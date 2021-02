Fitness Pole Dance ist mehr als Striptease: Eine Gossauerin unterrichtet Kinder in der Sportart Pole Dance assoziieren die meisten mit halb nackten Frauen in Stripclubs. Doch die Tanz-Sportart findet in der Schweiz immer mehr Akzeptanz. In Gossau gibt es einen Kurs für Kinder. Mirjam Bächtold 27.02.2021, 05.00 Uhr

In Gossau gibt es Pole-Dance-Kurse für Kinder. Dort lernen sie, sich mit eigener Kraft an der Stange festzuhalten oder sie wirbeln um sie herum. Bild: Ralph Ribi

Sobald die siebenjährige Sophia die senkrechte Stange sieht, rennt sie darauf los und dreht sich darum immer wieder im Kreis, holt neuen Schwung und dreht weiter. Sie wartet, bis die Kursleiterin Melanie Caso eine neue Übung an der Stange vorzeigt. Wenn Melanie Caso einen Handstand an der Stange macht, dann ein Bein um die Stange legt und sich nur noch damit festhält, den Oberkörper hochzieht und sich schliesslich nur mit einem Bein an der Stange hält, sieht es so elegant und leicht aus. Dass diese Übung schwierig und hochanstrengend ist, erkennt man erst, wenn die Kinder sie ausprobieren.

Melanie Caso unterrichtet in ihrem Studio in Gossau Kinder. Bild: Ralph Ribi

Neun Mädchen im Alter von sieben bis zwölf Jahren besuchen der Pole Dance Kurs in Gossau. Bei den Kindern hat der Tanz überhaupt nichts mit Sex-Appeal zu tun, sondern mit Akrobatik. Melanie Caso sagt:

«Im Kurs steht der Spass im Vordergrund. Ihnen gefallen die Kunststücke, die sie bei uns sehen und dann selbst beherrschen möchten.»

Zudem sei Pole Dance auch ein gutes Krafttraining und gut für die Körperspannung und -haltung. Es fördere ausserdem das Körperbewusstsein der Kinder.

In Asien entstanden, meist von Männern ausgeführt

Es gebe aber auch Eltern, die nicht möchten, dass ihre Kinder Pole Dance machen, weil es in vielen Köpfen noch immer als Striptease-Tanz verankert ist, sagt Melanie Caso. Doch 2018 wurde Pole Dance von der General Association of International Sports Federations (GAISF) in London mit dem Beobachterstatus versehen. Der Beobachterstatus dient als erster Schritt in Richtung anerkannte Sportart. Der internationale Pole Dance Verband bemüht sich derzeit um die Anerkennung als Sportart durch das Internationale Olympische Komitee.

Nicht immer war Pole Dance eine erotische Tanzform in Stripclubs. Die Akrobatik an der Stange geht zurück bis ins 12. Jahrhundert. Sie stammt aus Asien und wurde früher vorwiegend von Männern ausgeübt. Die früheste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1135: Die indische Sportart Mallakhamb ist Turnen an einem Pfahl aus Holz. Auch in China gibt es beim Chinese Pole noch Akrobatik an der Stange, bei der meist zwei Männer enorme Kraft aufbringen für die Kunststücke gegen die Schwerkraft.

Durch Wanderzirkusse kam die Sportart Anfang des 20. Jahrhunderts auch in die USA. Dort haben Artistinnen begonnen, die Stangen des Zirkuszelts in ihre Nummern einzubauen. Daraus wurde irgendwann eine laszive Tanzform, bei der die Frauen sich entkleideten. Um 1950 verlegte sich der Tanz dann in Bars und Stripclubs. Dieses Image ist mittlerweile jedoch einseitig. Pole Dance wird immer beliebter als Freizeitsportart.

Kinder probieren einfach aus

«Auch in der Schweiz gibt es immer mehr Studios, die Kurse anbieten», sagt Melanie Caso. Die 33-Jährige hat das Studio in Gossau und ein weiteres in Frauenfeld vor zehn Jahren mit ihrer Schwester gegründet. Damals haben sie nach einer neuen tänzerischen Herausforderung gesucht, in Winterthur einen Pole Dance Kurs besucht und seien sofort begeistert gewesen. Seit vier Jahren bieten sie auch den Kinderkurs an.

Die Übungen erfordern viel Körperspannung. Bild: Ralph Ribi

In der Schweiz gibt es mittlerweile auch Meisterschaften, doch daran teilzunehmen, ist nicht Melanie Casos Ziel.

«Natürlich wollen wir die Figuren an der Stange perfektionieren, aber die Freude ist wichtiger als gegeneinander anzutreten.»

Manchmal trainieren sie mit den Mitgliedern des Studios für Shows, etwa an Jubiläen oder wenn sie von Firmen und Vereinen angefragt werden.

Bei der Feier zum siebenjährigen Bestehen des Studios haben auch die Kinder an der Show mitgemacht. Bei einem dieser Auftritte hat die siebenjährige Luna ihre Mutter tanzen sehen und wollte Pole Dance auch ausprobieren. Nun ist sie seit etwa einem Jahr beim Kurs dabei. «Ich will auch einmal in einer Show mittanzen», sagt sie.

«Es ist toll, dass die Kinder voller Elan dabei sind, keine Angst haben und einfach ausprobieren», sagt Melanie Caso. Es sei auch schön, den Fortschritt zu sehen, den die Mädchen machen.

«Das stärkt ihr Selbstvertrauen.»

Sophia etwa erzählt, wie sie zu Beginn vor drei Monaten nicht einmal an der Stange hochklettern konnte. «Und jetzt komme ich bis ganz noch oben, schau mal!» Und dann beweist sie es, klettert flink bis unter die Decke des Studios und schaut stolz herunter.