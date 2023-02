Kellenberger-Areal in St.Gallen: Künftige Nutzung steht fest

Freies Areal Praxen, Büros oder Labore: So soll das Kellenberger-Areal in St.Gallen künftig genutzt werden Es gab viele Ideen, wie das Areal der Kellenberger & Co. AG im Heiligkreuz künftig genutzt werden könnte. Die Palette reichte von Fitnessstudios über Kunstlager, Theaterbühnen bis Werkstätten und Büros. Nun hat sich die Eigentümerin entschieden. Christina Weder Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Auf dem Areal der Kellenberger & Co. AG beim Stadion Espenmoos werden bis im Herbst 16'000 Quadratmeter Nutzfläche frei. Bild: Donato Caspari

Der Zügeltermin rückt näher. Mitte Juli wird die L. Kellenberger & Co. AG von St.Gallen nach Goldach umziehen. Dort entsteht eine hochmoderne neue Produktionsanlage. Mit dem Wegzug des traditionsreichen Schleifmaschinenherstellers wird in der Stadt ein ganzes Areal frei: Es befindet sich direkt neben dem Stadion Espenmoos im Heiligkreuz, ist dicht bebaut, umfasst acht Gebäude und rund 16’000 Quadratmeter Nutzfläche.

Nun klärt sich, wie dieses Areal künftig genutzt werden soll. Seit rund drei Jahren gehört es der Immobilienentwicklerin Mettler2Invest. Diese hat den Planungsprozess vorangetrieben und zahlreiche Beteiligte involviert. An sogenannten runden Tischen durften Anwohnende, Mietinteressenten, benachbarte Unternehmen, Kultur- und Sportvereine sowie Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Kanton mitreden und Ideen einbringen. Die Vorschläge reichten von Ateliers über Kunstlager und Theaterräume, Yoga- und Ballettstudios, Box- und Beachballräume bis hin zu Büros und Werkstätten.

Produktionsbetriebe statt Proberäume

Unterdessen hat die Eigentümerin die Ideen geprüft und einen Entscheid gefällt: Auf dem Areal werden keine Galeristen Kunstwerke verkaufen, keine Schauspielerinnen proben und keine Sportler trainieren. Auch eine Umnutzung zu Wohnraum steht nicht zur Debatte, da sich das Areal in der Industrie- und Gewerbezone befindet. Schwerpunktmässig sollen sich Produktionsbetriebe und Büros niederlassen – das habe sich beim Planungsprozess klar herauskristallisiert, sagt Christian Wick von Mettler2Invest, der für die Entwicklung des Areals zuständig ist.

Christian Wick, Immobilienentwickler bei Mettler2Invest. Bild: PD

Ausschlaggebend war laut Wick, dass es für eine solche Nutzung kaum bauliche Eingriffe brauche. So befänden sich fünf von acht Gebäuden auf dem Areal in einem sehr guten Zustand. «In diesen Hallen soll weiterhin gearbeitet und etwas produziert werden», sagt der Immobilienentwickler. Es sei lediglich eine sanfte Renovation vorgesehen. Bestehende technische Einrichtungen für Druckluft, Schmiermittel oder Kranbahnen und Klimaanlagen könnten weiterhin genutzt werden.

Die Nachfrage von Produktionsbetrieben sei da. Ohne dass bisher auch nur ein Inserat geschaltet wurde, hätten sich Interessenten gemeldet. «Es ist praktisch ein Selbstläufer», sagt Wick. Die Verhandlungen seien zum Teil schon weit fortgeschritten, Mietverträge aber noch keine unterzeichnet. Deshalb könne er noch keine Namen von künftigen Mietern nennen. Neben Produktionsstätten und Büros soll es auf dem Areal allgemein zugängliche Bereiche und Sitzungszimmer geben. Zudem sind eine Cafeteria und eine Kindertagesstätte angedacht.

Stützen standen kultureller Nutzung im Weg

Doch weshalb wurden die Vorschläge aus dem Kultur- und Sportbereich nicht weiterverfolgt? Wick sagt dazu, diese Nutzungen hätten teils massive bauliche Eingriffe erfordert. So hatte etwa das Theater St.Gallen Interesse an Proberäumen bekundet. Doch um die Räume als Bühne zu nutzen, hätten zahlreiche Stützen in den Hallen entfernt werden müssen. Statische Umbauten wären nötig geworden. «Ein zu grosser Aufwand», sagt Wick. Anfragen aus dem Sportbereich – unter anderem von Cheerleaderinnen und Volleyballern – seien an der mangelnden Raumhöhe gescheitert.

Mettler2Invest will nicht nur die bestehenden Hallen wieder auffrischen, sondern verfolgt auf dem Areal auch ein Neubauprojekt. Im Planungsprozess ist laut Wick klar geworden: Von den acht Gebäuden, die heute noch von der Maschinenbaufirma genutzt werden, sollen drei abgerissen werden – darunter die heutige Warenannahme und Gusslagerhalle im Osten des Areals. Es handelt sich laut Wick um unbeheizte und fast fensterlose Gebäude. «Wir mussten feststellen, dass wir diese nicht vermieten können.»

Das blaue Gebäude (rechts im Bild) auf dem Kellenberger-Areal soll einem Neubau weichen. Bild: Donato Caspari

Viergeschossiger Neubau mit Tiefgarage

Anstelle der drei Gebäude soll ein viergeschossiger Büroneubau mit einer Nutzfläche von 3500 Quadratmetern und einer Tiefgarage mit 130 Parkplätzen zu stehen kommen. Zwischen Neubau und bestehenden Hallen wird ein neuer Innenhof entstehen. Dadurch werde das Areal offener und besser zugänglich gemacht, sagt Wick. Das Baugesuch lag bis vor kurzem öffentlich auf.

Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft hat Mettler2Invest untersuchen lassen, welche Bauteile aus den Abbruchgebäuden wiederverwendet werden können. So sollen etwa die blauen Fassadenelemente künftig den Neubau prägen. Als mögliche Mieter kommen laut Christian Wick Praxen, Büros oder Labortechnik in Frage.

Nun wartet Mettler2Invest auf die Baubewilligung. Der Umzug der Kellenberger AG wird ab Juli mehrere Wochen in Anspruch nehmen und sich bis in den Herbst hineinziehen. Danach wird die Renovation der bestehenden Hallen in Angriff genommen. Diese sind voraussichtlich im Frühling 2024 bezugsbereit, wie Wick sagt. Erst danach beginnt der Rückbau der drei Bauten im Osten des Areals. Läuft alles nach Plan, erfolgt im Sommer 2024 der Baustart fürs neue Bürogebäude.

