Forstarbeiten «Ein Gemetzel unaussprechlich brachialer Gewalt»: Warum im St.Galler Hätterenwald viele Bäume gefällt werden mussten Spaziergängerinnen und Spaziergänger sind entsetzt: Im St.Galler Naherholungsgebiet Hätterenwald wurden Schneisen in den Wald geschlagen. Auch an der Sitter stapeln sich gefällte Baumstämme. Brachial sei das nicht, sagt der Förster. Der Wald sei keine Naturkulisse. Doch er erlebte Sabotage. Julia Nehmiz 12.04.2021, 05.00 Uhr

250 Kubikmeter Holz wurden im Hätterenwald gefällt, damit eine Notzufahrt zur Autobahn gebaut werden kann. Bild: Julia Nehmiz

Ein Vogel zwitschert. Die Autobahn rauscht. Im Laub raschelt eine Maus. Der Hätterenwald, eingeklemmt zwischen Sitter und Stadtautobahn, spürt den Frühling, zartes Grün kriecht zaghaft hervor. Revierförster Patrik Hollenstein parkiert am Strassenrand. Sonne bricht durch die Zweige, schlanke, hochgewachsene Bäume, sattes Erdbraun, dunkler Matsch – Waldidylle. Doch die wurde gestört durch Forstarbeiten.

Das «Schlachtfeld vom Hätterenwald», so eine Leserbriefschreiberin, die dort täglich spazieren geht. Ihr seien die Tränen heruntergelaufen, als sie in den Wald kam. «Ein Gemetzel unaussprechlich brachialer Gewalt. Verursacht durch eine unsensible und mit viel zu schweren Maschinen ausgeführte Forstarbeit. Ganze Waldstücke einfach niedergewalzt und hemmungslos geerntet», heisst es im Leserbrief.

Ein anderer Leser spaziert täglich im Gebiet zwischen Friedhof Feldli und Ochsenweid, trifft dort regelmässig Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Niemand habe Freude am Bild, das sich derzeit im Wald unterhalb der Autobahn biete, sagt er.

«Man schüttelt den Kopf darüber, wie brachial da vorgegangen worden ist.»

Aus dieser Waldpiste soll eine vier Meter breite, asphaltierte Notzufahrt werden, während die Stadtautobahn saniert wird. Bild: Julia Nehmiz

Gesamtsanierung der Autobahn: Es braucht eine Rettungsstrasse

Förster Patrik Hollenstein versteht die Kritik. Aber brachial, so seien er und seine Leute nicht vorgegangen. Im Durchschnitt werde alle zehn Jahre ein Waldgebiet durchforstet. Im gesamten Hätteren- und Sitterwald hätten auch in den vergangenen Jahren Holzerntearbeiten stattgefunden. Doch der letzte forstliche Eingriff in der Durchforstungsfläche liege rund 15 Jahre zurück. Da fallen die Eingriffe jetzt natürlich auf, sagt er.

Und: Im Gebiet der Autobahn wurde im Auftrag des Bundesamts für Strassen (Astra) gerodet. Die Gesamtsanierung der Stadtautobahn steht an. Wegen der Baustellenverkehrsführung braucht es im Falle eines Unglücks zusätzliche Zugriffspunkte für Blaulichtorganisationen, sagt Gesamtprojektleiter Markus Weber vom Astra. An verschiedenen Orten werden sogenannte Notzufahrten erstellt. Die Rodungen dazu seien bewilligt worden, es gab ein öffentliches Auflageverfahren. Eine dieser Notzufahrten führt durch den Hätterenwald.

Revierförster Patrik Hollenstein. Bild: PD

Patrik Hollenstein zeigt auf eine Lichtung neben der Autobahnbrücke. Schlanke hellgrüne Schutzgitter auf der Böschung, hier wurde wieder aufgeforstet, nachdem das Astra die Brückenpfeiler neu verankert hat. Viele Sträucher und Bäume wurden dort gepflanzt, darunter Bergahorn, Vogelbeere, Wildkirsche, Schwarz- und Weissdorn, Gemeiner und Wolliger Schneeball, Pfaffenhut oder Schwarzerle.

250 Kubikmeter Holz sind im Hätterenwald im März wegen der Autobahnsanierung geschlagen worden – zehn Lastwagen voll. Auf einem Hektar Wald wachsen pro Jahr 11 bis 13 Kubik Holz nach, sagt Hollenstein. Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen, der der meiste Wald des grünen Rings um die Stadt gehört, darf pro Jahr 10'800 Kubik Holz nutzen.

Sabotage im Wald: Markierungen mehrfach überschmiert

Patrik Hollenstein ist seit 2012 Revierförster bei der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Was ihm bei den Arbeiten im Hätterenwald aufgefallen ist: Sabotage. Auf dem Weg runter zum Sitterstrandweg zeigt er auf einem Baumstumpf an einer Weggabelung: «Diesen Baum habe ich dreimal angezeichnet, damit er gefällt wird.» Und jedes Mal wurde seine Markierung übermalt oder mit Dreck verschmiert. Als wollte jemand verhindern, dass der Baum gefällt wird. «Aber der Baum musste raus, er war nicht mehr standfest», sagt Hollenstein. Auch liegende Bäume seien verschmiert und versprayt worden. Die Sperrung des Wanderwegs wurde entfernt. Umgekehrt hat er an anderer Stelle auch schon erlebt, dass über Nacht mehr Bäume angezeichnet wurden – vermutlich wollte sich jemand freie Sicht auf den Säntis verschaffen.

Im Wald an der Sitter wurden 300 Kubikmeter Holz aus Sicherheitsgründen geschlagen: Die Bäume waren von Eschenwelke und Hallimasch befallen. Bild: Julia Nehmiz

Unten im Gebiet an der Sitter liegen noch mehr riesige Baumstapel an den Wegen. Im gesamten Sitter- und Hätterenwald wurden bei Durchforstungsarbeiten 750 Kubik Holz geschlagen. Zusätzlich wurden im Bereich Sitterstrandweg 300 Kubik Eschenholz geschlagen – aus Sicherheitsgründen, sagt Hollenstein. Die Eschenwelke macht sich breit, befallene Bäume werden auch noch vom Hallimaschpilz angegriffen. Hollenstein zeigt an einem Baumstumpf, wie morsch das Holz ist. Hätten sie ihn nicht gefällt, würden der nächste Sturm oder Schnee das erledigen. Und das könnte gefährlich werden im beliebten Naherholungsgebiet. Er sei selber erschrocken, wie viele Eschen befallen waren, sagt Hollenstein.

Erst die Eschenwelke, dann noch der Hallimasch: Das war zu viel für diesen Baum. Bild: Julia Nehmiz

An anderen Stellen im Wald wurden Bäume gefällt, damit die anderen mehr Licht zum Wachsen haben. Der Hätterenwald sei primär ein Schutzwald – der Wald bietet Schutz vor Erosion und Hangrutschungen. Er werde als Dauerwald bewirtschaftet, er werde nicht etappenweise verjüngt, sondern soll Bäume aller Altersstufen aufweisen. Und nein, sie hätten nicht «hemmungslos geerntet», wie die Leserbriefschreiberin vermutet. «An der Holzernte verdient man heute wenig.» Gäbe es nicht Beiträge vom Bund und Kanton, weil der Hätterenwald ein Schutzwald ist, wäre Waldarbeit ein grosses Minusgeschäft. «Der Holzerlös deckt hier nicht die Arbeitskosten.»

Förster Patrik Hollenstein zeigt, wo die Eschenwelke den Stamm angegriffen hat. Bild: Julia Nehmiz

Förster bemerken eine gewisse Entfremdung im städtischen Umfeld

Der Wald müsse viele Funktionen erfüllen, sagt Regionalförster Raphael Lüchinger. Wald sei Erholungsraum für Städter, Lebensraum für Flora und Fauna, Schutzwald und zugleich Nutzwald. «Wenn wir im städtischen Umfeld im Wald Bäume fällen, ist schnell einmal die Rede von brachialem Vorgehen», sagt Lüchinger. Aber man könne die Bäume nicht aus dem Wald transportieren, ohne Spuren zu hinterlassen. Lüchinger sagt:

«Wir fällen die Bäume nicht aus Spass, sondern mit einem Ziel.»

Erholungssuchende würden den Wald vielleicht als eine Art Naturkulisse sehen und nicht einschätzen können, was da passiert. Der Regionalförster und seine Revierförster merken, dass im städtischen Umfeld eine gewisse Entfremdung stattfindet. Deswegen stellen sie Infotafeln auf, informieren, wenn es einen Holzschlag gibt. «Es ist okay, wenn Leute kritisch sind und nachfragen», sagt Lüchinger.