Die Suche nach dem Schneeleoparden in den Schweizer Wäldern

Fotografietalent Mit «Motivation und Einsatz» zum Erfolg: 17-jähriger Tierfotograf aus Bühler gehört zu den Besten in der Branche Levi Fitze fotografiert – beruflich in St.Gallen, privat oft zu Hause in Bühler oder in der ganzen Schweiz. Mit Erfolg: Der 17-Jährige hat bereits Preise gewonnen, viele Magazine haben ihn wegen seiner Fähigkeiten porträtiert. Er gibt Workshops und hält auch Vorträge. Viel mehr als Anerkennung sucht Fitze aber etwas anderes. Renato Schatz 12.08.2021, 05.00 Uhr

Levi Fitze an einem seiner Spots bei einem Wald in Bühler. Bild: Benjamin Manser

Im Film «Das erstaunliche Leben des Walter Mitty» sitzt ein von Sean Penn gespielter Fotograf irgendwo im Himalaya. Es ist kalt und still. Nach einer Weile taucht ein Mann auf, er ist aufgeregt und ausser Atem. Er habe Penn wochenlang gesucht. Doch dieser legt den Zeigefinger auf die Lippen und bedeutet dem Mann, durch die Linse seiner Kamera zu blicken. Also blickt der Mann durch die Linse. Und sieht einen Schneeleoparden.

Die Augen des Fotografen sind weit aufgerissen, er blinzelt kaum. In seinen Mundwinkeln deutet sich ein Lächeln an. Er ist jetzt ganz da, ganz bei sich. «Wann drückst du auf den Auslöser?», fragt der Mann. Penn sagt: «Manchmal gar nicht. Wenn mir ein Moment gefällt, ich meine, mir persönlich, dann will ich nicht, dass mich die Kamera irgendwie ablenkt. Dann will ich einfach nur darin verweilen.»

Lehrling und preisgekrönter Fotograf

Levi Fitze aus Bühler ist ebenfalls Fotograf. Von Beruf, seit einem Jahr. Der 17-Jährige lässt sich im St.Galler Fotogeschäft Lautenschlager zum Fotofachmann ausbilden. Auch privat fotografiert er. Vor allem Tiere.

Auch Fitze hatte schon einen Schneeleopardenmoment. Vor zwei Jahren wollte er Rothirsche fotografieren. «Ich wusste, dass vorne, bei der Lichtung, ein Rothirsch ist. Also schlich ich mich heran.» Plötzlich stand das Tier vor Fitze, 15 Meter entfernt. Sie blickten sich in die Augen, fünf lange Sekunden lang. Fitze sagt:

«Ich schaffte es nicht, die Kamera hochzunehmen. Ich war geflasht.»

Jetzt steht Fitze vor einer Lichtung in einem Wald bei Bühler. Er posiert. Mit oder ohne Kamera, manchmal in die Ferne blickend, manchmal in die Linse. Nach dem Gespräch fragt er, ob das nun genug Stoff sei für den Artikel.

Fitze, der in Teufen aufgewachsen ist, macht das nicht zum ersten Mal. Denn Fitze ist gut. Und inzwischen auch preisgekrönt. Letztes Jahr wurde er beim Wettbewerb Nature Photographer of the Year Zweiter in der Jugendkategorie. Mehrere Magazine haben ihn schon porträtiert. Er gibt Workshops und hält auch Vorträge. Seine Website (www.levifitze.ch) betreut er selbst.

Die Begeisterung für Tiere war zuerst

Wer Fitze sprechen hört, der hört keinen 17-Jährigen. Nur die Stimme verrät bisweilen, dass Fitze noch nicht volljährig ist. Doch welcher Teenager beobachtet jahrelang einen Birkhahn, übernachtet dann im Wald, um in aller Herrgottsfrühe mit durchgefrorenen Fingern den Fernauslöser zu drücken?

Demnächst fährt Levi Fitze mit Freunden an die Ostsee, um Vögel zu fotografieren. Bild: Benjamin Manser

Fitze sagt: «Angefangen hat es, als ich zehn war und der Jugendgruppe Natrix beitrat.» Die Gruppe besteht aus jungen Menschen, die gerne in der Natur sind und Tiere, insbesondere Vögel, beobachten. Mit den anderen Mitgliedern tauscht sich Fitze regelmässig aus. «In dieser Gruppe ist sehr viel Wissen.» In der Schweiz gebe es deshalb kaum einen Ort, der ihm oder den anderen nicht bekannt sei.

Fitzes Alltag spielt sich aber in St.Gallen ab. In der Ausbildung wurde er bisher vor allem im Laden eingesetzt. Das Fotogeschäft Lautenschlager ist mitten in der Stadt. Die Stadt ist nicht so grün wie die Wälder, sondern dann und wann grau. Sie ist nicht leise, sondern oft laut. «Ich bin gerne in der Stadt», sagt Fitze. Aber gleich fünf Tage die Woche müssten es nicht sein.

Jetzt, im Wald, trägt Fitze einen grossen Rucksack, grüne Arbeitskleidung und Wanderschuhe. Im Rucksack ist die Kamera verstaut und auch Objektive, Feldstecher und ein Schlafsack. «Die Grundausstattung», sagt Fitze. Er fragt den Fotografen nach seiner Ausrüstung. Sie kennen sich über eine Ecke. In diesem Fall ist die Ecke ein anderer Fotograf. So ist das, wenn ein Fotograf einen Fotografen fotografiert.

«Ich halte das Alleinsein aus»

Fitzes Vorbild ist der Franzose Vincent Munier. Wegen dessen «Bildsprache». Diese sei nicht nur von der Ausstattung abhängig. «Eine gute Kamera, gutes Zubehör, das macht es einfacher», sagt Fitze. «Mit einer hochwertigen Kamera sind neun von zehn Bildern scharf, mit einer schlechteren vielleicht fünf von zehn.» Aber «Motivation und Einsatz» würden mindestens 50 Prozent eines Bildes ausmachen.

«Munier», sagt Fitze, «geht manchmal wochenlang in einen Wald, um ein Tier zu fotografieren.» Er kann sich das irgendwann auch vorstellen. «Ich halte das Alleinsein aus.»

Levi Fitze ist es ein Anliegen, dass der Natur Sorge getragen wird. Bild: Benjamin Manser

«Ob ich auch einmal ein Bier trinken gehe? Ja.» Das sei die meistgestellte Frage. Viele begreifen nicht, warum ein 17-Jähriger am Samstagabend im Wald übernachtet, um einen Vogel zu fotografieren. Vielleicht, weil viele dem Irrtum unterliegen, von sich auf andere zu schliessen.

Fitze sucht lieber nach weiteren Schneeleopardenmomenten. Denn als er von der Begegnung mit dem Rothirsch erzählt, sieht er nicht traurig aus, nein. Seine Augen sind weit aufgerissen, er blinzelt kaum. In seinen Mundwinkeln deutet sich ein Lächeln an. Es scheint, als sei er ganz da, ganz bei sich.