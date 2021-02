Finanzielle Hilfe Von 2000 Franken bis zu mehreren Millionen: Zahlreiche Unternehmen in der Region St.Gallen machten von Coronakrediten Gebrauch Die Raiffeisenbank hat in den Regionen St.Gallen und Rorschach 571 Covid-19-Kredite in der Höhe von fast 50 Millionen Franken vergeben. Die meisten Anträge wurden aus dem Handel und der Gastronomiebranche gestellt. Ähnlich klingt es bei anderen Banken. Perrine Woodtli 03.02.2021, 05.00 Uhr

Vor allem die gebeutelte Gastrobranche war und ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Viele Betriebe machten daher auch von Überbrückungskrediten Gebrauch. Bild: Benjamin Manser (12. Dezember 2020)

Bereits seit rund einem Jahr hat das Coronavirus die Welt fest im Griff. Leidtragende gibt es viele. Unter anderem kämpfen zahlreiche Unternehmen seit Monaten darum, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine Möglichkeit, die Unternehmen in der Krise haben, sind Covid-Überbrückungskredite. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) konnten zwischen dem 26. März und 31. Juli 2020 entsprechende Gesuche bei ihrer Bank einreichen. Das Ziel: schnelle und unbürokratische Hilfe.

Mit den Krediten sollte Unternehmen ausreichend Liquidität zur Verfügung gestellt werden, damit sie trotz coronabedingten Umsatzeinbussen unter anderem ihre laufenden Fixkosten decken können.

Es gibt zwei Kategorien von Covid-Krediten: solche unter 500'000 Franken und solche von 500'000 Franken bis 20 Millionen Franken (Covid-19-Kredite-Plus). Bis zu 500'000 Franken bürgt der Bund zu 100 Prozent für den Kredit, bei den höheren Beträgen sind es 85 Prozent.

Die Kredite sind aber kein Geschenk: Die Unternehmen hatten ursprünglich fünf Jahre Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Der Nationalrat forderte dann, die Laufzeit um drei Jahre zu verlängern. Wehrte sich der Ständerat zuerst noch dagegen, gab er im Dezember schliesslich nach und verlängerte die Laufzeit der Kredite auf acht Jahre.

62 von 571 Krediten bereits zurückgezahlt

Am meisten Geschäftsstellen in den Regionen St.Gallen und Rorschach betreibt die Raiffeisenbank, die ihren Hauptsitz in der Kantonshauptstadt hat. So gibt es je eine Geschäftsstelle in Wittenbach, Bernhardzell, Mörschwil, Steinach, Muolen, Thal, Häggenschwil und Waldkirch sowie zwei in Gaiserwald und drei in St.Gallen.

Urs Gauch, Leiter Firmenkunden und Niederlassungen bei Raiffeisen Schweiz. Bild: PD

Insgesamt haben die Raiffeisenbanken in den Regionen St.Gallen und Rorschach 571 Covid-19-Kredite mit einem Gesamtvolumen von 48,5 Millionen Franken vergeben, sagt Urs Gauch, Leiter Firmenkunden und Niederlassungen bei Raiffeisen Schweiz. Davon seien 62 Kredite mit einem Gesamtvolumen von zehn Millionen Franken bereits zurückbezahlt worden.

Die 571 Notkredite unterscheiden sich in ihrer Höhe teilweise stark. So lag der kleinste vergebene Kredit laut Urs Gauch bei 2200 Franken und der höchste bei 500'000 Franken. Covid-19-Kredite-Plus (ab 500'000 Franken) wurden in der Region keine vergeben.

Die meisten Kreditanträge seien in den Regionen St.Gallen und Rorschach aus dem Handel gestellt worden, gefolgt vom Baugewerbe und der Gastronomie- und Hotelbranche.

Der Raiffeisen-Hauptsitz am Roten Platz in St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (17. November 2020)

Nur wenig Missbräuche bekannt

Das Interesse am Garantieprogramm sei gross gewesen, sagt Gauch. Ein Grossteil der Kredite sei zwischen Ende März und Anfang April ausbezahlt worden, also unmittelbar nach Beginn der Coronakrise. «Für Raiffeisen stand die unmittelbare und unkomplizierte Hilfe für KMU-Kunden im Vordergrund», sagt Gauch. «Die lokale Verankerung der 226 Raiffeisenbanken und sechs Niederlassungen war in der Situation von grossem Vorteil.» Die Banken kennen ihre Kundinnen und Kunden gut, was «unkomplizierte und unmittelbare» Lösungen ermöglichte.

Um die vielen Gesuche zu bearbeiten, hätten viele Raiffeisenbanken ihre Teams im Bereich Firmenkunden verstärkt.

Dass die Unternehmen auf schnelle und unkomplizierte Art an Kredite gelangten, war für diese einerseits eine grosse Hilfe. Jedoch erhöhte das Verfahren auch das Missbrauchsrisiko. Urs Gauch sagt, in der Ostschweiz seien Raiffeisen einzelne Fälle bekannt, in denen Kunden im Rahmen von Covid-19-Kreditanträgen unzutreffende Angaben gemacht hätten.

«Diese Fälle wurden überprüft und die notwendigen Massnahmen in die Wege geleitet.»

Es handle sich aber um einen «marginalen Teil» aller eingegangenen Gesuche.

Für die Flut an Gesuchen war Teamwork nötig

Einen grossen Effort leisten mussten im vergangenen Frühling auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UBS, die unter anderem Filialen in St.Gallen, Gossau und Rorschach betreibt. Schweizweit seien am ersten Wochenende des Kreditprogramms rund 1000 Angestellte «Tag und Nacht» daran gewesen, die vielen Anträge zu bearbeiten, sagt Markus Dinkel, Leiter Firmenkunden Ostschweiz.

Markus Dinkel, Leiter Firmenkunden Ostschweiz UBS. Bild: PD

«Alle haben mitgeholfen, um die Arbeit zu bewältigen. Zu sehen, wie alle am selben Strick ziehen, war eindrücklich.»

Dank des grossen Teamworks sei es möglich gewesen, dass das Geld überall schnell ausgezahlt werden konnte.

In der Ostschweiz seien 1700 Covid-19-Kredite bis 500'000 Franken mit einem Gesamtvolumen von 175 Millionen Franken gesprochen worden, sagt Dinkel. Detaillierte Zahlen zur Region St.Gallen nennt die UBS keine. Aber auch dort habe es eine ganze Bandbreite von Beträgen gegeben. So seien zwischen wenigen tausend Franken bis zu mehreren Millionen gesprochen worden. Covid-19-Kredite-Plus seien aber nicht viele beantragt worden, sagt Dinkel. «In der Ostschweiz waren es etwa 20.»

Firmen reagieren gut auf die Krise

Wie in der ganzen Schweiz seien auch in den Regionen St.Gallen und Rorschach vor allem Anträge aus dem Gastronomie-, Event- und Kulturbereich sowie aus dem Detailhandel eingegangen. Aber auch aus der Metallverarbeitung und dem Maschinenbau habe es mehrere Kreditanträge gegeben.

Die Firmen in der Region würden mehrheitlich gut auf die Krise reagieren, sagt Dinkel. «Viele weisen eine gute Liquidität auf, haben in der Zeit gespart und nun Reserven in der Not.» Viele hätten denn auch nicht einfach per se einen Kredit aufgenommen.

«Ich glaube, dass ist ein wenig auch eine Schweizer Tugend.»

Dennoch herrsche nach wie vor eine grosse Ungewissheit.

SGKB sprach über 1700 Kredite

Wie die UBS geben auch die Acrevis und die St.Galler Kantonalbank keine Zahlen zu einzelnen Regionen bekannt. Die Acrevis mit Hauptsitz in St.Gallen hat Niederlassungen vom Boden- bis zum Zürichsee, unter anderem in Gossau.

René Lichtensteiger, Bereichsleiter Privat- und Firmenkunden Acrevis. Bild: PD



Insgesamt habe die Acrevis 474 Covid-Kredite mit einem Gesamtvolumen von rund 67 Millionen Franken gesprochen, sagt René Lichtensteiger, Bereichsleiter Privat- und Firmenkunden. Per 31. Dezember hätten sich diese Zahlen aufgrund von Rückzahlungen auf 438 Kredite mit einem Volumen von 57,6 Millionen Franken reduziert.

Jolanda Meyer, Leiterin Medienstelle St.Galler Kantonalbank. Bild: PD

Viermal so viele Anträge gingen bei der St.Galler Kantonalbank ein, die unter anderem drei Filialen in St.Gallen sowie je eine in Goldach, Gossau, Rorschach und Wittenbach betreibt. Sie sprach insgesamt 1753 Kredite in der Höhe von 233 Millionen Franken aus, wie Jolanda Meyer, Leiterin Medienstelle, sagt.

Zwischen 1450 und 20 Millionen Franken

Wie bei der UBS und der Raiffeisen gingen auch bei der St.Galler Kantonalbank und der Acrevis gleich nach der Lancierung des Kreditprogramms ein Grossteil der Gesuche ein. «Der grosse Andrang war zu Beginn des Covid-19-Kreditprogramms. Dieser Schub dauert etwa zwei Wochen an und nahm anschliessend deutlich ab», sagt René Lichtensteiger von der Acrevis.

Bei der Kantonalbank bewegten sich die Kredite zwischen 1450 und 20 Millionen Franken, bei der Acrevis zwischen 2400 und 2,2 Millionen Franken.

Auch hier seien die Kredite von KMUs aus ganz verschiedenen Branchen beantragt worden. Ein Grossteil der Gesuche sei aber ebenfalls aus der Gastronomie-, Tourismus-, Event- und Reisebranche gekommen.