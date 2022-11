Forderung Kompost für alle: In St.Gallen soll die Grüngutabfuhr zur Pflicht werden Die links-grünen Fraktionen im Stadtparlament fordern, dass alle Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer den Grüngutservice der Stadt nutzen müssen. In anderen Städten ist das bereits Realität. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Vor möglichst jedem Haus eine Grünguttonne: So lautet das Anliegen der links-grünen Parteien. Bild: Ralph Ribi

Seit bald sechs Jahren hat St.Gallen eine Grüngutabfuhr. Zeit für die nächste Stufe, findet Links-Grün und fordert jetzt, das freiwillige Angebot solle zur Pflicht werden. Dazu haben die Fraktionen von SP/Juso/PFG, GLP/JGLP und Grünen/Jungen Grünen jüngst einen Vorstoss eingereicht.

In der Motion fordern sie, dass der Stadtrat das Abfallreglement ändert. Liegenschaftenbesitzerinnen und -besitzer sollen einen Container aufstellen und das Grüngutangebot der Stadt nutzen müssen. Ausnahmen bleiben möglich: wenn der Platz für einen Container fehlt oder es einen Kompost hat.

Verwaltung klemmt Anliegen ab

Die Praxis habe gezeigt, dass viele Grundeigentümerinnen und -eigentümer die Grünabfuhr nicht ermöglichen, sagt Andreas Hobi, Fraktionspräsident von Grünen und Jungen Grünen. Tatsächlich klemme es oft auf einer Zwischenstufe, bei Verwaltungen oder Hauswartinnen. «Sie befürchten, die Grüngutsammlung sehe eklig aus, stinke oder bereite ihnen zusätzliche Arbeit.»

Mieterinnen und Mieter, die gerne eine Grüngutabfuhr hätten, bleiben auf der Strecke. Dem Problem hatten sich Anfang Jahr Marlène Schürch und Lydia Wenger angenommen. Die zwei SP-Politikerinnen wollten via Einfache Anfrage wissen, ob der Stadtrat Möglichkeiten für eine Grüngutabfuhr sieht, bei der Mieterinnen und Mieter nicht von der Hauseigentümerschaft abhängig sind. Der Stadtrat sah Möglichkeiten, zeigte sich aber in seiner Antwort auf den Vorstoss sehr zurückhaltend. Er sei bereit, öffentliche Grüngutcontainer zu prüfen, wo der Platz für private Container fehle, etwa in der Altstadt.

Die Antwort enttäuschte die zwei Sozialdemokratinnen. Langsam reifte bei Links-Grün der Entschluss, eine Motion einzureichen. Das Ziel sei es, Mieterinnen und Mietern die Grüngutabfuhr zu ermöglichen und die Sammelmenge zu steigern. «Weil es einfach Sinn ergibt», sagt Hobi. Denn:

«Es ist ökologischer Blödsinn, Grüngut zu verbrennen.»

Andreas Hobi, Grünen-Stadtparlamentarier und , Fraktionspräsident von Grünen und Jungen Grünen. Bild: PD/Christian Widmer

Der Biomüll wird zu Biogas, Ökostrom oder Naturdünger. Ausserdem: Landen Speisereste und Rüstabfälle nicht im Kehricht, dauert es länger, bis der Abfallsack voll ist, was Kosten spart.

Es gibt aber auch Mieterinnen und Mieter, die keine Grüngutabfuhr wollen: Das zusätzliche Chübeli, der Aufwand beim Trennen, Rätseln, was zum Grüngut gehört und was nicht, die Sorge wegen des möglichen Gestanks. Hobi kann das nachvollziehen.

«Grüngut zu trennen, ist die höchste Disziplin des Recyclings.»

Dass PET-Flaschen oder Aludosen nicht in den Abfall gehören, das sei inzwischen in den Köpfen angekommen. Dass dasselbe für Kartoffelschalen und die verschimmelte Pasta gelten könnte, noch nicht.

Zuletzt kamen weniger neue Haushalte dazu

Hobi weiss, mit welchen Vorurteilen Grüngut behaftet ist. Er bezeichnet sich scherzhaft als «grünen Anwalt», hat schon selbst mit Verwaltungen gesprochen und den Stein überhaupt ins Rollen gebracht: Mit zehn weiteren Parlamentarierinnen und Parlamentariern forderte er 2013 die Einführung der Grünabfuhr.

2017 wurde sie eingeführt. Seitdem stieg die Anzahl der angeschlossenen Haushalte Jahr für Jahr um über 20 Prozent. Zuletzt verlangsamte sich das Wachstum aber drastisch. Von 2020 auf 2021 kamen noch 9,7 Prozent neue Haushalte dazu. Aktuell sind 13'158 Haushalte angeschlossen, also rund 10 Prozent mehr als vor einem Jahr (siehe Grafik).

Bis 2030 sollen rund 20'000 Haushalte die Grünabfuhr nutzen, so das Ziel des Stadtrats. Auch vor diesem Hintergrund halten die links-grünen Parteien ihre Motion für gerechtfertigt.

Nutzung der Kompostplätze sinkt Die Zahl der Grüngutabos verteilt sich aktuell relativ gleichmässig auf Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser. Rund 57 Prozent der Abos fallen auf Häuser, in denen nur eine Familie wohnt. Die restlichen rund 43 Prozent verteilen sich auf Gebäude mit Stockwerkeigentum oder Mietwohnungen. Insgesamt verwaltet die Stadt aktuell 2752 Abos. Daneben gibt es nach Auskunft von Entsorgung Stadt St.Gallen weiterhin neun Quartierkompostplätze. Freiwillige betreuen diese. Die Plätze sind öffentlich und für die Haushalte im betreffenden Quartier gedacht. Die Nutzung sinkt, je mehr sich die Grünabfuhr etabliert. (mha)

Hobi ist aber auch Realist: «Ich kann mir gut vorstellen, dass von Ökoterror die Rede sein wird, vom Eingriff in die persönliche Freiheit und dass die Leute sagen, wir können selbst entscheiden, ob wir eine Grüngutabfuhr haben möchten.» Die Motion sei bereits etwas abgeschwächt. Ursprünglich hatte sie auch eine Ersatzabgabe beinhaltet für die fehlende Möglichkeit zur Kompostierung.

Zürich und Renens kennen die Pflicht

Neu ist die Idee einer Pflicht zur Grünguttrennung nicht: In Renens im Kanton Waadt existiert sie seit mehreren Jahren. In Zürich wird sie per 1. Januar 2023 eingeführt – samt Ersatzabgabe. Hier geht sie ebenfalls auf eine Motion zurück, die zwei SP-Gemeinderätinnen lancierten.

Der Stadtrat lehnt jedenfalls eine Pflicht ab, das machte er Anfang Jahr in der Antwort auf den Vorstoss von Schürch und Wenger deutlich. Eine Containerpflicht setze ein komplexes Regelwerk voraus und bedeute einen Eingriff in die Sphäre der Grundeigentümerinnen und -eigentümer. Stattdessen möchte die Stadt auf den freiwilligen Weg setzen und skeptische Liegenschaftenbesitzerinnen und -besitzer durch Information überzeugen.

Die Stadtregierung dürfte daher auch die Motion ablehnen. Trotzdem hat diese Chancen. Links-Grün besitzt im 63-köpfigen Parlament mit 35 Sitzen knapp die Mehrheit. Je nachdem, wer abwesend ist und wie geschlossen die Fraktionen stimmen, könnte der Vorstoss überwiesen werden. Der Stadtrat müsste dann das Abfallreglement wie gefordert ändern. Über das angepasste Reglement entscheidet das Parlament dann erneut.

