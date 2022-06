Wittenbach: Gesprächsrunde für ukrainische Geflüchtete

Flüchtlinge Kaffee, Kuchen und Informationen für ukrainische Geflüchtete: In Wittenbach gibt es jeden Freitag eine Gesprächsrunde Im Wittenbacher Familienwerk sind die ukrainischen Flüchtlinge wöchentlich zu einem Austausch mit einer Dolmetscherin eingeladen. Diese kennt die Sorgen der Geflüchteten. Rita Bolt Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Gemeinderat Stefan Bacher (5.v.l.) hört zu, was die Dolmetscherin Emine Gygax (rechts) mit den Geflüchteten bespricht. Bild: Rita Bolt

Emine Gygax kennt die Ängste der ukrainischen Flüchtlinge. «Sie haben Angst um ihre Existenz, sorgen sich um die medizinische Betreuung, vor allen für ihre Kinder. Sorgen bereitet ihnen zudem, dass sie nicht mehr gratis mit Bus und Zug fahren können», sagt die Dolmetscherin, die auf der Krim aufgewachsen ist und einen ukrainischen Pass hat. Sie wohnt seit 2014 in der Schweiz, in Speicher, spricht gut Deutsch und kommt immer am Freitag von 14 bis 16 Uhr ins Ukrainer-Café in Wittenbach.

Sie ist von der Gemeinde engagiert. Unterstützt wird sie derzeit von Lia Lippuner von der Fachstelle Kind-Jugend-Familie der Gemeinde Wittenbach. Manchmal ist auch Gemeinderat Stefan Bacher anwesend. Er sagt:

«Dieser Kaffeetreff dient einerseits der Vernetzung der Ukrainer untereinander. Andererseits werden Infos vermittelt und Fragen beantwortet.»

Es sei ein niederschwelliges Angebot.

In der Ukraine kommt der Arzt nach Hause

Es ist Freitagnachmittag: Im Ukrainer-Café sitzen zwei junge Männer und sechs Frauen unterschiedlichen Alters. Emine Gygax erklärt ihnen in ukrainischer Sprache, was sie machen müssen, wenn ein Arztbesuch ansteht. «Hier in der Schweiz ist das Gesundheitswesen ganz anders organisiert, als in der Ukraine», sagt sie. Wenn in der Ukraine jemand krank sei, rufe man den Arzt an und dieser komme nach Hause. Hier in der Schweiz seien die Ukrainer nach dem Hausarztmodell versichert. «Sie müssen wissen, dass sie zum Arzt in die Praxis gehen müssen und nicht ins Spital», sagt Bacher. «Sie müssen immer zum gleichen Arzt gehen.» Dort würden sie auch mit Medikamenten versorgt. Dies sei eine zentrale Information für die Flüchtlinge.

Emine Gygax übersetzt im Wittenbacher Familienwerk. Bild: Rita Bolt

In Wittenbach leben derzeit 35 ukrainische Flüchtlinge in mehrheitlich kleineren Wohneinheiten, welche die Gemeinde Wittenbach gemietet hat. Kürzlich hat die Gemeinde alle Ukrainer zu einem Informationsanlass eingeladen. «Wir haben den Flüchtlingen erklärt, was der Status S für sie bedeutet», sagt Bacher. Er weiss, dass damit nicht alle Fragen aus der Welt geschaffen sind. Im Familienwerk-Café könnten ebenfalls Fragen gestellt und vieles könne geklärt werden.

Die Frauen und Männer im Café schreiben vieles auf, was Emine Gygax in ihrer Sprache sagt. Aber auch sie hat nicht auf alles eine klärende Antwort. Beispielsweise auf jene, was die Ukrainer erwartet, wenn sie noch lange nicht in ihr Land zurückkehren können. Oder wie das genau mit den Fahrausweisen ist, die nur noch im Zusammenhang mit einer Ausbildung vom Sozialamt übernommen werden. «Alles rund um Tickets und den öffentlichen Verkehr muss bestimmt noch vertieft thematisiert werden», sagt der Gemeinderat.

Das Familienwerk Das gemeindeeigene Familienwerk an der Vogelherdstrasse 4 ist ein Begegnungsort für alle Wittenbacher. Es ist am Montag, 14.30 bis 17 Uhr, und Mittwoch, 9 bis 11 Uhr, geöffnet. Beim Familienwerk handelt es sich um ein zweijähriges Pilotprojekt; es kostet die Gemeinde jährlich etwa 70‘000 Franken. «Die Pilotphase läuft aus», sagt der zuständige Gemeinderat Stefan Bacher. Der Abschlussbericht sei verfasst und werde nun dem Gemeinderat unterbreitet. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden mit dem Budget 2023, ob das Familienwerk weitergeführt wird oder nicht. (rb)

Mit 35 ukrainischen Flüchtlingen hat Wittenbach das Kontingent noch nicht erfüllt. In Kürze werden nochmals 25 Personen eintreffen. Die Zuteilung macht der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (Tisg), erklärt Stefan Bacher.

«Inzwischen haben wir Wohnraum für die Neuankömmlinge gefunden.»

Gesucht werden noch verschiedene Einrichtungsgegenstände, Küchenutensilien und Elektrogeräte. Auf der Website der Gemeinde Wittenbach ist eine Liste aufgeschaltet, die laufend ergänzt wird.

Deutschkurs mit Basis-Wörtern

Das Café für die ukrainischen Flüchtlinge ist bis jetzt gut besucht. Wie geht es den Flüchtlingen? Emine Gygax antwortet: «Es geht ihnen recht gut. Sie haben sich in vielen Chats miteinander verbunden und kennen viele Angebote, die es für sie gibt.» Manchmal seien sie in fast zu vielen Chats aktiv. Bacher ergänzt, dass im Familienwerk auch ein Deutschkurs für die Ukrainerinnen und Ukrainer angeboten wird. Vermittelt würden die wichtigsten Wörter und Sätze.

Sechs Schüler im Primarschulalter besuchen die bestehende Wittenbacher Integrationsklasse. «Falls mehr Kinder dazukommen, wird über eine zusätzliche Integrationsklasse als mögliche Massnahme diskutiert», sagt Bacher. Es werde situativ entschieden. Zwei Kinder sind im Kindergarten, zwei sind in einer Oberstufenklasse. Er erklärt, dass das Ukrainer-Café auch für Flüchtlinge aus den umliegenden Dörfern offen ist.

