leute, die trauen ihr das Amt nicht zu, weil sie ein anderes Bild abgibt, als das, das viele Leute seit Jahren von Stadtpräsidenten vorgelebt bekommen haben. Sie ist anders.

Die SP hat für den einzigen freien Sitz im Stadtrat keine Wahlempfehlung abgegeben. Weshalb nicht?

Wir hätten es begrüsst, wenn die Grünen angetreten wären im zweiten Wahlgang. Jetzt bewerben sich eine CVP-Frau und ein FDP-Mann. Da liegt es nicht an der SP, eine Empfehlung abzugeben. Wir können uns da raushalten.

Aber Sie und ihre Partei sind doch die lachenden Dritten im Zerwürfnis zwischen der FDP und der CVP.

Das sind wir nicht. Denn am 29. November gibt es zwei unterschiedliche Wahlen; eine in den Stadtrat, eine ins Stadtpräsidium. Unser einziges und klares Ziel ist es, Maria Pappas Vorsprung aus dem ersten Wahlgang zu verteidigen und sie ins Stadtpräsidium zu bringen. Als Zeichen für einen echten Aufbruch in der Stadt.