Fotovoltaik 85 Prozent der Solarpanels sind schon weg: Die Gossauer Solargemeinschaft nimmt diese Woche ihren Betrieb auf Auf dem Dach der Oberstufe Rosenau gibt es neu eine 841 Quadratmeter grosse Solaranlage. 72 Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Gossau haben sich bisher 716 Quadratmeter davon gesichert. Die Solargemeinschaft Rosenau ist ein Resultat des Projekts Klimaschulen der Klimaschutzorganisation My Blue Planet, an dem das OZ Rosenau teilnimmt. Perrine Woodtli 30.06.2021, 05.00 Uhr

Die Solaranlage auf dem OZ Rosenau soll jährlich rund 139'000 Kilowattstunden produzieren. Ralph Ribi (29. Juni 2021)

Solarstrom ist im Trend. Doch nicht jede oder jeder hat die Möglichkeit, eine eigene Anlage zu installieren und selber Sonnenenergie zu produzieren. Manche besitzen kein eigenes Dach, andere kein geeignetes. Eine Solargemeinschaft schafft in Gossau nun Abhilfe. Die Stadtwerke haben eine 841 Quadratmeter grosse Solaranlage auf dem Dach des Oberstufenzentrums Rosenau installiert. Diese soll jährlich rund 139'000 Kilowattstunden produzieren. Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 30 Haushalten.

Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Gossau können dort maximal 20 Quadratmeter Solarfläche kaufen. Der damit produzierte Solarstrom wird ihnen während 20 Jahren auf der Stromrechnung gutgeschrieben. Jeder Quadratmeter entspricht einem fixen Bezug von 100 Kilowattstunden pro Jahr. Sollte ein Schlechtwetterjahr dazu führen, dass die Anlage weniger als 100 Kilowattstunden produziert, beschaffen die Stadtwerke den Solarstrom aus anderen Fotovoltaikanlagen in der Schweiz – auf eigene Kosten.

Die Solargemeinschaft Rosenau ist das erste solche Angebot in Gossau. In St.Gallen gibt es seit rund einem Jahr ein ähnliches Projekt. Dort entstand auf dem Dach der Eishalle Lerchenfeld eine Solaranlage mit 3333 Einheiten.

Solarfläche für knapp 197'000 Franken gekauft

Dass eine Solargemeinschaft auch in Gossau ein Bedürfnis ist, zeigt das Interesse an der Solaranlage auf dem OZ Rosenau. Der Verkauf ist Anfang April gestartet. Nach einer Woche seien bereits 52 Prozent der 841 Quadratmeter weg gewesen, sagt Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke Gossau. Ein Quadratmeter kostet einmalig 275 Franken. Inzwischen befinde man sich bei 716 verkauften Quadratmetern, was 85 Prozent entspricht. Die insgesamt 72 Käuferinnen und Käufer haben sich durchschnittlich 9,7 Quadratmeter gesichert.

Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke Gossau. PD

«Wir hatten als Vorbild ein Referenzprojekt in Glarus, mit ähnlichen Werten», sagt Schönenberger.

«Die Anlage dort war aber kleiner. Daher sind wir sehr zufrieden mit dem Erfolg in Gossau.»

Am Donnerstag, 1. Juli, wird die Anlage nun eingeweiht und in Betrieb genommen. Man erwarte, dass am Einweihungsanlass die restlichen Panels noch verkauft werden. Die Stadtwerke nehmen dort an einem Stand Bestellungen entgegen.

Schönenberger kann sich gut vorstellen, dass die Stadtwerke diese Aktion wiederholen – sofern ein geeignetes Dach vorhanden sei. Ein konkretes Projekt gebe es im Moment aber nicht.

Gossauer Stadtrat gönnt sich Sonnenstrom

Wer Solarpanels kaufen möchte, kann dies unkompliziert auf der Website der Stadtwerke tun. Dort sieht man auf einer Übersicht, welche Panels noch zu haben sind, und wählt die gewünschten Felder aus. Die Übersicht verrät zudem, wer die anderen Panels gekauft hat. So haben sich unter anderem die Stadträtinnen Claudia Martin und Gaby Krapf mehrere gesichert, genauso wie Stadtpräsident Wolfgang Giella.

Auch die Flig Gossau hat zugeschlagen. Die Partei zeigte sich im Frühling sehr erfreut, als die Stadtwerke mitteilten, dass sie eine Solargemeinschaft lancieren. Der ehemalige Flig-Parlamentarier Alfred Zahner hatte bereits im Dezember 2018 mit einer Interpellation die Gründung einer Solargemeinschaft auf dem Dach des Schulhauses Rosenau angeregt.

Klimaschule mit Solardach

Auslöser für die Solargemeinschaft war das Projekt Klimaschule der Organisation My Blue Planet, an dem sich das OZ Rosenau seit August 2020 beteiligt. Die Klimaschutzorganisation bietet ein vierjähriges Bildungsprogramm für Schulen an, mit dem die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit langfristig verankert werden sollen.

Ronja Karpf, Kommunikationsbeauftragte von My Blue Planet. PD

So fand im Gossauer Schulhaus Anfang Jahr unter anderem der «Blackout Day» statt. An diesem wurde für einen Tag lang der Strom abgestellt. Im vergangenen Herbst bereiteten die Schülerinnen und Schüler zudem mit dem Promikoch David Geisser einen Klimazmittag zu. Im Kanton St.Gallen sei das OZ Rosenau derzeit noch die einzige Schule, die auf dem Weg zu einer Klimaschule ist, sagt Ronja Karpf von My Blue Planet.

«Das OZ Rosenau kam auf die Stadtwerke zu mit der Bitte, für 2021 eine Fotovoltaikanlage auf dem Schuldach ins Budget aufzunehmen», sagt Patrik Schönenberger.

«Daraus entwickelte sich bei den Stadtwerken die Idee, diese Anlage mit dem Projekt Solargemeinschaft zu kombinieren.»

Schülerinnen und Schüler halfen beim Aufbau

Die Solaranlage wurde nun in den vergangenen vier Wochen installiert. Die Kosten dafür belaufen sich auf 285'000 Franken. Diese gehen laut Schönenberger vollständig zu Lasten der Investitionsrechnung der Stadtwerke. Die Anlage werde finanziert durch die Beteiligungen der Bürgerinnen und Bürger und durch den Verkauf des überschüssigen Stroms.

Mitgeholfen beim Bau der Anlage haben auch zwölf Schülerinnen und Schüler des OZ Rosenau. «Sie mussten sich vorab dafür bewerben und an einer Sicherheitseinführung der Gossauer Techcom Electro AG teilnehmen», sagt Ronja Karpf. «Ausgerüstet mit Helm haben die Schülerinnen und Schüler daraufhin gemeinsam unter Anweisung des Montageteams die Module verlegt, verkabelt und verschraubt.»

Zwölf Schülerinnen und Schüler des OZ Rosenau packten beim Bau der Solaranlage mit an. PD

Inzwischen ist die Arbeit getan. Am 1. Juli, 17 bis 19.30 Uhr, wird die neue Solaranlage nun mit einem öffentlichen Fest eingeweiht. Es gibt eine Festwirtschaft, Führungen auf dem Dach, eine Ausstellung der Schule sowie einen Stand der Stadtwerke Gossau mit Energieberatungen.