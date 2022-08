Andi Keller stellt sein Fotoprojekt der Langgasse am Samstag aus

Fotoprojekt Er möchte die Gesichter der Langgasse zeigen und bekannt machen: Fotograf Andi Keller findet, die Langgasse wird verkannt Am Samstag stellt Andi Keller in seinem Studio an der Langgasse in St.Gallen ein Fotoprojekt aus. Die 22-teilige Serie soll die Menschen hinter den Schaufenstern «seiner» Quartierstrasse zeigen. Lilli Schreiber Aktualisiert 24.08.2022, 18.00 Uhr

Andi Keller fotografiert die SushiBar Leo an der Langgasse in St.Gallen für sein freies Fotoprojekt. Bild: PD

Andi Keller lädt Interessierte am Samstag zu einem Rundgang in sein Fotostudio samt Garten an der Langgasse 136 in St.Gallen ein. Ausgestellt werden dabei 22 Unternehmensfotografien, die Keller im Rahmen eines freien Fotoprojektes an der Langgasse aufgenommen hat. Über die Dauer von drei Monaten haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Geschäftsführung der über 20 lokal tätigen Unternehmen ihr Gesicht von Keller porträtieren lassen.

Das Fotostudio des selbstständigen Business- und Architekturfotografen befindet sich am Ende der Langgasse, die von den Olma-Hallen in der Stadt St.Gallen bis nach Wittenbach führt. Mit seinem Fotoprojekt, das unter dem Motto «Mach dich sichtbar» stand, möchte der 40-jährige gelernte Architekt in Zusammenarbeit mit dem Quartierverein Nordost-Heiligkreuz die Gesichter der Langgasse visualisieren und bekannt machen.

Vom Architekten zum Fotografen

Unter genau dem Motto des Sichtbarmachens steht auch die Ausstellung, mit der Keller seinen Sprung in die Vollzeit-Selbstständigkeit zelebrieren möchte. Im Jahr 2013 absolvierte der damalige Architekt aus Winterthur einen Fotografiekurs, der den Start seiner Arbeit als professioneller Fotograf manifestierte. Seit 2017 ist er an der Langgasse in seinem Fotostudio tätig.

Im Frühling dieses Jahres änderte Keller seinen Firmennamen und spezialisierte sein eigenes Fotografieunternehmen auf die Unternehmens- und Architekturfotografie. Den Kickstart soll nun die Ausstellung «Gesichter der Langgasse» geben.

Mehr als eine Durchfahrtsstrasse

Keller, der seit 2003 in St.Gallen an der Langgasse wohnt, ist der Überzeugung, dass sein Quartier häufig von Durchfahrerinnen und Durchfahrern verkannt werde. Er sagt:

Andi Keller ist seit 2017 als professioneller Fotograf in St.Gallen tätig. Bild: PD

«Die meisten wissen gar nicht, was sich hinter den Schaufenstern an der Langgasse alles versteckt. Man kann hier auch ausserhalb des Stadtzentrums prima einkaufen.»

Zudem schätze Keller die Multikulturalität, die er an der Langgasse tagtäglich erlebe. «Ich lebe gerne hier», sagt Keller. Auch wenn jedes Quartier seine Besonderheit habe, so der 40-Jährige, schätze er an der Langgasse besonders die Vielfältigkeit, die bei ihm für Inspiration sorge. Von aussen werde diese Individualität aber meist kaum wahrgenommen, sagt der Fotograf.

Die Individualität seiner Strasse habe ihn auch auf die Idee für sein freies Fotoprojekt gebracht. Von den 30 angefragten Unternehmungen an der Langgasse haben sich schliesslich 22 dazu bereit erklärt, mitzumachen, berichtet Keller. Darunter sind ganz verschiedene Branchen: So hat Keller neben dem ungarischen Feinkostwarenladen «Made in Hungary», auch den Asia SG Shop, die Oldiewerkstatt AG oder das Pflegeheim Heiligenkreuz während seines Projekts porträtiert.

Dem Unternehmensfotografen gehe es in seiner Fotografie aber stets um die Menschen hinter den Theken, Tischen und Kassen. So ist auf jeder der 22 Fotografien für seine Ausstellung, jeweils eine Person zu sehen. Wichtig sei Keller ausserdem, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Geschäftsleitung der Unternehmungen an der Langgasse, jeweils inmitten ihrer Arbeit fotografiert werden.

Fotostudio samt Gartenkulisse

Eingeladen zu seiner Ausstellung sind insbesondere die über 20 Gewerbetreibenden, die Keller für seine Fotostrecke porträtiert hat und für die am Ende des Tages noch eine Überraschung wartet. Welche, das möchte der Unternehmensfotograf aber nicht verraten.

Aber auch für alle anderen Interessierten ist die Ausstellung offen. Bei gutem Wetter wird sie durch das Fotostudio im Keller des Hauses 136 sowie durch den weitläufigen angrenzenden Garten führen. Bei schlechtem Wetter beschränke sich die Ausstellung auf das Fotostudio, sagt Keller. Und weiter:

«Ich hoffe, dass viele den Weg zur Ausstellung finden werden, um einmal die Gesichter der Langgasse zu sehen und mit ihnen in den Austausch zu treten.»

Einblicke ins Fotostudio und den Garten gewinnen Informationen zu Ort, Zeit und Anreise Die Ausstellung «Gesichter der Langgasse» ist am 27. August zwischen 14 und 20 Uhr in der Langgasse 136 in St.Gallen geöffnet. Der Eingang befindet sich beim Gebäude mit der Hausnummer 138. Das Fotostudio bietet nur wenige Parkplätze vor Ort an.