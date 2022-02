Mittagspause beim Airport in Altenrhein soll fallen

Flugverkehr Flugplatz Altenrhein: Mittagspause und Feiertagsstopp sollen fallen – doch es gibt Widerstand Die Mitte hat einen Vorstoss zum Ausbau des Flugbetriebs in Altenrhein eingereicht. Flüge sollen künftig auch über Mittag und an Feiertagen möglich sein. Gemeindepräsidenten im Anfluggebiet des Airports beurteilen diese Forderung unterschiedlich. Die Standortgemeinde Thal lehnt eine Ausweitung der Flugzeiten und einen Ausbau des Flugplatzes strikt ab. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Die Landebahn in Altenrhein zeigt von Osten in Richtung der Gemeinden am Bodenseeufer. Bild: Tino Dietsche

Der Flugplatz Altenrhein ist für die Region am See nicht nur während des Weltwirtschaftsforums in Davos von Bedeutung. Die Mitte-EVP-Fraktion hat daher einen Vorstoss zum Ausbau des Flugbetriebs in Altenrhein eingereicht und sich bei der Regierung in einer Interpellation, die sie bei der Februarsession eingereicht hat, nach den Perspektiven für den Flugplatz Altenrhein erkundigt.

Der Flugplatz St.Gallen-Altenrhein besteht seit 1926 und dient heute mehrheitlich dem gewerbsmässigen Luftverkehr. Seit dem Ende der 80er-Jahre besteht eine Linienverkehrsverbindung nach Wien. Ausserdem gibt es während den Sommermonaten verschiedene Charterverbindungen zu europäischen Feriendestinationen.

Der Flugplatz sei für den Raum St.Gallen-Vorarlberg wichtig, heisst es in der Interpellation. Der heutige Staatsvertrag mit Österreich gehe aber zu wenig weit. Darin seien zwar die Lärmbelastung, die Anflug- und Abflugverfahren und die Benützung des Luftraums geregelt. Die Mitte-EVP-Fraktion wünsche sich aber eine weitergehende Regelung der grenzüberschreitenden Kooperation und eine Entwicklungsstrategie.

Flüge auch über Mittag und an Feiertagen

Die Regierung wird um eine Stellungnahme dazu gebeten, ob sie bereit wäre, sich in Bern für eine Änderung des Staatsvertrags einzusetzen, im Besonderen zur Ausweitung der Betriebszeiten auf die Mittagszeit und auf Feiertage. Der politische Prozess dazu soll zusammen mit den Gemeinden und den politischen Parteien in der Region angestossen werden.

Rorschachbergs Gemeindepräsident Beat Hirs verweist darauf, dass am 11. März ein runder Tisch zwischen Regierung und den betroffenen Gemeinden beidseits des Rheins geplant ist. Vermutlich wolle Die Mitte mit ihrem Vorstoss die Verhandlungen im Hinblick auf diesen Termin unterstützen. Der letzte runde Tisch habe Ende 2019 stattgefunden. «Damals zeichnete sich ein gemeinsamer Konsens ab, der auch im Gemeinderat Rorschacherberg grundsätzlich gut aufgenommen wurde.»

Beat Hirs, Gemeindepräsident in Rorschacherberg. Bild: Benjamin Manser

Im damaligen Beschluss habe der Gemeinderat folgendes festgehalten: «Die Wichtigkeit des Flugplatzes ist unbestritten. Das vorhandene Lärmkorsett bleibt insgesamt unangetastet. Die Abschaffung der Mittagspausen und eine Flexibilisierung betreffend Wochenenden scheint unkritisch. Die Reduktion von Helikopter- und Freizeitfliegerei zu Gunsten Business und Linienverkehr ist sinnvoll.»

Rorschacherberg habe angeregt, dass die startenden Flugzeuge zur Lärmvermeidung später und in grösserer Höhe nach Norden abdrehen. «Wir erachten 22 Uhr als letzte planmässige Abflugzeit aus Lärmgründen als wichtig», so Beat Hirs.

Lösungen finden, welche die Region akzeptieren kann

Goldach liegt an der südlichsten Bucht des Bodensees direkt an der An- und Abflugschneise des Airports. Je nach Wetter hört man das Brummen der Maschinen gut oder weniger gut. Gemeindepräsident Dominik Gemperli sagt, auf die Bedeutung des Airports angesprochen:

«Der Flugplatz Altenrhein ist sehr wichtig für die Region am See und letztlich auch ein Standortfaktor für Unternehmungen, die hier ansässig sind.»

Persönlich werde er mit dem Thema wenig konfrontiert. Natürlich wolle er damit nicht sagen, dass der Fluglärm kein Problem darstellen könne, letztlich gehe es aber um eine Interessenabwägung und Aspekte der Verhältnismässigkeit. In diesem Spannungsfeld müssten in Bezug auf die Anzahl der Flugbewegungen – und damit verbunden einer allenfalls erhöhten Lärmbelastung - Lösungen gefunden werden, welche die Bevölkerung vor dem Hintergrund eines Mehrwertes bzw. einer Attraktivitätssteigerung für die Region akzeptieren könne.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident in Goldach. Bild: PD

Und was sagt Dominik Gemperli zur Forderung, auch mittags und an Feiertagen Flüge zuzulassen? «Ich finde es richtig, die Forderung einstweilen zu formulieren und die Diskussion anzustossen. Andererseits müssen Regeln definiert werden, welche die Fluglärmbelastung in einem gut verträglichen Rahmen beschränken. Auch hier geht es nämlich um den Standortvorteil, der durch eine übermässige Lärmbelastung leiden kann. Und dies wäre sicher nicht im Interesse der Gemeinden am See.»

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths verweist ebenfalls auf den anstehenden Runden Tisch im März. Er betont aber auch, dass der Airport für die Region am See, insbesondere für die Wirtschaft und Industrie, eine sehr hohe Bedeutung habe. Auch müsse man sich im Klaren darüber sein, dass zahlreiche Arbeitsplätze vom Flugplatz in Altenrhein generiert würden.

Direkt und indirekt über 400 Arbeitsplätze

Eine Studie des Büros Infras über die volkswirtschaftliche Bedeutung der Schweizer Flughäfen hat 2011 für den Airport denn auch eine Wertschöpfung von 75 Millionen Franken ausgewiesen. Direkt und indirekt hängen laut Infras über 460 Arbeitsplätze in der Region am Flugplatz Altenrhein. Angesichts der Entwicklung seither mit eigener Airline, des markanten Ausbaus der Business Aviation und der Wiederaufnahme der Charterflüge, dürfte die Wertschöpfung heute sogar höher sein. Bezüglich Ruhezeiten sagt Röbi Raths:

«Es ist nicht mehr zeitgemäss, Business- und Linienflüge am Mittag und an Feiertagen zu verbieten.»

In diesem Bereich wäre eine Öffnung seiner Meinung nach angebracht. Bei der Privatfliegerei sei er allerdings strickt gegen eine Öffnung am Mittag. Und was den Lärm angehe, da seien Poser mit ihren Autos um einiges störender als Flugzeuge.

Thal lehnt eine Ausweitung strikt ab

Miriam Salvisberg, Vizegemeindepräsidentin von Thal. Bild: Andri Vöhringer

Thals Vizegemeindepräsidentin Miriam Salvisberg räumt ein, dass der Flugplatz als Gesamtes aufgrund seiner Funktion als Arbeitgeber für die Region wichtig sei. Der Gemeinderat habe sich deshalb stets im Grundsatz positiv zum Flugplatz – wie er sich heute zeige – ausgesprochen.

Sie verweist aber auch auf die im Jahr 2010 durch die Uni St. Gallen erstellte repräsentative Umfrage zum Flugplatz. Das Ergebnis damals war, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung positiv zum Flugplatz eingestellt ist. Eine Mehrheit lehnte jedoch einen Ausbau oder eine Erweiterung ab. Diese Haltung habe der Gemeinderat übernommen und seither mehrfach bestätigt. Salvisberg betont:

«Viele Rückmeldungen aus der Bürgerschaft belegen, dass eine Ausweitung der Flugzeiten über die Mittagszeit oder an Feiertagen nicht gewünscht wird und als nachteilig empfunden würde.»

Der Gemeinderat habe zuhanden des Kantons und des Bundesamtes für Zivilluftfahrt mehrfach bekräftigt, dass die Gemeinde Thal eine Ausweitung der Flugzeiten wie auch einen Ausbau des Flugplatzes ablehne.

Eine Öffnung mit Augenmass ist vorstellbar

Persönlich stehe er grundsätzlich positiv zum Airport und finde seinen Nutzen und die Wichtigkeit für die Region gross, sagt Horns Gemeindepräsident Thomas Fehr. Business- und Linienflüge auch mittags und an Feiertagen fliegen zu lassen, störe ihn weniger als die teilweise lauten Privatflugzeuge, die weitaus mehr Lärm verursachten und nerviger seien.

Für eine Öffnung mit Augenmass plädiert Tübachs Gemeindepräsident Michael Götte. «Wir müssen keine Möglichkeiten schaffen, die es gar nicht braucht, etwa Konzessionierungen für Linienflüge, die der Flugplatz nicht anstrebt. Es kann aber nicht sein, dass Passagiere an Ostern nicht ab Altenrhein an ihre Feriendestination fliegen können, sondern mit Bussen nach Friedrichshafen gefahren werden müssen.» Eine sorgsame Öffnung für den Business- und Linienbereich wäre daher auch für ihn der richtige Weg.

