Frauen in der Führung

15.04.2021

Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen 20 Jahren verändert. Aber weiterhin gilt: Um Frauen im Beruf zu halten, müssen Unternehmenskultur und die Strukturen stimmen. Bild: Getty

Die Zurich-Versicherung hat es geschafft: In ihrem Verwaltungsrat sitzen neu mehr Frauen als Männer. Das ist in der Schweiz eine Premiere. Wobei das neue Aktienrecht seit Anfang Jahr Forderungen an börsenkotierte Unternehmen stellt. Sie sollen den Frauenanteil in Verwaltungsräten auf 30 Prozent steigern, jenen in Geschäftsleitungen auf 20 Prozent.

Für Gemeinden und Städte gelten keine solchen Richtwerte. Aber auch hier gibt es Bestrebungen. Frauen sollen in Bereichen, in denen sie untervertreten sind, gefördert werden. Und sie sollen vermehrt Führungsverantwortung übernehmen. So hat das St.Galler Stadtparlament Ende Oktober 2019 eine Motion der SP/Juso/PFG-Fraktion für erheblich erklärt. Die Stadt soll sich demnach «in sämtlichen Bereichen für beide Geschlechter ein Ziel setzen von jeweils 50 Prozent in Kader- und Führungspositionen». Wird diese Quote aber nicht erreicht, hat das keine Folgen.

Eineinhalb Jahre später hat sich in St.Gallen wenig getan. Die Fluktuation in Verwaltungen ist tief, Veränderungen benötigen Zeit. Schaut man aber die Zahlen von 2014 bis 2020 an, lässt sich sagen: Der Frauenanteil steigt, wenn auch sehr langsam. Nicht nur in St.Gallen, auch in Gossau und Rorschach.

In den Personaldiensten der Stadt St.Gallen arbeiten heute deutlich mehr Frauen, während für die Verkehrsbetriebe St.Gallen weiterhin mehr Männer tätig sind. Bild: Hanspeter Schiess (29. August 2018)

Für die Beantwortung der Motion benötigt der Stadtrat noch Zeit. Die Stadt erarbeitet derzeit weitere Massnahmen, wie der Anteil von Frauen in Kader- und Führungspositionen erhöht werden könnte. «Je 50 Prozent Frauen und Männer in allen Dienststellen zu beschäftigen, wie es die Motion fordert, ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Berufsfelder nicht überall realistisch», sagt Jeannette Kindle. Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte bei den städtischen Personaldiensten.

Ein Ansatzpunkt sei, die Arbeitszeiten weiter zu flexibilisieren. Die Motion wirke aber auch, indem sie das Bewusstsein für das Ziel schärfe. Ein Ziel, das sich die Stadt St.Gallen laut Kindle schon länger gesetzt hat. Der Stadtrat hatte im Mai 2013 einen Aktionsplan zur «Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zur Stärkung der Familien in der Stadt St.Gallen» verabschiedet. Dieser ist laut Kindle weiterhin gültig.

Der Frauenanteil am Personal der Stadt St.Gallen lag 2014 bei 34,4 Prozent. Ende 2020 betrug er 36,3 Prozent. Lehrpersonen werden bei allen Zahlen nicht gezählt.

Weiterhin gibt es klassische «Männerbereiche», etwa die Stadtpolizei, die Informatik oder das Tiefbauamt. So erkundigten sich kürzlich drei Stadtparlamentarierinnen via Vorstoss, wie der Frauenanteil in der Stadtpolizei erhöht werden könnte.

«Diese Bereiche beschäftigen Mitarbeitende aus Berufen, die eher von Männern gewählt werden», sagt Kindle. Hingegen haben sich die Personaldienste oder gewisse Bereiche im Hochbauamt zu «Frauenbereichen» entwickelt. Fast die Hälfte der Projektleitenden im Hochbauamt sind Frauen. Der Grund: Mehr Frauen wählen ein Architekturstudium, entsprechend hat die Stadt im Bewerbungsprozess mehr Auswahl.

Jeannette Kindle erinnert sich an Anfang der 2000er-Jahre.

«Eine Frau am Steuer eines Busses war exotisch. Damals gab es eine einzige Chauffeurin.»

Das hat sich geändert, auch wenn weiterhin mehr Männer als Frauen für die Verkehrsbetriebe St.Gallen tätig sind.

In Bereichen, wo eines der Geschlechter untervertreten ist, legt die Stadt laut Kindle ein besonderes Augenmerk auf Bewerbungen von Frauen oder Männern. Aber:

«Wir wollen keine Quotenfrauen und Quotenmänner, sondern berücksichtigen die Person, die am besten geeignet ist.»

Krippe, Jobsharing und Weiterbildungen

Laut Jeannette Kindle gibt es drei Grundpfeiler für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit für die Gleichstellung: «Eine gute familienergänzende Kinderbetreuung, die man sich leisten kann, Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeiten.» Entsprechend versuche die Stadt, die Gleichstellung zu fördern: mit einer eigenen Krippe, Teilzeitarbeit und Jobsharing.

Diese Massnahmen ergreift die Stadt auch, um den Frauenanteil in Kader- und Führungspositionen zu steigern. Zudem gibt es spezielle Weiterbildungsangebote für Frauen zu Themen wie berufliche Standortbestimmung und Laufbahnplanung. «So können wir sie darin unterstützen, sich in Richtung Kader- oder Führungsposition und zu entwickeln.» Zum Kader zählen die mittleren und oberen Führungspositionen und sogenannte Fachspezialistinnen und -spezialisten. Unter Führungsstellen werden Gruppenleiter bis Dienststellenleiterinnen verstanden.

Von den Personen mit Führungsfunktion waren 2014 in St.Gallen 19,8 Prozent Frauen. 2020 betrug dieser Anteil 21 Prozent.

«Es ist aber nicht allein die Verantwortung der Frauen, dass sie in der Minderheit sind.» Man müsse sie abholen und ermutigen. Dafür wiederum brauche es eine gewisse Offenheit. «Die Ausgangslage ist für die Geschlechter unterschiedlich, weil Frauen und Männern oft nicht dasselbe zugetraut wird.»

2020 waren bei der Stadt St.Gallen drei von zehn Kaderpersonen weiblich und zwei von zehn Führungspersonen.

Generell ist der Frauenanteil in der Führung tiefer als im Kader. Das sei die berühmt-berüchtigte Glasdecke, bestätigt Jeannette Kindle. «Das hat auch mit unbewussten, nicht willentlichen, Vorbehalten zu tun.» Frauen werden weniger Führungsfähigkeiten zugeschrieben und es wird bezweifelt, dass sie Führung und Familie vereinbaren können – als ob Haushalt und Kinder eine reine Frauensache wären. «Es bräuchte im Privaten eine partnerschaftlichere Arbeitsteilung.»

Kaum Führungspersonen, die weniger als 80 Prozent arbeiten

Von den Personen, die bei der Stadt St.Gallen Teilzeit arbeiten, waren 2014 28,8 Prozent Männer, 2020 sind es 30,9 Prozent.

Die Stadt schreibt laut Jeannette Kindle vermehrt Stellen für 80 bis 100 Prozent aus. Jedoch gebe es wenige Führungspersonen, die weniger als 80 Prozent arbeiten. «Immerhin», sagt Kindle, «werden zwei Dienststellen und einzelne Abteilungen inzwischen im Jobsharing geleitet.» Veränderungen würden oft Zeit benötigen. Jemand muss es vormachen, die anderen müssen sehen, dass es funktioniert. Das schafft Offenheit.

2014 waren von den Personen, die Teilzeit arbeiteten, 71,2 Prozent Frauen. 2020 liegt er bei 69,1 Prozent.

Wichtig bei der Gleichstellung ist es auch, Frauen im Beruf zu halten. Kindle sagt, bei der Stadt würden sehr viele Frauen den Mutterschaftsurlaub verlängern. In aller Regel ermögliche die Stadt danach Teilzeitarbeit. Gerade in Funktionen, wo es früher hiess, Teilzeit sei nicht möglich, hat man laut Kindle gemerkt, dass man genau das Frauen anbieten muss, um sie zu halten. So etwa bei der Polizeiarbeit.

Eines ist klar: «Es gibt auf allen Ebenen positive Entwicklungen in die richtige Richtung, zum Teil weniger schnell als erwünscht. Besonders beim Anteil teilzeitarbeitender Männer und beim Frauenanteil in Führungspositionen ist noch viel Luft nach oben.»

Für die Stadt Gossau arbeiten seit 2017 mehr Frauen als Männer, Lehrpersonal und Stadtwerke ausgenommen. Bild: Urs Bucher (10. Januar 2014)

Seit dem 1. April hat Gossau eine Stadtschreiberin und keinen Stadtschreiber mehr. Beatrice Kempf hat von Toni Inauen übernommen. Eine Quotenfrau ist Kempf aber nicht, auch wenn der Frauenanteil durch diese Stellenbesetzung zweifellos steigt. Barbara Sutter, Leiterin Personelles, sagt: «Die geeignetsten Bewerbungen in der Endauswahl stammten von Frauen.»

2014 waren in Gossau 45,8 Prozent des städtischen Personals weiblich. 2020 sind es 55,3 Prozent. In absoluten Zahlen ein Plus von 35 Frauen. Ausgenommen sind bei all diesen Zahlen das Lehrpersonal und die Stadtwerke Gossau.

Bei der Rekrutierung würde nicht das Geschlecht im Vordergrund stehen, sondern dass das Anforderungsprofil erfüllt werde. Eine Strategie, die Gleichstellung zu fördern oder den Frauenanteil zu steigern, hat Gossau nicht. «Unser Frauenanteil hat steigende Tendenz und liegt in den vergangenen Jahren konstant über 50 Prozent.» Zudem würden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichwertig gefördert.

Familienfreundliche Rahmenbedingungen sollen Frauen im Job halten

Auch gibt es kein Förderprogramm, um den Anteil der Frauen in Kader- oder Führungsposition zu erhöhen. Aber: «Sollten im Bewerbungsprozess zwei gleich qualifizierte Personen zur Endauswahl stehen, kann dies genutzt werden, den Frauenanteil zu heben.»

Seit 2014 besteht das Kadergremium in Gossau aus neun Personen. Hinzu gekommen ist eine Frau, was einem Anteil von 11,1 Prozent entspricht.

Die Gleichstellung wird laut Barbara Sutter in Gossau mittels Teilzeit und Jobsharing unterstützt. Um Frauen im Beruf zu halten, würden «sehr viele Teilzeitmöglichkeiten und familienfreundliche Rahmenbedingungen» geboten.

2014 arbeiteten in Gossau vier von zehn Personen Teilzeit. 2020 sind es fast fünf von zehn. In absoluten Zahlen sind das 30 Personen mehr.

Zu den männerdominierten Bereichen zählt in Gossau der Strassenunterhalt. Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätte oder Schulsozialarbeit sind eher frauendominiert. Als das Altersheim Espel per 2013 aus der Stadtverwaltung ausgegliedert wurde, hat sich das entsprechend auf die Zahlen ausgewirkt.

In Rorschach sitzen derzeit drei Frauen und 15 Männer im Kader. Bild: Jolanda Riedener (20. Mai 2019)

In der Stadt Rorschach ist der Anteil von Frauen und Männern seit zehn Jahren sehr ausgeglichen. Warum das so ist, kann sich Röbi Raths, der seit Anfang 2020 Stadtpräsident ist, nicht im Detail erklären. Ob sich mehr Frauen oder Männer auf eine Stelle bewerben, hänge sehr vom Job ab. «Wenn wir eine Leiterin, einen Leiter Technische Betriebe suchen, haben wir keine einzige Bewerbung von einer Frau.» Umgekehrt bewerben sich für Stellen auf dem Einwohner- oder dem Zivilstandsamt viel mehr Frauen.

2020 waren 47 Prozent der Angestellten in Rorschach Frauen, also 31 Personen. Lehrpersonen ausgenommen.

Wie in St.Gallen und Gossau gilt auch in Rorschach: Eingestellt wird die Person mit den besten Voraussetzungen. «Das Geschlecht ist nicht entscheidend.»

Röbi Raths, Stadtpräsident von Rorschach. Bild: Tobias Garcia (1. April 2021)

2014 beschäftigte Rorschach im Kader 6,3 Prozent Frauen. 2020 sind es 16,7 Prozent. In absoluten Zahlen sind das zwei Frauen mehr.

In Rorschach ist im Kader, wer Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter ist. Spezielle Förderprogramme für Frauen oder Ähnliches kennt Rorschach nicht. «Dafür sind wir als Stadt zu klein», sagt Raths.

Stellen würden aber immer in der weiblichen und männlichen Form ausgeschrieben und oft für 80 bis 100 Prozent. «Kaderstellen sind aber meistens Vollzeitstellen.»

Interview: «Frauen traut man keine Führungspositionen zu»

Frauen sind in den höheren Managementstufen immer noch rar. Gudrun Sander forscht, warum das so ist und was sich ändern müsste. Sie ist Direktorin des Kompetenzzentrums für Diversity und Inklusion an der Universität St.Gallen. Im Interview erklärt sie, was sich in öffentlichen Verwaltungen ändern müsste, damit der Frauenanteil in der Führung steigt.

Warum ist ein hoher Frauenanteil in öffentlichen Verwaltungen und in ihrer Führung wichtig?

Gudrun Sander: Sie haben eine gewisse Vorbildfunktion. Bund oder Kanton können schwer etwas von der Privatwirtschaft einfordern, was sie selber nicht vorleben. Der Frauenanteil ist in der Verwaltung, gerade in höheren Führungsetagen, höher als in der Privatwirtschaft. Das ist grundsätzlich wichtig und gut so.

Gudrun Sander, Direktorin des Kompetenzzentrums für Diversity und Inklusion an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Wo stehen St.Gallen, Gossau und Rorschach im Schweizer Vergleich?

Unsere Studie Gender Intelligence Report 2020 zeigt, dass der Frauenanteil in Unternehmen rund 50 Prozent beträgt und über alle Managementstufen 29 Prozent. Mit dem Gesamtanteil der Frauen liegen die drei Städte in etwa im Durchschnitt. Aber in ihrer Führung sind Frauen unterdurchschnittlich vertreten.

Gibt es einen Punkt, wo diese Gemeinden ansetzen müssten?

Für Führungsfunktionen wird immer noch Vollzeit vorausgesetzt. Im besten Fall geht noch 80 Prozent. Wir sehen auch: Vollzeittätige werden deutlich häufiger befördert als Personen, die 80 Prozent arbeiten.

In der Ostschweiz ist zudem aufgrund der geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen die sogenannte Altersfalle sehr ausgeprägt.

Beförderungen passieren in der Regel zwischen 31 bis 40 Jahren. In diesem Alter reduzieren Frauen ihren Beschäftigungsgrad markant. Darum fallen sie aus dem Radar für Beförderungen.

Im Kader müsste also mehr Teilzeit möglich sein.

Teilzeit oder Jobsharing in der Führung zuzulassen, wäre eine Möglichkeit. Oder zu sagen, solange wir eine Vollzeitkultur in der Führung haben, müssen wir es Frauen in irgendeiner Form ermöglichen, nahe Vollzeit zu arbeiten. Mit mehr Flexibilität, einer Assistenz, oder was auch immer nötig ist.

Gossau und Rorschach kennen keine besonderen Strategien, um Frauen zu halten oder in Richtung Führung zu entwickeln. Wären sie hier nicht in der Pflicht, obwohl sie natürlich kleiner sind als eine Stadt St.Gallen?

Unabhängig von der Grösse ist es wichtig, dass sowohl an der Kultur als auch an den Arbeitsmodellen gearbeitet wird. Ein Problem sind die unbewussten Vorurteile, die wir alle haben. Genannt unconscious bias.

Es braucht schon mehr, als nur Teilzeit anzubieten.

Männer merken ganz schnell, es gibt zwar die Möglichkeit für Teilzeit, aber dann kommt man nicht weiter. Und wenn die Männer nicht Teilzeit arbeiten, bleibt es eine Sonderlösung für Frauen. An der Kultur ändert sich nichts: Man traut zum Beispiel Frauen, besonders Müttern, keine Führungspositionen zu und kann sich nicht vorstellen, dass Führungskompetenzen wichtiger sind als ein Vollzeitpensum.

Welcher Mechanismus spielt bei Müttern?

Wenn eine Frau ein Kind kriegt, nimmt man automatisch an: Die hat jetzt eh kein Interesse mehr an Karriere. Man fragt sie also gleich gar nicht. Das führt dann zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ich füge mich in diese traditionellen Vorstellungen, wenn ich als Frau dreimal übergangen wurde, obwohl ich mein Interesse mitgeteilt habe. Oder wenn ich merke, dass mir eine Führungsaufgabe nicht zugetraut wird, dann werde ich selber auch unsicher.

Inwiefern ist die Ausgangslage für Verwaltungen anders als für Unternehmen?

Rein arbeitsorganisatorisch sehe ich keinen grossen Unterschied. Man muss in einem Unternehmen wie in einer öffentlichen Verwaltung Arbeit organisieren. Eine öffentliche Verwaltung hat noch stärker dem politischen Einfluss Rechnung zu tragen, wo ein Start-up oder ein multiinternationaler Konzern sehr stark aus der Businessperspektive oder aufgrund einer Entscheidung der obersten Leitung agieren kann.

Müssten Gemeinden auf anonyme Bewerbungsverfahren setzen, sodass Geschlecht oder Alter nicht relevant sind, sondern nur Fähigkeiten und Qualifikationen?

Ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren einzuführen, ohne dass die Kultur bereit ist und die entsprechenden Massnahmen da sind, das bringt nichts. Anonymisierte Bewerbungsverfahren bringen nur einen positiven Effekt, wenn sie in ein Gesamtkonzept eingebettet sind.