Ehren-Föbü St.Gallen: Jürg Brunner ist Ehren-Födlebürger 2023

Föbü-Verschuss Der nicht ganz typische SVP-Politiker: Der neue St.Galler Ehren-Födlebürger Jürg Brunner im Porträt Am Samstagabend hat die Gilde der Ehren-Födlebürgerinnen (Föbinen) und Ehren-Födlebürger (Föbüs) Nachwuchs bekommen. Der 48. Angehörige ihrer ehrenwerten Gilde heisst Jürg Brunner. Der 62-Jährige ist ein nicht ganz typischer SVP-Lokalpolitiker und präsidierte im vergangenen Jahr das St.Galler Stadtparlament. Reto Voneschen Jetzt kommentieren 18.02.2023, 20.16 Uhr

Seit rund acht Jahren im St.Galler Stadtparlament: Jürg Brunner. Bild: Ralph Ribi

Die Überraschung am Föbü-Verschuss war auch schon grösser. Viele hatten schon im Vorfeld geahnt, wem am diesjährigen Fasnachtssamstag mit Hilfe der grossen Konfettikanone der letzte Rest Födlebürger aus dem Leib geschossen werden sollte. Die Hinweise auf Jürg Brunner waren im Vergleich zu anderen Jahren sehr deutlich: Er ist ein Seebub, der in der Stadt unternehmerisch tätig ist. Er gilt als gmögig. Und er lebt seit seiner Geburt mit einer schweren Sehbehinderung.

Von einem Tag zum anderen höchster Stadtsanktgaller

In die Schlagzeilen geriet Jürg Brunner Ende 2021. Er übernahm quasi von einem Tag zum anderen das Präsidium des St.Galler Stadtparlaments, weil der amtierende Vizepräsident aus den Reihen der SVP nach einer Diskussion über seine fehlende Corona-Impfung den Bettel überraschend hingeschmissen hatte. Brunner legte dann Anfang 2022 «einen Kaltstart» als höchster Stadtsanktgaller hin, meisterte das Amt dann aber auch im Urteil anderer Parteien mit Bravour.

Jürg Brunner, Jahrgang 1960, sitzt seit gut acht Jahren im St.Galler Stadtparlament. Er politisiert in der SVP-Fraktion, hat aber keine Mühe, gelegentlich aus dem Fraktionskonsens auszuscheren. Deutlich wurde das etwa im Stadtratswahlkampf 2017: Brunner kandidierte selber für die Volkspartei, gab sich nach einem schlechten Resultat im ersten Wahlgang aber geschlagen. Im zweiten Wahlgang unterstützte er überraschend die Grünliberale Sonja Lüthi und nicht wie seine Partei den CVP-Kandidaten Boris Tschirky.

Ein klimabewusster SVPler

Auch sonst legt Brunner den politischen Fokus immer wieder auf Themen, die nicht unbedingt im Standardrepertoire der SVP zu finden sind. Etwa setzte er sich jahrelang und schliesslich erfolgreich für Tempo 30 auf der Gerhaldenstrasse in St.Gallen ein. Brunner pocht in seinen Vorstössen und Voten immer wieder auf die Energiewende und einen ÖV-Ausbau. Auch scheut er sich nicht, hie und da gemeinsam mit linken Ratskolleginnen und Ratskollegen einen Vorstoss einzureichen. Aufsehen löste 2022 sein vom Parlament überwiesenes Postulat für ein LGTBI-Label für die Stadt St.Gallen aus.

Aufgewachsen ist Jürg Brunner in Arbon. Er zählt zu den Mitgründern des Arboner Musikfestivals, dem Vorläufer des heutigen Summerdays. Vor über 20 Jahren gründete Brunner nach Tätigkeiten in der Versicherungsbranche und beim kantonalen Baudepartement die Kanalreinigungsfirma ASA-Service AG in Winkeln. Ihre Geschicke leitet er bis heute. Brunner ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

