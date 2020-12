Förderung der lokalen Geschäfte St.Galler Chefs beschenken ihre Mitarbeiter: Die guten alten Pro-City-Gutscheine sind gefragt wie noch nie Die Weihnachtsessen sind dieses Jahr gestrichen. Etliche Chefs verschenken ihren Mitarbeitenden statt dessen Pro-City-Gutscheine, mit denen man in St.Gallen einkaufen kann. Das freut die Ladenbetreiber der Stadt. Melissa Müller 23.12.2020, 17.00 Uhr

Der Pro-City-Gutschein fördert das Einkaufen in der Innenstadt. Bild: Tobias Garcia (22. Dezember 2020)

Er ist aus hochwertigem, dickem Papier, fälschungssicher und auch für Blinde lesbar: Der Pro-City-Gutschein, mit dem man in 165 Geschäften in der St.Galler Altstadt einkaufen kann. In dieser Saison erlebt der weisse Check einen Run wie noch nie. «Wir wurden so überrascht von der Nachfrage, dass wir einen Engpass hatten», sagt Ralph Bleuer, Präsident der Vereinigung Pro City St.Gallen.

Pro-City-Chef Ralph Bleuer.

Bild: Michel Canonica (13. September 2018)

In den letzten fünf Monaten seien für 1,2 Millionen Franken Checks gekauft worden, was doppelt so viel wie im Vorjahr sei. Das freue die Innenstadtgeschäfte natürlich sehr.

Im November und Dezember hätten manche Unternehmen mehrere hundert Gutscheine bestellt, sagt Bleuer:

«Viele Firmen haben ihren Mitarbeitenden als Ersatz für das ausgefallene Weihnachtsessen Gutscheine geschenkt.»

Da spiele der Solidaritätsgedanke mit: Einerseits wollen die Chefs ihren Mitarbeitenden etwas zurückgeben, anderseits wollten sie auch das lokale Gewerbe fördern, das in der Coronakrise einige Streifschüsse abbekommen hat.

Den weissen Check gibt es schon seit über 20 Jahren. Er soll die Geschäfte stärken. Bild: PD

Kurzfristig trafen so viele Bestellungen ein, dass man Gutscheine nachdrucken musste. Laut Felix Keller, dem Leiter der Geschäftsstelle der Gewerbeverbände St.Gallen, waren eine Mitarbeiterin und eine Lehrtochter im Dezember vollumfänglich damit beschäftigt, Bestellungen für die Gutscheine aufzunehmen, die Checks in Couverts zu verpacken und diese auszuliefern.

Felix Keller, Leiter der Geschäftsstelle der Gewerbeverbände St.Gallen. Bild: PD (9. Dezember 2020)

Einige Ladeninhaber bekommen das bereits positiv zu spüren. «Wir merken, dass seit drei Wochen etwa 30 Prozent mehr Gutscheine eingelöst werden», bestätigt Ueli Schneider, Inhaber von «Schneider Schuhe».

«Es ist natürlich super, wenn das Geld in der Stadt im Umlauf bleibt.»

Als der erste Schnee kam, stiegen die Umsätze im Schuhladen kurz an. Schneider stellt einen erhöhten Bedarf an Hausschuhen fest: «Weil die Leute im Homeoffice mehr Zeit zu Hause verbringen, kaufen sie Finken und Birkenstock-Sandalen.»

Familie Schneider vom Traditionsgeschäft Schuhe Schneider.



Bild: Michel Canonica (16. Juli 2020)

Auch Franco Mastropietro von PKZ Men hat bemerkt, dass mehr Gutscheine im Umlauf sind. Der Gutschein habe Symbolcharakter, weil er mit der Stadt verbunden sei und das Geld in den lokalen Wirtschaftskreislauf zurückfliesse. «Es ist ein super Geschenk, das viele Kunden täglich bei uns einlösen.» Mastropietro rechnet damit, dass viele Checks erst im Laufe des neuen Jahrs eingelöst werden, da sie erst an Weihnachten überreicht werden. «Mit einem Geschenk eine kleine Freude zu machen, ist in solchen Zeiten umso wichtiger», meint er. Darüber ist er froh, denn die Frequenz habe etwas abgenommen.

Wenn der Ausflug ins Ausland ins Wasser fällt

Erich Weber im Mode Weber im Manor. Bild: Hanspeter Schiess (12. März 2019)

Auch Mode Weber hat schon rosigere Zeiten erlebt. «Ob die Gutscheine eine Auswirkung haben, entzieht sich meiner Kenntnis», sagt Erich Weber von der Ostschweizer Kette Modekette. Die Lage sei angespannt, «wir werden nicht überrannt». Ein erneuter Lockdown wäre fatal: An jedem Tag, an dem das Modegeschäft geschlossen wäre, könnte man das Warenlager nicht abbauen. Dann fehle die Liquidität, um die neue Frühlingskollektion, die laufenden Löhne und Mieten zu zahlen.

Mode Weber betreibt 17 Filialen, darunter auch eine im Rheinpark in St.Margrethen. Dort profitiere man immerhin vom eingeschränkten Grenzverkehr. Wenn der Ausflug zum Shopping ins benachbarte Ausland ausfällt, steigt die Frequenz in den Läden in der Schweiz.

Papier statt Plastik

Die Geschäfte in St.Gallen können die Pro-City-Gutscheine bei der Acrevis Bank in Bargeld umwandeln. Den neutralen weissen Bon mit dem Reliefdruck gibt es schon seit über 20 Jahren. «Diese Art von Gegenwert ist immer noch beliebt», stellt Pro-City-Chef Bleuer fest. Man wolle beim klassischen Papiergutschein bleiben, der eine lange Tradition habe, und nicht auf das heute übliche Kreditkartenformat aus Plastik wechseln.