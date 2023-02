Föbü-Rätsel Teil 2: Auch Politiker haben Theater aufgeführt

FÖBÜ-RÄTSEL TEIL 2 Rätselraten um den neuen Födlebürger: Auch Politiker haben 2022 Theater aufgeführt Bis am kommenden Samstagabend der neue Ehren-Födlebürger an der St.Galler Fasnacht vor die Konfetti-Kanone muss, herrscht keine Gewissheit darüber, wem die Ehre zuteil wird. Die Gerüchteküche brodelt unterdessen weiter. Sicher ist: Es wird ein Mann. Reto Voneschen 14.02.2023, 12.00 Uhr

Im Umfeld von Konzert und Theater St.Gallen gab’s 2022 den einen oder anderen, der einen Föbü-Titel verdient hätte. Bild: Eddy Risch / KEYSTONE

Am Donnerstag wird die St.Galler Stadtfasnacht mit dem Agugge zu Füssen des Vadian-Denkmals eröffnet. Und am Samstag erhält die Gilde der Ehren-Födlebürgerinnen (Föbinen) und Ehren-Födlebürger (Föbüs) am gleichen Ort Nachwuchs. Wer der 48. Aspirant – ja, es ist ein Mann - auf die Stadtsanktgaller Fasnachtswürde ist, bleibt vorerst geheim. Was traditionsgemäss nicht daran hindert, darüber zu spekulieren, wer denn 2022 so viel Zivilcourage gezeigt hat, dass man ihn jetzt vor die Konfettikanone stellen muss.

Eine Spur zum neuen Föbü hat wie üblich Föbine Mélanie XII. Knüsel-Rietmann mit einem Verwirrtext gelegt. Allerdings: Die Bezeichnung dieses Textes ist Programm. Er verwirrt tatsächlich mehr, als dass er Hinweise auf den neuen Föbü liefert, mit denen man etwas anfangen könnte. So ist dem Neo-Föbü angeblich egal, ob er in der Beiz einen Weissen oder einen Roten kredenzt bekommt. Er sei sowieso farbenblind, lautet die – ernsthaft gemeinte? – Begründung.

Auch anspruchsvolle Aufgaben erfüllt

Immerhin scheint klar, dass der neue Födlebürger einen Draht zur Verwaltung hat. Er sei beim Kanton tätig gewesen, auch in anspruchsvollen Funktionen, heisst es im Verwirrtext. «Ich kenne sämtliche Bezirksgefängnisse von innen!», wird er wörtlich zitiert. Das hilft einem genauso wenig weiter wie der Hinweis, der Neue habe in seiner Sturm- und Drangphase als Journalist bei einem linken Blättchen geschrieben. Dank der jüngsten Entwicklungen bei den Medien ist die Zahl jener, die einst bei der Zeitung geschrieben haben, inzwischen ja sowieso erheblich grösser als die Zahl derer, die das heute noch tun dürfen.

2022 mussten Kathrin und Christine Bolt vor die Konfetti-Kanone. Wen trifft es diesmal? Bild: Tobias Garcia

Wohin führt das jetzt aber bezüglich des neuen Föbü? Von der Verwirrbiografie her könnte er Politiker sein. Anspruchsvolle Funktion beim Kanton? Regierungsrat? Kantonsratspräsident? Mit Willi Haag sitzt schon ein Ehemaliger aus der Regierung in der Föbü-Runde. Und im Kantonsrat sticht aus der Stadt auch niemand wirklich fasnächtlich ins Auge. Es sei denn, man wolle FDP-Urgestein Walter Locher für seinen seit Jahrzehnten unermüdlichen Einsatz für freie Fahrt auf Hauptstrassen und Autobahnen würdigen.

Bekommen wir doch einen Kultur-Föbü?

Oder ist’s gar kein Städter? Vielleicht taugte Alt-SVP-Kantonsrat Erwin Böhi aus Wil diesmal als Föbü? Zuerst ist er im Kantonsparlament – aus reiner Sorge ums Weltkulturerbe natürlich – per Vorstoss gegen die Freiluftfestspiele in St.Gallen zu Felde gezogen. Als die Regierung dem Grossanlass auf dem Klosterplatz darauf den Zwei-Jahres-Rhythmus verpasste, zeigte sich Böhi grosszügig und wäre bereit gewesen, den Opernleuten alle zwei Jahre in Wil Gastrecht zu gewähren.

Die Schlaumeierei wurde politisch nicht belohnt, die Festspiele finden neu alternierend in St.Gallen und den Flumserbergen statt. Gegen eine nachträgliche Ladung Konfetti für Böhi als Belohnung für die ganze Posse wäre aber sicher nichts einzuwenden. Genau wie man auch andere aus dem Umfeld von Konzert und Theater St.Gallen in Zusammenhang mit der bereits berühmt-berüchtigten Reorganisation nicht ungern im Konfettisturm sähe.