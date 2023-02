Rorschach bleibt auch ohne Reservebezug finanziell auf Kurs

Finanzhaushalt Aufwertungsreserve schönt die Stadtkasse: Rorschach weist 5,2 Millionen Franken Gewinn aus Die Erfolgsrechnung der Stadt Rorschach weist für das Jahr 2022 einen Ertragsüberschuss von über 5 Millionen Franken aus. Dies allerdings nur durch den Griff in die Aufwertungsreserve, der eigentliche Gewinn beträgt 747'315 Franken. Zum finanziellen Sorgenkind werden die steigenden Kosten für Sonderbeschulungen. Rudolf Hirtl 27.02.2023, 19.20 Uhr

Rorschach erneuert sich schrittweise von innen und ist auch bezüglich Finanzen auf Kurs. Bild: Rudolf Hirtl

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths macht einen zufriedenen Eindruck, als er am Montagnachmittag, flaniert von Schulpräsident Guido Etterlin, Finanzverwalter Reto Stuppan und Stadtschreiber Richard Falk, die Kennzahlen für 2022 präsentiert. Nach Entnahme von 5 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve des Verwaltungsvermögens resultiert in der zweiten Stufe ein Gewinn von 5,2 Millionen Franken. Auch ohne diesen buchhalterischen «Trick» präsentiert sich die städtische Rechnung positiv und weist einen Ertragsüberschuss von 747'315 Franken aus.

Die im Jahr 2019 geäufnete Aufwertungsreserve von 65 Millionen Franken wurden in erste Linie durch die Neubewertung bereits abgeschriebener Liegenschaften erzielt. Gemäss Vorschrift des Kantons müssen diese linear aufgelöst werden. Rorschach kann daher noch während elf Jahren jährlich 5 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve in seine Jahresrechnung einfliessen lassen. Wird das Geld nicht verwendet, wird es in der Regel, so wie dieses Jahr, dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses weist mit Stichtag 31. Januar 2022 stolze 106 Millionen Franken aus. «Bereinigt», ohne Aufwertungsreserve oder Spezialfinanzierungen betrachtet, verfügt die Stadt über ein Eigenkapital von 23,2 Millionen Franken. Stimmt die Bürgerversammlung zu, erhöht sich diese Summe auf 28,2 Millionen Franken.

Über 2 Millionen Franken für Sonderbeschulungen

Weniger ausgegeben als budgetiert wurde in Rorschach 2022 bei einem Gesamtaufwand von 68,9 Millionen Franken in sämtlichen Ausgabenkonten, und vor allem bei der sozialen Sicherheit, wo die Minderausgaben mit 1,1 Millionen Franken erneut erheblich sind. Mehreinnahmen haben insbesondere Handänderungssteuern (1,2 Millionen Franken) generiert, und auch eine Wertberichtigung von städtischem Bauland im Rorschacherberger Neuseeland (+2,2 Millionen) hat sich positiv niedergeschlagen.

Sparsam gearbeitet hat auch die Schule Rorschach, die 561'911 Franken weniger beansprucht hat als budgetiert (gesamt 20 Millionen). Dies, obwohl der Unterhalt von Schulliegenschaften teuerungsbedingt ebenso höhere Kosten verursacht hat wie der Energiebereich. Eine Sorgenposition ist laut Schulpräsident Guido Etterlin nach wie vor die Sonderbeschulung. «Der Kanton hat die Schulgelder für Sonderschülerinnen und Sonderschüler in den vergangenen Jahren massiv erhöht. Mittlerweile beträgt die Kostenpauschale 40'000 Franken pro Schülerin und Schüler und Schuljahr. Wir hatten im abgelaufenen Jahr viele Zuzüge von Familien mit Kindern, die bereits mit Verfügungen für Sonderbeschulungen hierhergekommen sind. Im Jahr 2022 waren es beinahe 1,9 Millionen Franken, im Budget 2023 beanspruchen wir dafür bereits 2,2 Millionen Franken.»

Geschäftsbericht nur mehr 12 Seiten dick

Das Budget der Schule für das laufende Jahr beträgt 21,9 Millionen Franken. Die grössten Brocken im ausgewiesenen Mehraufwand sind die Anschaffung von Computer und Tablets (550'000), die erwähnten Kosten für Sonderbeschulungen und Personalressourcen beim dritten Standort (Halde) der Tagesbetreuung. Aktuell besuchen 964 Mädchen und Buben die Schule Rorschach.

Trotz des ganzheitlich guten Ergebnisses 2022 ist es laut Stadtpräsident Röbi Raths momentan nicht angezeigt, den Steuerfuss von 129% zu reduzieren, zumal Rorschach von 75 Städten und Gemeinden bezüglich Finanzkraft «nur» den 61. Rang belegt. Mit 4,3 Millionen Franken bei weitem nicht ausgeschöpft wurde das Investitionsbudget (15 Millionen), da Projekte aus verschiedenen Gründen noch nicht umgesetzt werden konnten. Für das laufende Jahr sind daher 16,8 Millionen Franken für Investitionsprojekte vorgesehen, bei einer Realisierungswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Das Gesamtbudget (72,5 Millionen) für das laufende Jahr fällt mit einem geplanten Überschuss von 632'800 Franken beinahe ausgeglichen aus.

Ebenso wie in Goldach erhalten die Haushalte in Rorschach dieses Jahr erstmals einen abgespeckten Geschäftsbericht mit nur mehr 12 Seiten. Wer sich vertieft mit dem Geschäftsjahr auseinandersetzen möchte, findet die Angaben auf 2022.rorschach.ch. Barcodes führen zu detaillierten Angaben und Videobotschaften.