Föbü-Rätsel 2022: Vor die Kanone muss eine Frau

Föbü-Rätsel Vor die Konfettikanone muss eine Frau: In einer Woche wird der Titel einer Ehren-Födlebürgerin verliehen Der St.Galler Föbü-Verschuss findet seit den frühen 1970er-Jahren jeweils am Fasnachtssamstag statt. Mit der grossen Konfettikanone wird dabei eine neue Trägerin oder ein neuer Träger der Würde eines Ehren-Födlebürgers in den Föbü-Himmel geschossen. In diesem Jahr wird der Titel zum47. Mal vergeben. An eine Frau. Reto Voneschen 21.02.2022, 17.45 Uhr

Kurz vor Ausbruch der Pandemie wurde Marius Tschirky (der mit der Jagdkapelle) an der Fasnacht 2020 zum 46. Föbü gekürt. Bild: Ralph Ribi (22.2.2020)

Jedes Jahr nehmen die St.Galler Ehren-Födlebürger (die Föbüs) und Ehren-Födlebürgerinnen (Föbinen) jemanden in ihre Reihen auf. Zum Fasnachtsbrauch gehört, dass die Stadt, bevor die oder der Auserwählte vor die Konfettikanone muss, rätselt, wen es diesmal trifft. Föbüs und Föbinen geben Hinweise, legen aber auch falsche Spuren.

Födle gezeigt

Der nächste Föbü-Verschuss findet nach einem Jahr Pandemiepause in einer Woche statt. Jemand, der im vergangenen Jahr Zivilcourage, oder wie man im St.Galler Dialekt sagt Födle, gezeigt hat, muss zu Füssen des Vadian-Denkmals vor die Kanone von Max Oertli, dem allerersten Föbü. Mit ihr und kiloweise Konfetti wird dem Aspiranten oder der Aspirantin für den Ehrentitel traditionellerweise der letzte Rest an Spiessigkeit aus dem Leib geschossen. Wen’s trifft, bleibt bis am Fasnachtssamstag geheim. Und damit wäre das Rätselraten eröffnet...

Spielt die Hauptrolle beim Föbü-Verschuss: Die grosse Konfettikanone von Max Oertli wurde vor einigen Jahren generalüberholt. Unter anderem schiesst sie jetzt nicht mehr mit Schwarzpulver, sondern mit Druckluft. Bild: PD (24.1.2017)

Ganz ohne Hinweise, wer es sein könnte, sind wir aber nicht. Föbine Mélanie XII. Knüsel-Rietmann hat wieder einen ihrer «Verwirrtexte» geliefert. Zwei Geheimnisse lüftet sie gleich am Anfang: In einer Woche bekommen wir eine Föbine. Und sie wird das Durchschnittsalter im Klub der Föbüs und Föbinen deutlich nach unten drücken. Wenn man die Geschlechterverteilung und das Durchschnittsalter der Föbü-Gilde in Betracht zieht, ist die eine junge Frau, die heuer zu Fasnachtsehren kommt, ein Tropfen auf den heissen Stein. Aber es ist immerhin ein Anfang für mehr Fasnachtsfrauen und eine Verjüngungskur.

Ist's die Stadtpräsidentin?

Natürlich interessieren im Vorfeld des Verschusses vor allem Spekulationen über Namen. Zu den Stichworten Frau und jung fällt natürlich eine sofort ein: Stadtpräsidentin Maria Pappa. Mit Jahrgang 1971 und ihrem Bekanntheitsgrad wäre sie als Föbine gut möglich. Nur: Sie liegt als Kandidatin so sehr auf der Hand, dass das Rätsel eigentlich gar keines ist. Und so einfach macht es uns die Gilde der Föbüs und Föbinen sicher nicht. Oder heben sie heuer genau deswegen die Stadtpräsidentin auf den Schild?