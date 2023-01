Olma-Aktien: Gemeinden in der Region winken ab

Finanzproblem Kein Interesse an Olma-Aktien: Gemeinden der Region St.Gallen zeigen der Messe die kalte Schulter Nach der Finanzspritze von Kanton und Stadt braucht die Olma weitere 20 Millionen Franken, um aus der Misere zu kommen. Die meisten umliegenden Gemeinden der Stadt St.Gallen wollen jedoch keine Olma-Aktien zeichnen. Sie haben die Messe bereits während der Coronakrise unterstützt. Jetzt sei die Wirtschaft am Zug, finden sie. Melissa Müller Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Trotz erfreulichen Besucherzahlen: Die Olma braucht Geld. Bild: Benjamin Manser (16. Oktober 2022)

Die Olma ist bedroht und muss auf Millionen aus Bevölkerung und Wirtschaft hoffen. Die grösste Publikumsmesse der Schweiz ist durch Corona in die finanzielle Schieflage geraten. Die Einnahmen brachen 2020 weg. Zugleich stehen mit dem Neubau der Halle 1 auf dem Autobahndeckel Investitionen von 174 Millionen Franken an. Darum benötigen die Olma-Messen Geld. 20 Millionen wollen sie bei Privaten und Unternehmen sammeln, unter anderem durch die lancierte Publikumsaktie. «Es wäre eine Blamage für die Ostschweiz, wenn die Olma in Konkurs ginge», sagte Regierungsrat Marc Mächler kürzlich in dieser Zeitung. Rund 120 Millionen Franken wären verloren. Ein Baustopp der Halle 1, die im Herbst eröffnet werden soll, wäre ein Debakel.

«Investiere in Begeisterung»

Die Genossenschaft wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Olma-Fans sollen Aktionäre werden – ein Stück Olma ist für 1'100 Franken zu haben. «Investiere in Begeisterung», heisst es auf der Olma-Website. «Werde künftige(r) Aktionär:in der Olma Messen und Teil der Ostschweizer Erfolgsgeschichte.» Bei den meisten Gemeinden der Region St.Gallen macht sich jedoch keine Begeisterung breit - und auch kein Interesse an Aktien. Sie haben bereits bei der ersten Rettungsaktion vor zwei Jahren Genossenschaftsanteile gezeichnet, um der Olma unter die Arme zu greifen. Nun geben sie der Messe einen Korb.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Bild: Tobias Garcia

Bei der Gemeinde Wittenbach ist es umgekehrt: Sie hat in der Pandemie keine Gelder gesprochen. Dafür hat sie kürzlich Olma-Genossenschaftsanteile im Wert von 10’000 Franken erworben. Auch die Gemeinde Goldach hat dies jetzt getan. «Es ist für uns wichtig, einen Beitrag an diese Institution zu leisten und damit unsere Solidarität kundzutun», sagt der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Als Stadtsanktgaller habe er zudem einen ganz persönlichen Olma-Bezug.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald. Bild: Benjamin Manser

Die Gemeinde Gaiserwald hat im Jahr 2020 Anteilscheine von 13’000 Franken gezeichnet. «Es war absehbar, dass der Finanzbedarf der Olma noch steigen würde», sagt Gemeindepräsident Boris Tschirky. Gaiserwald spreche nun aber keine Gelder mehr. Die Stadt St.Gallen und der Kanton hätten bereits Gelder eingeschossen. «Jetzt ist ein Zeichen der Wirtschaft gefordert», sagt Tschirky. Das grosse Geld müsse von den Unternehmen kommen, die insbesondere auch von der Olma profitieren.

Gleicher Meinung ist Norbert Rüttimann, Gemeindepräsident von Untereggen: «Nun soll es an Privaten und Unternehmen sein, welche von der Messe profitieren, weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen.» Untereggen habe im Jahr 2021 Olma-Anteilscheine im Wert von 10’000 Franken gezeichnet. Rüttimann erinnert daran, dass die öffentliche Hand während der Pandemie beträchtliche Mittel gesprochen habe: Der Kanton verzichtete auf die Rückzahlung seines Coronadarlehens von 8,4 Millionen Franken. Es wird in Eigenkapital umgewandelt. Die Stadt St.Gallen hat ihr Coronadarlehen in gleicher Höhe ebenfalls umgewandelt.

«Die Bürger des Kantons St.Gallen, und somit auch die Bürger von Andwil, beteiligen sich somit bereits jetzt mit einem grossen Beitrag an der Olma», sagt der Andwiler Gemeindepräsident Toni Thoma. «Nach meiner persönlichen Meinung ist es nicht Aufgabe einer Gemeinde, sich auf Kosten der Steuerzahler an privaten Unternehmen finanziell zu beteiligen.»

Der Andwiler Gemeindepräsident Toni Thoma. Bild: Andri Vöhringer

Jeder und jede könne die Olma privat und freiwillig nach Gutdünken unterstützen. Thoma: «Dafür braucht es keinen ‹Unterstützungszwang› der Gemeinde mit Steuergeldern.»

Die Olma sei für die Gemeinde Horn nicht «fundamental wichtig», sagt deren Gemeindepräsident Thomas Fehr. Deshalb wäre es seiner Ansicht nach der falsche Ansatz, Aktien zu zeichnen. Es sei nicht Kernaufgabe der öffentlichen Hand, Firmen oder Genossenschaften finanziell zu unterstützen, da dies «heikle Präjudizien» schaffen könnte.

Muolen, Häggenschwil und Mörschwil: Keine weiteren Investitionen in die Olma

Der Gemeinderat Muolen hat im November 2020 «aus Solidarität» Genossenschaftsanteile im Wert von 5’000 Franken gezeichnet. Auf eine erneute Zeichnung werde verzichtet. Ähnlich klingt es in Häggenschwil, Eggersriet, Rorschach und Rorschacherberg: Man sei bereits in Besitz von Anteilscheinen und wolle keine weiteren Investitionen tätigen.

Die Mörschwiler Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Bild: Ralph Ribi

«Die Zeichnung von zusätzlichem Aktienkapital steht zurzeit nicht zur Diskussion», sagt auch die Mörschwiler Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Die Gemeinde Mörschwil sei bereits Olma-Genossenschafterin und habe Anteile im Wert von 10’000 Franken. Sie werden bei einer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft in Aktienkapital umgewandelt.

«Wir haben uns gegen eine Beteiligung entschieden», sagt Wolfgang Giella, Stadtpräsident von Gossau. Der Stadtrat sei generell zurückhaltend mit Beteiligungen, die nicht unmittelbar zum Aufgabenbereich der Stadt Gossau gehören.

Gespräche mit Unternehmen und Verbänden

Bis Frühling 2024 sollen 20 Millionen Franken zusammenkommen. Die Reservationen der Aktien entwickelten sich wunschgemäss, sagt Olma-Pressesprecher Nico Canori.

Nico Canori, Leiter Kommunikation Olma Messen. Bild: PD

Man führe derzeit viele Gespräche mit zugewandten Unternehmen und Verbänden. Die Akquisition der 20 Millionen Franken sei «sehr ressourcenintensiv». «Mit den umliegenden Kantonen und Gemeinden sind ebenfalls Gespräche vorgemerkt, denn sie sind wichtig für uns», sagt Canori.

2020 seien 18 Gemeinden neu Genossenschafterinnen geworden. Seit August hätten sich weitere fünf Gemeinden hinzu gesellt: Wittenbach, Tübach, Rheineck, Oberuzwil und die St.Galler Ortsbürgergemeinde.

