Die Carl-Stürm-Stiftung öffnet ihren Fördertopf ein letztes Mal

Förderpreis Nach diesem Jahr ist Schluss: Letzte Preisverleihung der Rorschacher Carl-Stürm-Stiftung Die Rorschacher Unternehmerfamilie Stürm verleiht seit dem Jahr 2004 Anerkennungs- und Förderpreise an Institutionen, Vereine und Personen, die sich für das Wohl der Region Rorschach einsetzen. Am 22. August wird der Preis zum letzten Mal vergeben, zwanzig Bewerbungen sind dafür zugelassen.

Zuletzt, 2021, zeichnete die Carl-Stürm-Stiftung zwölf Organisationen im Pflege- und Betreuungsbereich mit je 3000 Franken aus. Bild: Christof Sonderegger

Die 2004 gegründete Carl-Stürm-Stiftung der Rorschacher Unternehmerfamilie Stürm hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur wirtschaftlichen und kulturellen Aufwertung der Region Rorschach zu leisten. Seit 2005 hat die Stiftung 16 Preisverleihungen durchgeführt und eine stattliche Zahl von Persönlichkeiten, Vereinen und Institutionen ausgezeichnet. Nachhaltig geblieben ist beispielsweise der Förderpreis der 2005 an die Gemeinden Rorschach, Rorschacherberg und Goldach vergeben wurde. Mit den 50000 Franken wurde nämlich der heute gerne genutzte Seebus in der Stadt am See lanciert.