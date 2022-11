Am Mittwochabend ist in Flums ein Lastwagen mit Hakengerät in einer Unterführung steckengeblieben. Dabei wurde der Chauffeur unbestimmt verletzt und musste von den Rettungskräften aus der Kabine geborgen werden. An der Strasseninfrastruktur entstand Sachschaden.

17.11.2022, 10.09 Uhr