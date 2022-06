Ukrainische Flüchtlinge: Stadt St.Gallen stockt Sozialamt auf

Flüchtlingswelle Die Stadt St.Gallen rechnet bis Herbst mit weiteren 500 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine: Die Sozialen Dienste sind stark gefordert und stellen neues Personal ein Der Stadtrat hat eine Interpellation von Andreas Hobi (Grüne) ungewöhnlich schnell beantwortet. Die Direktion Soziales und Sicherheit macht keinen Hehl daraus: Die anhaltende Flüchtlingswelle stellt die Sozialen Dienste (SDS) vor grosse Herausforderungen. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 17.06.2022, 13.40 Uhr

Ukrainische Flüchtlinge kamen im März erschöpft in Teufen an. Es ist nicht auszuschliessen, dass bis Herbst weitere 500 Flüchtlinge alleine der Stadt St.Gallen zugewiesen werden. Michel Canonica

Aktuell leben in der Stadt St.Gallen 483 ukrainische Kriegsflüchtlinge. Aktuell rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM), dass die Zahl der Schutzsuchenden in der Schweiz steigen wird. Demnach muss die Stadt St.Gallen damit rechnen, dass ihr bis Herbst weitere 500 Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen werden. Das antwortet der Stadtrat auf eine Interpellation, die Andreas Hobi an der Sitzung vom 24. Mai einreichte.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident der Grünen im Stadtparlament. Christian Widmer

Den Interpellanten freut, dass der Stadtrat seinen Vorstoss sehr rasch beantwortet hat. «Der politischen Aktualität wird Rechnung getragen», sagt der Grünen-Politiker. Er war auf der Strasse von Mitarbeitenden der Sozialen Dienste angesprochen worden. Sie klagten bei ihm, die Flüchtlingswelle decke sie mit Arbeit zu, es fehle an Personal, ihre Hilferufe würden nicht gehört bei den Sozialen Diensten. Hobi reagierte mit einem Vorstoss.

Der Stadtrat hat zusätzliches Personal angestellt

Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort auf seinen politischen Vorstoss, die Flüchtlingswelle als Folge des Kriegs in der Ukraine fordere und überfordere das gesamte Asylsystem. Es herrsche eine Ausnahmesituation, deren Ende nicht absehbar sei. Eine Mehrbelastung der Mitarbeitenden der Sozialen Dienste sei Tatsache. Die angestrebte, beim courant normal vorgegebene hohe Qualität der Fallführung, sei derzeit nicht leistbar. Dennoch betont der Stadtrat: «Die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste leisten auch unter den aktuellen Bedingungen ausgezeichnete Arbeit.»

Innerhalb der SDS seien unterschiedliche organisatorische Vorkehrungen getroffen worden, um die zusätzliche Arbeitslast zu bewältigen. So wurde das «Koordinationsteam Ukraine» (KtU) gebildet. Dieses Team mit fünf bisherigen und vier neuen Mitarbeitenden nahm seine Arbeit Ende März auf. Bestehende Fälle dieser Teammitglieder wurden an Sozialberaterinnen und -berater der langfristigen Sozialhilfe übergeben. Die Fallzahl pro 100 Stellenprozente nahm gemäss Interpellationsantwort von 80 auf 100 zu. Die Folge: Die Fallarbeit musste angepasst und inhaltlich reduziert werden.

Die Bildung eines weiteren Ressorts für die Sozialberatung der Personen mit Schutzstatus S ist gemäss Stadtrat in Vorbereitung. Dafür würden weitere zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. Als Folge der Flüchtlingswelle hätten die SDS bereits acht neue Mitarbeitende, die sich 600 Stellenprozente teilten, angestellt. Es würden auch Springerorganisationen in Anspruch genommen und nach Möglichkeit Teilzeitpensen bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht.

Die Rekrutierung von Personal ist schwierig

Die Rekrutierung geeigneter und kurzfristig verfügbarer Mitarbeitender für ein vorerst auf ein Jahr befristetes Arbeitsverhältnis sei trotz anhaltender Bemühungen äusserst schwierig und aufwendig. Der Arbeitsmarkt sei ausgetrocknet, Eintritte erfolgten aufgrund der Kündigungsfristen zeitlich verzögert. Es sei nicht möglich, den notwendigen Personalabbau mit derselben Geschwindigkeit zu realisieren, wie es die Entwicklung der Flüchtlingswelle erfordere. Dadurch hinke der Personalbestand der Arbeitsbelastung permanent hinterher. Der Stadtrat spricht Klartext.

Hobi erkundigt sich in seiner Interpellation auch danach, ob mit Gruppen- und Massenunterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu rechnen sei. Solange die Zuweisung von wöchentlich 20 bis 30 Personen auf diesem Stand bleibe, sei die private Unterbringung sowie die Anmietung und Möblierung von Wohnungen durch die SDS möglich, antwortet der Stadtrat. Aktuell seien in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg 49 Wohnungen angemietet worden. Bewohnt würden derzeit 33 davon von insgesamt 137 Ukrainerinnen und Ukrainerin mit Kindern. Demzufolge leben im Durchschnitt mehr als vier Flüchtlinge in einer Wohnung.

Zivilschutzanlage Riethüsli wäre in 72 Stunden bereit

Falls die Stadt eine spürbar erhöhte Zahl von Schutzsuchenden aufnehmen müsse, sei die Unterbringung nach der aktuellen Strategie aus Ressourcengründen zumindest kurzfristig nicht mehr möglich. Aus diesem Grund sei es sinnvoll, eine oder mehrere Sammelunterkünfte für eine kurz- bis mittelfristige Verweildauer bereitzuhalten. Eine Unterbringung in der Zivilschutzanlage Riethüsli sei im Sinne einer Notlösung für einen kurzen Zeitraum denkbar, schreibt der Stadtrat.

In der Zivilschutzanlage Riethüsli würden nicht das erste Mal Flüchtlinge untergebracht. 2015 war das schon einmal der Fall. Urs Bucher

Die Anlage, die auch schon Flüchtlingen aus Syrien zur Verfügung gestellt wurde, steht gemäss Interpellationsantwort in 72 Stunden zur Verfügung. Aktuell prüfe die Stadt verschiedene Möglichkeiten zur Realisierung weiterer Unterkünfte.

Im ehemaligen Wohnheim für Betagte Riederenholz im Osten der Stadt leben aktuell 47 ukrainische Flüchtlinge dort; die maximal Belegzahl dort liegt bei 58 Personen. Am 8. April verliessen die letzten Bewohner das Altersheim, bereits 20 Tage später wurden die ersten Flüchtlinge untergebracht. Die Stadt reagiert also sehr schnell. Sie zog den ehemaligen Leiter der Asylunterkunft Riethüsli für den Aufbau und den Betrieb des umfunktionierten «Riederenholz» bei. Ebenfalls sei ein Wohnhaus als Gruppenunterkunft eingerichtet. Dort leben derzeit 13 Kriegsflüchtlinge.

Flüchtlinge erhalten deutlich weniger finanzielle Hilfe

Hobi will vom Stadtrat auch wissen, welche Mehrkosten die Unterbringung und Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine verursachen. Für eine Kostenschätzung sei es zu früh, schreibt der Stadtrat. Grundsätzlich sollten die Mittel aus der sogenannten Globalpauschale von 1500 Franken pro Monat und die Integrationspauschale von 3000 Franken im Jahr ausreichen, um Unterkunft, Existenzsicherung, Gesundheitsversorgung und Sprachausbildung zu refinanzieren. Die Stadt leiste bei verschiedenen Massnahmen die Vorfinanzierung. Die weitere Kostenentwicklung sei wesentlich abhängig von der Wucht der Flüchtlingswelle. Nicht im Rahmen der Refinanzierung abgedeckt werden könnten Honorar- und Lohnkosten.

Das wichtigste Element bilde die finanzielle Existenzsicherung für bedürftige Kriegsflüchtlinge. Geflüchtete aus der Ukraine mit Schutzstatus S beziehen gegenüber der Regelsozialhilfe tiefere Unterstützungsleistung für die Bestreitung der Lebensunterhaltungskosten wie etwa für Lebensmittel, Kleidung oder Hygieneartikel. Eine Einzelperson bekommt 450 Franken im Monat, das ist nicht einmal die Hälfte einer regulären Sozialhilfe von monatlich 997 Franken. Eine fünfköpfige Kriegsflüchtlingsfamilie erhält 1740 Franken im Monat, in der Regelsozialhilfe sind es im Vergleich 2413 Franken im Monat. Etwa gleich verhält es sich bei den Ansätzen für Mieten: In der Asylsozialhilfe sind es 350 Franken Unterstützung, in der Regelsozialhilfe sind es 800 Franken.

Stadträtin Sonja Lüthi will keine Vorwürfe im Raum stehen lassen

Stadträtin Sonja Lüthi, Soziales und Sicherheit. Benjamin Manser

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, sagt, die Interpellation Hobis sei so schnell beantwortet worden, weil sie die im Vorstoss erhobenen Vorwürfe, wonach die SDS trotz Flüchtlingswelle personell nicht aufgestockt worden sei, nicht habe im Raum stehen lassen wollen. Für sie sei es nicht nachvollziehbar, weshalb Mitarbeitende der Dienststelle diesen Weg über die Politik gegangen seien. Sie bedauere das enorm, sagt Sonja Lüthi.

Mit der sofortigen Beantwortung des Vorstosses, der voraussichtlich in der Augustsitzung vom Stadtparlament behandelt wird, konnten Lüthi und die SDS darlegen, was als Folge der Flüchtlingswelle alles läuft in der Stadt.

