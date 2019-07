PH-Wert deutlich über Grenzwert: In St.Gallen sterben Fische wegen verschmutztem Wasser

Am Mittwoch ist von einer Baustelle an der Rorschacher Strasse verschmutztes Wasser in einen Bach geraten. Da ein Kleintierhalter Wasser aus diesem Bach bezieht, verendeten fünf seiner Fische.