FCSG-Frauen: Schweizer Frauenfussball hat den Anschluss verpasst

Frauen-Fussball-EM «Uns geht es nicht ums Geld, sondern um die Rahmenbedingungen»: Co-Sportchefinnen der 1. Frauenequipe des FCSG über riesige Löhne, Sport am TV und das Wort Mannschaft Sandra Egger und Patricia Willi sind die Co-Sportchefinnen des Frauenteams des FC St.Gallen. Sie verraten, wo die Spielerinnen die EM-Spiele schauen und weshalb der Schweizer Frauenfussball den Anschluss verpasst hat. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 14.07.2022, 19.00 Uhr

Sandra Egger (links) und Patricia Willi sind die Sportchefinnen der Frauenequipe des FC St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (16.03.2021)

Während die Schweizer Frauen-Fussball-Nati am Mittwochabend gegen die Schwedinnen spielt, steht das Frauenteam des FC St.Gallen selbst auf dem Platz. Die Spielerinnen beginnen just um 18 Uhr mit dem Training auf dem Gründenmoos. Sie stecken mitten in den Vorbereitungen zur neuen Saison und haben gar keine Zeit, das Spiel live mitzuverfolgen.

«Einige unserer Spielerinnen werden sich den Match aber wohl in der Wiederholung anschauen und ein spezielles Augenmerk auf die schwedischen Topstürmerinnen legen», sagt Sandra Egger. Sie und Patricia Willi sind die Co-Sportchefinnen der FCSG-Frauenequipe.

Sport hat sich technisch und taktisch weiterentwickelt

«Aber einige Spielerinnen werden gar keine Zeit haben für ein Videostudium, denn sie müssen morgen arbeiten», fügt Willi hinzu. Doch das Spiel werde in den kommenden Tagen heiss diskutiert werden.

«Gelungene Spielzüge analysieren die Spielerinnen dann auch mal zusammen.»

Frauenfussball führe noch immer ein Nischendasein in der Schweiz, sind sich die 38-jährige Egger und die 30-jährige Willi einig. «Ganz im Gegensatz zu England, wo die Euphorie und das Publikumsinteresse gross sind – dort ist es supergeil», sagt Egger. In der Schweiz sähen sich die Spiele der Europameisterschaft nur wenige zu Hause an, wenn überhaupt. Sinnbildlich für das Nischendasein sei, dass es das Schweizer Fernsehen nicht schaffe, alle Spiele der EM live zu zeigen.

«Während ARD und ORF alle Spiele komplett übertragen.»

Oft werde auch das Niveau im Frauenfussball belächelt. «Dabei ist das athletische Level enorm gestiegen», sagt Egger. «Technisch und taktisch hat sich der Sport enorm weiterentwickelt», sagt Willi. Einige Sponsoren, wie etwa die AXA oder die Credit Suisse, seien auf die Nische aufmerksam geworden und unterstützen Verband und Liga jetzt finanziell.

Der Blick nach Grossbritannien

Trotz des geleisteten Efforts habe der Schweizer Frauenfussball jedoch den Anschluss international verpasst, so die Sportchefinnen unisono. Es sei aber der Anspruch aller, diesen Anschluss wieder herzustellen. «Dabei ist nicht bloss eine bessere Qualität nötig. Uns fehlt die Breite», sagt Egger. Ihre Kollegin macht ein Beispiel: «Beim englischen Klub Arsenal stehen allein den Spielerinnen mehrere Trainingsplätze zur Verfügung. Wir sind froh, wenn wir einen permanent für uns beanspruchen können.»

Die St.Gallerin Stephanie Brecht kämpft gegen die Zürcherin Luna Lemperiere um den Ball. Bild: Benjamin Manser (29. Mai 2021)

Auch die Frage nach dem Geld werde ihnen immer wieder gestellt. «Bei den Männern haben die Summen eine Riesendimension angenommen», sagt Willi. Sie und die Spielerinnen der 1. Frauenequipe seien sich völlig bewusst, dass sie nicht annähernd je in solche Sphären kommen werden. Hierzulande sei meist eine «Halb-Professionalisierung» die Regel.

«Fast alle Spielerinnen in der Schweiz sind zweigleisig unterwegs – mit Job, Studium oder Schule tagsüber und Trainings am Abend.»

«Klar, wenn der Lohn der Spielerinnen erhöht würde, würden wir nicht Nein sagen», sagt Willi. Steige das Salär, würden sich die Frauen aber viel mehr als die Männer fragen, ob eine solche Summe überhaupt gerechtfertigt sei. «Uns geht es nicht so sehr ums Geld, sondern vielmehr um die professionellen Rahmenbedingungen.»

Stört es die Co-Sportchefinnen, wenn in den Medien von einer Mannschaft die Rede ist? Willi antwortet spontan, dies falle nicht allzu sehr ins Gewicht. In St.Gallen spreche man seit längerer Zeit von der 1. Frauenequipe oder dem Frauenteam. Die beiden Frauen überlegen. Dann sagt Egger, doch es mache etwas aus.

«Denn auch Kleines hat eine grosse Wirkung.»

