Schär schliesst: Zahl der St.Galler Metzgereien sinkt auf sechs

Fleisch und Wurst Nach der Schliessung der Metzgerei Schär gibt es nur noch eine Handvoll Metzgereien in der Stadt St.Gallen: Warum das Geschäft bei ihnen brummt Vor 60 Jahren gab es noch rund 50 Metzgereien in der Stadt, heute sind es zehnmal weniger. Doch die Metzgermeister wollen nicht jammern. Sie haben alle Hände voll zu tun. Seit die Coronaregeln gefallen sind, werden sie mit Catering-Anfragen geradezu überrannt. Christina Weder Jetzt kommentieren 04.05.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald gibt's hier keine Wurst mehr: Die Metzgerei Schär an der Rorschacher Strasse 114 bleibt noch bis zum 25. Mai geöffnet. Bild: Donato Caspari

Noch gehen Bratwürste, Fleischkäse, Pantli und Grillspiesse über die Fleischtheke der Metzgerei Schär an der Rorschacher Strasse 114. Doch damit ist bald Schluss. Die Metzgerei Schär schliesst Ende Mai ihre Türen («Tagblatt» vom 2. Mai). Damit geht eine Ära zu Ende. Das Geschäft gibt es seit über 70 Jahren am heutigen Standort.

Die Zahl der Metzgereien in St.Gallen schrumpft damit weiter. «Wieder eine weniger – schade», sagt Hansjörg Eckert, Präsident der Genossenschaft der Metzgermeister St.Gallen. Das Ende der Metzgerei Schär kam für ihn nicht überraschend. Es habe sich abgezeichnet. Der Traditionsbetrieb gehört seit 2014 zur Migros-Tochter Micarna. Doch das Führen einer Quartiermetzgerei passte nicht in deren Geschäftsmodell. Und ein Nachfolger liess sich nicht finden, wie ein Migros-Pressesprecher gegenüber dieser Zeitung sagte.

Genossenschaftspräsident sieht nicht schwarz

Nach der Schliessung der Metzgerei Schär wird es in der Stadt – abgesehen von den Fleischtheken der Grossverteiler – nur noch eine Handvoll Metzgereien geben: die Metzgerei Bechinger in St.Georgen, die Metzgerei Schmid mit dem Laden an der St.Jakob-Strasse und dem Grillstand am Hauptbahnhof, die Metzgerei Signer in der Nähe der Kreuzbleiche und die Metzgerei Wegmann hinter dem Grossacker. Hinzu kommt die Metzgerei Rietmann im Stadtzentrum, die zur Metzgereikette der Kaufmann AG mit schweizweit 16 Filialen gehört. Zu nennen ist zudem der fast 100-jährige Familienbetrieb der Pferdemetzgerei S. Baumgartner, die sich neben der Migros St.Fiden befindet und ausschliesslich Pferdefleisch im Angebot hat.

Aus dem Stadtbild verschwunden ist zuletzt die Metzgerei Gemperli an der Ecke Schmiedgasse/Webergasse. 2018 schlossen zudem die Schmid-Filiale im Lachen-Quartier und die Bechinger-Filiale beim Bahnhof Bruggen ihre Türen – letztere, weil kein Personal gefunden werden konnte. Doch auch wenn nicht mehr viele übrig sind, sieht Genossenschaftspräsident Hansjörg Eckert alles andere als schwarz für die Metzgereien in der Stadt. Denn:

«Den Metzgereien läuft es tipptopp.»

Und dies trotz der Konkurrenz durch die Grossverteiler, trotz des Nachwuchsproblems in der Branche. Und trotz des Trends zu fleischlosem Konsum.

Coronaeffekt verpufft, aber Catering zieht an

Gerade während der Coronapandemie hätten die Metzgereien profitiert und gute Umsätze gemacht, sagt Eckert. Er spricht vom Coronaeffekt. Die Kundinnen und Kunden blieben im Quartier, sie kauften vor ihrer Haustür ein. Seit die Coronaeinschränkungen wieder aufgehoben sind, sei dieser Effekt leider wieder verpufft. «Die Leute gehen zum Einkaufen wieder über die Grenze nach Österreich. Das spüren wir.»

Der Umsatz in den Läden sinkt im Vergleich zur Coronazeit. Doch gleichzeitig zieht das Catering-Geschäft gerade wieder richtig an. Und so will Eckert nicht klagen, der mit seiner Genossenschaft in der Gossauer Sommerau ein neues Metzgercenter für neun Millionen Franken baut. Der Spatenstich ist vor wenigen Tagen erfolgt. Die Metzgermeister seien zufrieden.

Das bestätigt sich bei einer Umfrage. Die Metzgermeister der Stadt haben alle Hände voll zu tun. Nach den Entbehrungen der Coronazeit ist den Leuten wieder zum Feiern zumute. Die Nachfrage im Partyservice ist sprunghaft angestiegen. Luzia Signer, die mit ihrem Mann Peter seit 33 Jahren die Metzgerei Signer an der Vonwilstrasse 16 betreibt, steckt mitten in den Vorbereitungen. «Im Moment wollen alle ein Grillfest machen», sagt sie.

«Das ist schön, und wir tun unser Bestes. Aber irgendwann sind die Kapazitäten ausgeschöpft.»

Luzia Signer will aber nicht jammern. Schliesslich sei es noch nicht lange her, dass der Partyservice total zum Erliegen kam. Sie sei zufrieden, wie es jetzt laufe. Wie in anderen Metzgereien auch liegt bei Signers längst nicht mehr nur Fleisch hinter der Glasscheibe. Auch Brot, Milchprodukte, Gemüse, regionale Spezialitäten, Wein und Bier sind im Laden erhältlich. Die nächste Generation arbeitet bereits im Familienbetrieb mit. «Uns geht’s gut», sagt sie. «Aber mit einem solchen Geschäft muss man immer auf Zack sein.»

Umsatz ist wieder gleich wie vor Corona

Auch Jörg Bechinger von der Spezialitätenmetzgerei Bechinger in St.Georgen sagt, er erhalte derzeit sehr viele Cateringanfragen. «Wir können nicht alles machen und müssen zum Teil absagen.» Zusammen mit seiner Frau Andrea hat er das Ladenlokal an der St.Georgen-Strasse 76 vor fünf Jahren erweitert und umgebaut. Die beiden betreiben seither neben der Fleischtheke ein kleines Bistro, wo Gäste einen Kaffee oder ein Glas Wein trinken können. Auch Bechingers sind zufrieden, wie der Familienbetrieb läuft. Ja, während Corona habe man profitiert. Jetzt normalisiere sich die Situation wieder, und der Umsatz pendle sich auf Vor-Corona-Niveau ein.

Seine Würste wurden schon als «beste Stadionwürste der Schweiz» bezeichnet: Jörg Bechinger von der Metzgerei Bechinger in St.Georgen. Bild: Raphael Rohner

Diese Erfahrung macht auch Daniel Wegmann von der Metzgerei Wegmann an der Hagenbuchstrasse 10 hinter dem Grossacker. Während der Pandemie sei sein Laden besonders gut gelaufen. 40 Prozent mehr Umsatz habe er gemacht. Dafür war der Partyservice lahmgelegt, keine einzige Offerte habe er in den vergangenen zwei Jahren machen können. Jetzt aber merke er, dass die Leute wieder Lust haben, rauszugehen und Partys zu feiern: «Wir können die vielen Anfragen gar nicht alle abdecken.»

Zahl der Metzgereien ist in den vergangenen 60 Jahren stark zurückgegangen

Daniel Wegmann führt das Geschäft im Osten der Stadt seit 35 Jahren zusammen mit seiner Frau Sandra. Die beiden bieten nicht nur Fleisch- und Wurstwaren im Laden an und führen den Partyservice, sie beliefern auch Grossküchen wie jene des Kantonsspitals, des Kinderspitals oder des Notkerianums. Die Arbeit mache ihm noch immer Freude, sagt Wegmann.

«Die Arbeit macht noch immer Freude»: Daniel und Sandra Wegmann führen seit 35 Jahren die Metzgerei Wegmann hinter dem Grossacker im Osten der Stadt. Bild: PD

Doch die Situation im Metzgerbusiness habe sich mit den Jahren grundlegend verändert. Als sein Vater das Geschäft vor 64 Jahren eröffnete, habe es in der Stadt noch 52 Privatmetzgereien gegeben, 6 davon allein im Osten der Stadt.

Auch das Geschäft selbst habe sich verändert. Der Partyservice sei in den vergangenen 20 Jahren immer wichtiger geworden. «Die Nachfrage steigt wie verrückt», sagt er. Von Fingerfood über Grillpartys bis zum Erlebnisbuffet ist alles im Angebot. Beim Catering werden vom Metzgermeister zunehmend auch vegetarische oder vegane Lebensmittel gewünscht. Dieser Trend sei zu spüren, sagt Wegmann. Aber:

«Die meisten Leute, die zu uns kommen, wollen immer noch ein Stück Fleisch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen