St.Gallen: Wie Parteien Frauen in der Politik fördern

Frauen in der Politik Vorbilder, bessere Plätze auf Wahllisten und Vereinbarkeit mit der Familie: So wollen die Parteien der Stadt St.Gallen Frauen fördern – und das sagt ein HSG-Politologe zum Thema Im Stadtparlament St.Gallen sitzen erstmals mehr Frauen als Männer. Doch die grössten Parteien in der Stadt sind unterschiedlicher Meinung, inwiefern Frauenförderung nötig ist. Dabei gäbe es laut einem Politologen ein Erfolgsrezept. Marlen Hämmerli 06.02.2023, 17.07 Uhr

Engagierte Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier müssen mit einem 20-Prozent-Pensum für das Amt rechnen. Bild: Ralph Ribi (10. Januar 2023)

Zum ersten Mal gibt es im St.Galler Stadtparlament eine Frauenmehrheit. Derzeit sitzen im Rat 32 Parlamentarierinnen und 31 Parlamentarier. Am meisten Frauen stellt die 19-köpfige SP/Juso/PFG-Fraktion, hier sind es 15 Parlamentarierinnen. Wie also gelingt Frauenförderung? Und ist sie überhaupt noch nötig? Die grössten Parteien in der Stadt St.Gallen gehen die Sache unterschiedlich an.

Die Zahlen würden es zeigen: «Wir betreiben seit Jahren sehr aktive Frauenförderung», sagt Jenny Heeb, Co-Präsidentin der städtischen SP. Das bedeutet: Bei der Listengestaltung wird auf einen Anteil von 50 Prozent geachtet. Seit einigen Jahren stehen bei der SP Frauen zudem oben auf der Liste, also auf den besten Plätzen.

Jenny Heeb, Co-Präsidentin der SP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Frauenförderung beginne aber schon bei der Basisarbeit, auch wenn es darum gehe, Minderheiten einzubinden. Es sei kein Vorurteil: «Wenn es darum geht, Menschen auf die Liste zu holen, stehen Männer bereit. Frauen zweifeln an sich selbst.» Ausserdem: «Oft lehnen Frauen eine Kandidatur ab, weil sie Amt, Beruf und Familie nicht vereinbaren können.» Kommissionssitzungen finden nachmittags statt, Stadtparlamentssitzungen beginnen um 16 Uhr: «Die politischen Strukturen sind nach wie vor von Männern für Männer gemacht», sagt Heeb.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident der Grünen und Jungen Grünen, sagt: «Es ist grundsätzlich schwierig, gute Leute zu finden – unabhängig vom Geschlecht.» Er selbst interessierte sich mit 36 für einen Einstieg in die Politik. Mit dem Aufwand eines 20-Prozent-Pensums müsse er rechnen, wenn er engagiert Politik betreiben wolle, hiess es. «Wir hatten ein kleines Kind und teilten uns Erwerbs- und Familienarbeit. Da konnte ich diese Zeit nicht aufbringen.» Frauen seien da noch mehr betroffen.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne und Junge Grüne. Bild: Christian Widmer / PD

Männer getrauten sich schneller ein Mandat zu, sagt Parteipräsident Christian Huber. Dagegen helfen würden weibliche Vorbilder. Die zwei letzten Male, als die Grünen das Parlamentspräsidium stellten, kamen zwei junge Frauen zum Zug. Mit diesem repräsentativen Amt hätten die Grünen die Sichtbarkeit von Frauen in der Politik massgeblich gefördert, sagt Huber. Es benötige aber auch Überzeugungsarbeit und für Politikerinnen wie Politiker bessere Möglichkeiten, Beruf, Familie und Politik zu vereinbaren.

Christian Huber, Parteipräsident Grüne Stadt St.Gallen. Bild: Reto Martin

In der SVP ist die Frage der Frauenförderung «nicht sehr relevant», wie Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs sagt. «Wir freuen uns über jedes Mitglied.» Wichtig sei die Motivation, aktiv mitzuarbeiten. Die Fähigkeiten der Kandidierenden sollen laut Winter-Dubs möglichst unterschiedlich sein, damit in der Fraktion ein breites Spektrum an Wissen vorhanden sei.

Karin Winter-Dubs, SVP-Fraktionspräsidentin. Bild: Ralph Ribi

«Wir glauben nicht, dass es den Frauen an Selbstvertrauen mangelt, dass sie nicht kandidieren. Viel mehr liegt es am Zeitmangel.» Die SVP finde jeweils genügend Frauen unter ihren Mitgliedern. Im Hinblick auf die nächsten Wahlen werde unter den Mitgliedern sowohl nach Frauen wie nach Männern gesucht, die kandidieren wollen. «Aus Sicht der SVP ist die Gleichberechtigung erreicht, wenn das Geschlecht bei der Wahl der Kandidierenden keine Rolle mehr spielt.»

Auch bei der FDP Stadt St.Gallen heisst es: «Es herrscht weder eine Männer- noch eine Frauenförderung», sagt Parteipräsident Oskar Seger. «Wir setzten uns für die generelle Gleichberechtigung ein und unterscheiden nicht zwischen den Geschlechtern.» Man freue sich über möglichst viele motivierte Kandidatinnen und Kandidaten.

Oskar Seger, Parteipräsident FDP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Unabhängig vom Geschlecht sei die Suche nach Kandidierenden nicht einfach. «Es braucht bei Frauen und Männern Überzeugungsarbeit», sagt Seger. Der Zeitaufwand sei ein Hinderungsgrund. Die FDP versuche, potenzielle Kandidierende davon zu überzeugen, dass die politische Arbeit im Stadtparlament auch Vorteile bringe. «Man ist sehr nahe beim politischen Tagesgeschäft der Stadt und kann sich einbringen.»

Ivo Liechti, Präsident der Mitte Stadt St.Gallen, sagt: «Wichtiger als die von Männern organisierte Frauenförderung sind aus meiner Sicht weibliche Vorbilder.» Auf ihnen wolle die Partei aufbauen. Die weiblichen Mitglieder in Parteileitung und Fraktion sollten andere Frauen überzeugen, es ihnen gleichzutun.

Ivo Liechti, Präsident der Mitte Stadt St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Gemäss Statuten sollen in der Parteileitung beide Geschlechter zu mindestens einem Drittel vertreten sein. Dasselbe gelte in Bezug auf Wahlen. Diese Vorgaben umzusetzen, sei teils nicht einfach. «Es ist weiterhin schwierig, Frauen für das Engagement zu gewinnen. Deshalb sind wir froh über jede fähige Person, die unsere Parteiarbeit unterstützt, unabhängig vom Geschlecht.»

Das sich Frauen eine politische Aufgabe nicht zutrauen, glaubt Jacqueline Gasser-Beck weniger. Frauen ohne Familienpflichten könnten in der Regel genauso gut für eine Kandidatur gewonnen werden wie Männer. «Wir beobachten aber, dass sich Frauen scharfe Angriffe eher zu Herzen nehmen.» Klar ist für die Fraktionspräsidentin von GLP und JGLP: «Die Vereinbarkeit mit Familienpflichten muss verbessert werden. Insbesondere für alleinerziehende Frauen ist es finanziell wie zeitlich sehr herausfordernd.» In der Fraktion seien drei von vier Frauen mit dieser Herausforderung konfrontiert.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin von GLP/JGLP. Bild: PD

Parlamentsarbeit müsse zudem besser entschädigt werden, damit Einkommenseinbussen besser abgefedert werden, findet Gasser-Beck. Sie wünscht sich auch mehr Flexibilität: Virtuell an Parlamentssitzungen teilzunehmen, etwa während der Mutterschaft, ist heute nicht erlaubt. Und nimmt eine junge Mutter an einer Sitzung teil, verliert sie ihre Mutterschaftsentschädigung. «Es gibt also noch viel zu tun, um die Parlamentsarbeit frauenfreundlicher zu gestalten.»

«Förderung ist keine Hexerei»: HSG-Politologe über das Erfolgsrezept, um Frauen für Politik zu gewinnen

Patrick Emmenegger, Professor für Politikwissenschaft an der HSG, sagt, warum es über 50 Jahre gebraucht hat, bis im St.Galler Stadtparlament die Parität der Geschlechter erreicht wurde. Und was die Parteien besser machen könnten, um gezielter weiblichen Politnachwuchs zu fördern.

«Die Entwicklungen weiter kritisch begleiten»: HSG-Politologe Patrick Emmenegger. Bild: Michel Canonica

1972 wurde im Kanton St.Gallen das Frauenstimm- und -wahlrecht eingeführt. 51 Jahre später sitzen im St.Galler Stadtparlament erstmals knapp mehr Frauen als Männer. Kann man sich jetzt also in Sachen Parität und Gleichstellung zurücklehnen?

Patrick Emmenegger: So absolut kann man das nicht formulieren. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dass Frauen nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Parlament die Hälfte ausmachen, ist ein Fortschritt. Das war vorher nicht gegeben. Das bedeutet aber nicht, dass man die Entwicklungen nicht weiter kritisch begleiten muss.

Wie meinen Sie das?

Die Frage ist doch, was passiert nach den nächsten oder den übernächsten Wahlen? Ist die derzeitige Zusammensetzung des Parlaments das Resultat eines einmaligen Repräsentationsschubs? Und es bleibt natürlich die Frage der Vertretung anderer Gruppen, zum Beispiel junger Leute, Menschen mit Migrationshintergrund oder mit nicht akademischer Ausbildung.

Warum hat es über 50 Jahre gedauert, bis zum ersten Mal eine Parität der Geschlechter im Stadtparlament erreicht wurde?

Man musste 1972 bei null anfangen. Es dauert seine Zeit. Es gibt drei Barrieren, die überwunden werden müssen. Wer tritt einer Partei bei? Wer erhält einen Listenplatz? Wer wird gewählt?

Aber diese Barrieren gelten doch auch für Männer.

Nicht in dem Ausmass wie für Frauen. Das Problem fängt in der Schweiz bei der schlechten Nachwuchsarbeit der Parteien an. Aufgrund knapper Ressourcen baut keine Partei systematisch junge Leute auf, man verlässt sich stattdessen auf deren eigenes Engagement. Junge Männer haben vielleicht eher das Gefühl, dass sie in einer Partei etwas erreichen können. Zudem setzen viele Parteien auf persönliche Netzwerke. Mitglieder rekrutieren neue Mitglieder. Man hockt also beispielsweise im Handballverein und fragt seinen Handballkollegen, ob er nicht in der Politik mitmischen möchte. Doch so bleibt die Partei homogen. Dann das Listenplatzproblem. Gestandene Mitglieder bekommen bei Wahlen die guten oberen Listenplätze. Es braucht Zeit, sich die Liste hochzuarbeiten. Und die dritte Barriere: Was mache ich als Wähler, als Wählerin? Neue Studien zeigen, dass Frauen heute bei vergleichbaren Listenplätzen genauso häufig wie Männer gewählt werden, heute nicht mehr mit Nichtwahl abgestraft werden. Das zeigt aus meiner Sicht, wie wichtig die ausgewogene Gestaltung der Listen ist.

Braucht es denn überhaupt eine Frauenförderung? Soll nicht einfach der oder die Beste gewählt werden?

Das Problem ist, dass ich als Wähler, als Wählerin eine vorgefertigte Liste bekomme. Gewählt werden tendenziell diejenigen auf den oberen Listenplätzen. Die Parteien spielen hier eine wichtige Rolle. Wer kandidiert, wer tritt öffentlich auf und eben: Wer bekommt die guten Listenplätze?

Gibt es ein Erfolgsrezept, wie man Frauen in der Politik fördern kann?

Das gibt es, Förderung ist keine Hexerei. Es fängt damit an, Leute für die Partei zu gewinnen und sie systematisch aufzubauen. Sie bei gewissen Themen ins Zentrum zu rücken, mit Aufgaben und Verantwortung zu betrauen. Und dann muss man den Leuten gute Listenplätze geben. Allenfalls könnte man für etablierte Kräfte eine Amtszeitbeschränkung erwägen, denn jeder Etablierte steht neuen Kräften vor der Sonne. (miz)

