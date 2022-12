Samichlaustag: Mehr Diversität auf dem Backblech

FOODBLOG OSTBRÖCKLI Es ist Zeit für Grittifrauen: So bringen Sie mehr Diversität aufs Backblech Die Welt verändert sich stetig, nur der Grittibänz ist noch der alte. Zeit, den Brauch in der eigenen Küche zu modernisieren. Mit Grittifrauen und dunklen Teigfiguren. Text: Diana Hagmann-Bula, Bilder: Arthur Gamsa 04.12.2022, 12.00 Uhr

In den meisten Bäckereiauslagen liegen am Samichlaustag - na was wohl? Nur Männer aus hellem Teig. Keine Frauen, keine dunklen Grittibänze. Der Brauch soll seinen Ursprung im 14. Jahrhundert haben. Nach einem Kinderumzug mit verkleidetem Kinderbischof jeweils am 6. Dezember erhielten alle Teilnehmenden zum Abschluss einen Weissmehlweggen, heisst es auf der Internetseite Kulinarisches Erbe der Schweiz. In historischen Quellen, zum Beispiel aus dem Jahr 1920, sind Grittifrauen erwähnt. Und nun? Sind sie verschwunden.

Debatten über Gleichstellung oder Rassismus kennt der Grittibänz nicht. Die Welt um ihn herum schon. Warum verdienen Frauen noch immer weniger als Männer? Warum reduziert sie nach der Geburt eines Kindes das Pensum oft stark, er kaum? Kein Mental Load, wer füllt den Kühlschrank, wer ist am Weihnachtsspiel der Schule dabei, wer organisiert eine Babysitterin. Er muss sich auch keine Witze wegen seiner Hautfarbe anhören, nicht in einem neuen Land eine neues Leben aufbauen.

Powerfrauen mit Maxiröcken

Einzige Fragen, die ihn umzutreiben scheinen: Habe ich genug Platz auf dem Blech, um aufzugehen? Oder klebe ich doch am Nachbarn an? Darf ich 100, 200 oder vielleicht sogar 1000 Gramm wiegen?

Auch wenn die Nachfrage nach Grittifrauen in den Bäckereien noch fehlt, wie eine kleine Umfrage in der Stadt St.Gallen zeigt: Daheim gedeihen auf dem Blech starke Frauen mit dicken Zöpfen, Maxiröcken und herausforderndem Blick.

Hier, fern von Absatzzahlen und Kundenwünschen, kann man sich eine Gesellschaft erbacken, wie man sie sich wünscht. Mit Powerfrauen, mit feministischen Männern, die mehr als einen Papatag einlegen, mit Menschen mit dunkler Haut. Das volle Spektrum eben. Nichts ist langweiliger als ein Blech voll Monokultur, voll Gleichem.

Sich viel Zeit fürs Dekorieren nehmen

Dieses Backen kann fast schon ein politischer Akt sein, macht aber auch einfach viel Spass. Während in Bäckereien in unter zehn Sekunden ein neuer Grittibänz entsteht, darf es daheim weniger effizient zugehen. Den Teig lange gehen lassen, die Figuren aufwendig dekorieren. Wir formen sie aus einem Teigoval. Den Hals mit der Handkante andeuten, für Arme und Beine den Teig mit einem Messer einschneiden, wie die Profis in den Bäckereien. Funktioniert besser, als die Gliedmassen aus separaten Teigstücken anzusetzen.

Dann kordelt man zwei Teigsträngchen zu einem Gürtel, stylt der toughen Dame die Haare, mischt Kakaopulver in den Grundteig, um verschiedene Hautfarben abzubilden oder lässt bewusst ein Bein weg. Schon ist die Welt diverser. Nicht draussen und in echt, aber in den Köpfen. Und das ist immerhin ein Anfang.

25 Minuten nur brauchen die Gesellinnen und Gesellen im Ofen. Schon bald riecht es wundervoll adventlich in der Wohnung. Und der erste Bissen zeigt: alle gleich. Alle gleich lecker.

Zutaten für Grittifrauen und Grittibänze 500 g Zopfmehl

1,5 TL Salz

3,5 EL Zucker

ca. 20 g frische Hefe, zerbröckelt

80 g Butter, zimmerwarm, in Stücken

3 dl Milch, lauwarm

Kakaopulver

Rosinen und Nüsse, um die Teigfiguren zu verzieren

Zubereitung der Grittifrauen und Grittibänze Zopfmehl, Salz, Zucker und Hefe in einer Schüssel vermengen

Butter und Milch dazugeben und alles etwa fünf Minuten kneten, bis der Teig glatt ist

zugedeckt rund zwei Stunden gehen lassen, bis er auf das Doppelte aufgegangen ist

Den Teig dann in vier gleich grosse Stücke schneiden und sie zu länglichen Rollen formen

Zu einer Portion 1 EL Kakaopulver hinzugeben und sorgfältig kneten

Mit der Handkante eine Kerbe am unteren Ende des oberen Drittels in den Teig drücken. Das ist der Hals. Das untere Drittel der Rolle für die Beine einschneiden und das mittlere Drittel seitlich für die Arme.

Zöpfe, Stirnfransen und andere Dekoration formen. Für Augen und Nase Rosinen in den Teig stecken

die Grittifrauen und Grittibänze auf dem Blech nochmals 30 Minuten gehen lassen

mit etwas Milch bestreichen

in der unteren Hälfte des Ofens bei 180 °C ungefähr 25 Minuten backen