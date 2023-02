Würth-Flieger bekommen neuen Hangar beim Flugplatz in Altenrhein

Fliegerhalle Sohn von Schrauben-Milliardär baut Hangar in Altenrhein: 2000 Quadratmeter für Flugzeuge und Heli Calanda Wings, die Airline von Sebastian Würth, dem Sohn des deutschen Schraubenkönigs, plant beim Flugplatz in Altenrhein einen 40-mal-60-Meter- grossen Hangar mit Lounge für Gäste und Wohnung für Crewmitglieder. Wann die Halle gebaut wird, ist noch nicht bekannt. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 14.02.2023, 17.11 Uhr

Mit Anschluss zur Rollbahn in Altenrhein soll der Hangar der Calanda Wings gebaut werden. Bild: PD

Im November 2021 hat der Prättigauer Geschäftsmann Balthasar «Balz» Eggimann, er lebt seit über 30 Jahren in Brooklyn, New York, 4406 Quadratmeter Boden an die Calanda Wings AG in Zürich verkauft. Dies ist den Handänderungen der Gemeinde Thal zu entnehmen. Mittlerweile ist klar, was an der Dornierstrasse in Altenrhein beim Airport entstehen soll. Gemäss Spezialverfahren vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat die Airport Altenrhein AG im Mai des Vorjahres ein Plangenehmigungsgesuch für einen neuen Hangar für die Calanda Wings AG eingereicht, die als Bauherrschaft genannt wird.

Das Projekt umfasst einen Hangar mit einem integrierten fünfgeschossigen Büroanbau. Der Büroanbau auf der nördlichen Seite beinhaltet einen Empfangsbereich, eine Lounge mit Theke und Cateringküche sowie einen abgetrennten Crewbereich mit Sanitärmöglichkeiten.

Hangar ist 63 Meter lang und 40 Meter breit

Im dritten und vierten Obergeschoss sind eine Maisonette-Wohnung für die Pilotinnen und Piloten und Crewmitglieder sowie zwei Schlafzimmer geplant. Der Wohn- und Essbereich im vierten Obergeschoss hat Zugang auf die Dachterrasse. Das Flachdach wird begrünt und mit einer Photovoltaikanlage versehen.

Aktuell werden zwei Flugzeuge und ein Helikopter der Calanda Wings AG im Hangar der Altenrhein Realco AG eingestellt. Der Neubau soll mehr Platz für Fluggeräte und Mitarbeitende bieten. Der Hangar wird in einer Stahl-/Holzkonstruktion erstellt und ist 63 Meter lang, 40 Meter breit, 18,5 Meter hoch und hat eine Fläche von 2000 Quadratmeter, wobei Flugzeuge und Helikopter über die Schiebehaupttore auf der Südseite in die Halle gezogen werden. Zudem sind im Hangar zwei Werkstätten für kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten vorgesehen.

Maximale Flugbewegungen werden eingehalten

Ob die Anzahl Flugzeuge und Helikopter mit der Fertigstellung des Hangars erhöht wird, ist nicht bekannt. Die Calanda Wings AG, in Zürich, gemäss Handelsregister c/o Aximos Treuhand AG, hat Fragen der Redaktion dazu nicht beantwortet. Mit Einzelunterschrift bei der AG eingetragen ist Sebastian Würth, der Sohn des milliardenschwerden Unternehmers Reinhold Würth. Bekannt ist, dass die Maschinen von Calanda Wings regelmässig den Flugplatz Schwäbisch Hall anfliegen. Der Flugplatz in Deutschland wurde nach dem Unternehmergründer Adolf Würth benannt und wird von der in Rorschach ansässigen Würth-Gruppe betrieben.

Eine Cessna Citation-Jet der Calanda Wings kurz vor dem Start in Altenrhein. Bild: PD

Flugbewegungen, die über das erlaubte Mass hinausgehen, sind laut Stephan Hirt vom Bazl nicht zu erwarten. Er verweist auf die Obergrenze. Laut Sachplan Infrastruktur Luftfahrt des Bundes sind in Altenrhein 36’500 Bewegungen pro Jahr festgehalten. Laut Stephan Hirt ist man in der Schweiz zudem dazu übergegangen, ein Lärmkorsett zu bestimmen. Der zulässige Lärm dürfe nicht überschritten werden. Ausserdem seien Airports angehalten, möglichst leise und effiziente Luftfahrzeuge einzusetzen.

Die öffentliche Auflage für das Projekt erfolgte vom 8. Juni bis 7. Juli im vergangenen Jahr. Beim Bazl, das die Plangenehmigung erteil hat, sind keine Einsprachen eingegangen. Laut Herbert Perchtold, Leiter Bauamt Thal, stünde einem Baustart demnach nichts im Weg. Wann der Spatenstich erfolgen soll, sei ihm aber nicht bekannt.

