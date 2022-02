Flugplatz Altenrhein: Gegner schiessen gegen Lockerung der Zeiten

Aufschrei Aktion gegen Fluglärm lehnt die Ausdehnung der Flugzeiten beim Flugplatz Altenrhein strikt ab: «Wir werden uns mit allen Mitteln dagegen wehren» Die Mitte-EVP-Fraktion hat im Kantonsrat einen Vorstoss zum Ausbau des Flugbetriebs in Altenrhein eingereicht. Der Schutzverband Aktion gegen Fluglärm (AgF) spricht von Scheinargumenten, wehrt sich vehement gegen eine Öffnung und stellt den Flugplatz auch grundsätzlich in Frage. Nach Meinung der AgF hätte man das Gelände besser an Stadler Rail verkauft. Auch der VCS St.Gallen-Appenzell lehnt eine Ausweitung der Betriebszeiten ab. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mitte-EVP-Fraktion will, dass Linienflüge in Altenrhein auch über Mittag möglich werden. Bild: Hanspeter Schiess

Die Mitte-EVP-Fraktion hat sich bei der Regierung in einer Interpellation nach den Perspektiven für den Flugplatz erkundigt. Der Flugplatz sei für den Raum St.Gallen-Vorarlberg wichtig, daher müsse auch über eine Ausdehnung der Flugzeiten über die Mittagszeit und an Feiertagen diskutiert werden. Der Schutzverband Aktion gegen Fluglärm (AgF) sieht keinen Handlungsbedarf und widerspricht den Behauptungen der Befürworter vehement. AgF-Präsidentin Cécile Metzler betont in ihrer Stellungnahme: «Es ist noch nie überprüfbar dargelegt worden, dass die regionale Wirtschaft durch die heute geltenden Betriebszeiten am regionalen Flugfeld Altenrhein irgendeinen Nachteil erlitten hätte. Auch konnte noch nie festgestellt werden, dass sich die hiesigen Unternehmen wegen dieser Betriebszeiten ungenügend entwickelt hätten.»

AgF-Präsidentin Cécile Metzler. Bild: TVO

Die Argumentation der Befürworter einer Ausdehnung der Betriebszeiten beschränke sich auf die sehr verallgemeinernde Formulierung, «der Flugplatz Altenrhein sei wichtig für die Region». Tatsache ist nach Meinung von Cécile Metzler, dass diesbezüglich keinerlei Fakten existierten, die einen negativen Zusammenhang zwischen den geltenden Betriebszeiten und konkreten Nachteilen der regionalen Wirtschaft aufzeigen könnten. Metzler: «Angesichts der jährlich erlaubten 36'500 Flugbewegungen von und nach Altenrhein existiert dieser Zusammenhang ganz einfach auch nicht. Ein klarer Zusammenhang besteht hingegen zwischen dem Flugbetrieb in Altenrhein und seinen Nachteilen für die regionale Bevölkerung und die Umwelt.»

Als würden Flugzeuge auf dem Kopf landen

Der Flugbetrieb verursache eine starke Lärmbelastung, unter der die betroffene Bevölkerung leide. Je nach Lage der verschiedenen Wohngebiete sei dies unterschiedlich. Wer beispielsweise in der Anflugschneise wohne, der habe das Gefühl, die Flugzeuge würden auf seinem Kopf landen. Cécile Metzler sagt:

«Jede noch so geringe Ausdehnung des Flugbetriebs ist aus diesem Grund bereits inakzeptabel.»

Zudem verursache zusätzlicher Flugbetrieb durch seine Abgase auch zusätzliche Klimaschäden. Die AgF habe bereits in der Vernehmlassung zum neuen Richtplan Teil Mobilität dezidiert gegen jegliche Ausdehnung der Betriebszeiten in Altenrhein Stellung genommen, weil dadurch der Klimaschutz, dem sich der Kanton verpflichtet habe, ganz klar torpediert würde.

Nicht geflogen werden darf vom Airport in Altenrhein an den Schliesstagen Ostersonntag und Pfingstsonntag. Kann sich die AgF hier eine Änderung vorstellen, damit etwa Charterflüge zu Feriendestinationen stattfinden können? «Wir sind klar dagegen. Das bringt nämlich niemanden etwas, auch nicht finanziell. Auch in Sachen Umweltbelastung ist es nicht zu verantworten», sagt die AgF-Präsidentin. Wer an diesen Tagen fortfliegen wolle, der habe rundum (Zürich, Friedrichshafen) genügend Möglichkeiten, auch wenn Altenrhein geschlossen sei. Wie – so frage die AgF – sollen die kantonalen Klimaschutzziele erreicht werden, wenn mehr Flugbetrieb erlaubt werde?

Airport-Gelände besser an Stadler Rail verkauft

Bezüglich Bedeutung des Flugplatzes für die Region St.Gallen-Vorarlberg wird nach Ansicht von Cécile Metzler übertrieben. Man hätte das Gelände besser an Stadler Rail verkauft, sagt sie, dann hätte der Zugbauer nicht nach St.Margrethen umziehen müssen. Dadurch wäre nicht nur das Gelände sinnvoller genutzt worden, es wären auch viele Arbeitsplätze geschaffen worden.

Laut Thomas Krutzler, CEO der Betreibergesellschaft des Flughafens, der People’s Air Group, steht ein Ausbau des Airports aktuell gar nicht im Vordergrund. «Wir wollen den Flugplatz möglichst reibungslos und sicher operieren, unter Berücksichtigung aller Interessengruppen. Mit Ausnahme geringer Anpassungen bei den Öffnungszeiten für den gewerblichen und geschäftlichen Verkehr und von den aktuellen Schliesstagen Oster- und Pfingstsonntag ist keine Änderung vorgesehen.»

Die AgF verlangt im Hinblick auf den für den 11. März geplanten runden Tisch, dass dort nicht nur der Kanton St.Gallen, sondern auch die übrigen Teilnehmenden eine ganzheitliche Perspektive einnehmen. Sowohl der Schutz der betroffenen Bevölkerung vor Fluglärm als auch die Erreichung der kantonalen Klimaziele liege in der Verantwortung der teilnehmenden Behördenmitglieder. Metzler: «Die AgF erwartet, dass endlich sämtliche Aspekte des Flugbetriebs ehrlich beurteilt werden und auf oberflächliche Scheinargumente verzichtet wird.»

Auch der VCS lehnt eine Ausweitung der Betriebszeiten strikt ab

Mittlerweile hat sich auch der VCS St.Gallen-Appenzell zu Wort gemeldet. Der VCS erwarte, dass die Regierung, die sich zur Halbierung des CO2 Ausstosses bis 2030 bekenne, uneingeschränkt die Interessen der Bevölkerung der Region wahrnehme und sich klar gegen jede Ausweitung des Flugbetriebes ausspreche. «Bequemlichkeit, Ferienvergnügen oder privilegierte Privatfliegerei dürfen keinesfalls Anlass sein, um die klimaschädlichste und lärmintensivste Art der Mobilität zu unterstützen», so der VCS in seiner Medienmitteilung. Erfreulich und verantwortungsbewusst im Interesse der Wohnbevölkerung habe sich Thals Vizegemeindepräsidentin im «Tagblatt» geäussert: Der Gemeinderat habe zuhanden des Kantons und des Bundesamtes für Zivilluftfahrt mehrfach bekräftigt, dass die Gemeinde Thal eine Ausweitung der Flugzeiten wie auch einen Ausbau des Flugplatzes ablehne. Diese konsequente Haltung unterstütze der VCS.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen