FISCHFANG Egli-Schwund im Bodensee: Lokale Beizen kommen oft nicht an den beliebten Speisefisch – und greifen zu Alternativen Der Egli-Bestand im Bodensee ist im Moment niedrig. Daher tischen ihn nur wenige Restaurants auf. Nun greifen einige auf den Import zurück. Andere befürworten alternative, lokale Fische. Rosa Schmitz 23.07.2021, 19.00 Uhr

Egli werden in fast jedem Restaurant am Bodensee serviert, allerdings kommen nicht alle aus der Region. Bild: Keystone

Alle in der Region scheinen den Tag am Bodensee zu verbringen. Sie sind auf Stand-up-Paddles unterwegs, schwimmen Bahnen oder schaukeln in Booten auf der Wasseroberfläche. Zwischendurch geht es für einen Energieschub in die nahe gelegenen Beizen. Das beliebteste Menu auf jeder Speisekarte: Egliknusperli.



Was früher ein lokaler Leckerbissen war, wird jedoch zunehmend importiert. Roger Lanker, Inhaber von «Osci’s Fischbeiz» in Steinach, sagt:

«Der Schweizer Fischfang reicht für die hohe Nachfrage leider nicht aus.»

Er sei allerdings bemüht, stets Bodensee-Egli anzubieten. Genauso Bodensee-Zander und -Felchen für Knusperli. Das Lokal bezieht den Fisch, wenn, vom Berufsfischer Peter Klingenstein. Er sticht täglich in See. Teilweise muss «Osci’s Fischbeiz» aber auf anderen Binnenseegewässern in der Schweiz und sonst wo in Europa ausweichen, um genug Auswahl zu haben.



Ähnlich sieht es im Restaurant Hafen Buffet in Rorschach aus. «Wir haben sehr selten Egli auf unserer Speisekarte», sagt Geschäftsführer Christoph Brändle. Grundsätzlich sei es schwer, Fisch aus dem Bodensee zu fangen. Das Restaurant-Team achtet aber darauf, dass möglichst alles Gefangene auf seiner Speisekarte aus der Schweiz stammt. Entweder aus Seen oder aus der Zucht.

Fische kann man nicht zählen

Genaue Zahlen, wie viele Egli sich im See tummeln, gibt es nicht. «Fische kann man im Gegensatz zu vielen Säugetieren oder Vögeln nicht zählen», sagt Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung Kanton Thurgau. Der Kanton ist federführend beim Monitoring des Barsches.

«Aufgrund der aktuellen Fänge durch die Berufsfischer und mittels Versuchsfängen muss man davon ausgehen, dass der Bestand eher tief ist.»

Zwar ist es grundsätzlich völlig normal, dass Fischbestände von Jahr zu Jahr stark schwanken. Der Bestand hängt von verschiedensten Faktoren ab. Zum Beispiel: Wetter, Wassertemperatur, Menge des Laichs, Angebot an Futter, Sauerstoff. «All das beeinflusst den Fortpflanzungserfolg beziehungsweise das Aufwachsen der Fische», sagt Kistler. Deshalb orientiere man sich auch an Durchschnittswerten. Der Egli-Bestand liegt dieses Jahr etwas im Bereich des Vorjahres, bewegt sich aber deutlich unter dem Mittelwert.



Auf der Speisekarte findet man Alternativen

«Conny's Hafenbeiz» in Horn hat Egli zwar auf der Speisekarte – im Bierteig. Die Herkunft des Fisches ist hier aber, wie vielerorts, auch nicht garantiert. Als Alternative können Gäste Zander-, Felchen- oder Fleischknusperli bestellen.



Auch das Hotel Weisses Rössli in Staad erhält nicht viel Egli aus der Region geliefert. Auf der Speisekarte gibt es den Fisch nur «ab und zu – wenn der Bodensee ihn abwirft», sagt Direktionsassistentin Giuliana Alghisi. Wie oft genau, kann sie nicht sagen, da dies «sehr stark variiert». Es komme auf den Fischbestand an, der sich von Saison zu Saison und Jahr zu Jahr ändere. Alghisi sagt:

«Zurzeit ist der Fischfang eher schlecht.»

Stattdessen wird Egli aus Estland oder Polen serviert.



Einer der wenigen glücklichen Geschäftsführer in der Region scheint Christoph Baumgartner vom «Jägerhaus» in Altenrhein zu sein. Gäste konnten hier den ganzen vergangenen Monat über Egli aus dem Bodensee bestellen. «Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis zu unseren beiden Berufsfischern – sie arbeiten hart, um uns täglich mit frischem Fisch zu beliefern», sagt Baumgartner. Sogar Egli. Der Fisch ist nicht immer leicht zu fangen. Es gibt ihn ab Ende Mai in Zyklen. «Der Juni ist tendenziell ein schlechter Monat für Egli, der Juli normalerweise besser», sagt Baumgartner. Im Moment bekommt das Restaurant mindestens zwei Kilo Egli pro Fischer und Tag geliefert. Diese Menge reicht für zehn Personen.

«Egli ist aber nicht alles. Wir servieren viele verschiedene Fische aus dem Bodensee – die alle genauso gut sind.»