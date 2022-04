Rechnung 2021 der Stadt Gossau schliesst besser ab als erwartet

Finanzen «Zufriedenstellend, aber nicht gut»: Die Rechnung 2021 der Stadt Gossau fällt besser aus als erwartet – trotzdem gibt es Handlungsbedarf Dank einem Bezug aus den Reserven schliesst die Jahresrechnung 2021 der Stadt Gossau unter dem Strich mit 1,2 Millionen Franken im Plus ab. Mit dem Betriebsergebnis ist Stadtpräsident Wolfgang Giella aber nicht zufrieden. Zu reden geben dürfte der Kernaufwand, der weiterhin steigt. Michel Burtscher 19.04.2022, 18.00 Uhr

Beim Gesamtergebnis resultiert in der Jahresrechnung 2021 der Stadt Gossau ein Plus von 1,2 Millionen Franken. Bild: Benjamin Manser

Der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella spricht von einem «zufriedenstellenden Ergebnis», als er am Dienstagmorgen zusammen mit Finanzchef Heinz Loretini die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht für das Jahr 2021 präsentiert. «Es ist aber sicher nicht gut», fügt er an. Was bedeutet das? Das sind die wichtigsten Zahlen und Erkenntnisse:

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Bild: PD

Budgetiert hatte die Stadt Gossau für das Jahr 2021 beim Gesamtergebnis ein kleines Plus von 200'000 Franken. Tatsächlich resultiert bei einem Aufwand von 105 Millionen nun ein Überschuss von 1,2 Millionen – aber nur dank einem Bezug aus den Reserven in der Höhe von 4,9 Millionen. 2020 gab es beim Gesamtergebnis noch ein Plus von fast 7 Millionen. Beim operativen Ergebnis und beim Betriebsergebnis weist die Rechnung für 2021 denn auch Defizite aus.

Diese fallen zwar weniger hoch aus als erwartet, die Ergebnisse sind aber «massiv schlechter» als 2020, wie Giella sagt. Das Betriebsergebnis zeigt die Differenz zwischen den jährlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt, jedoch ohne Zinsen, Buchgewinne aus Verkäufen von Finanzliegenschaften und Reserveänderungen zu berücksichtigen. Dort resultiert ein Defizit von 5,8 Millionen. Auch das ist zwar eine Besserstellung zum Budget um 3,5 Millionen, im Vergleich zu 2020 fällt das Minus aber um 4,4 Millionen höher aus. «Gut wäre die Jahresrechnung gewesen, wenn wir das Ergebnis aus dem Vorjahr übertroffen hätten», so Giella. Es sei aber eigentlich klar gewesen, dass man das nicht schaffe.

Heinz Loretini, Finanzchef der Stadt Gossau. Bild: Urs Bucher

Der Kernaufwand 2021 liegt bei rund 84 Millionen Franken. Das sind 4 Millionen mehr als im Vorjahr und 600’000 mehr als budgetiert. Dies ist gemäss der Stadt vor allem auf auf den sogenannten Transferaufwand zurückzuführen, in dem unter anderem die Übernahme der Verlustscheine aus Krankenkassenprämien und der einmalige Betriebsbeitrag von 800'000 Franken an die Sana Fürstenland AG wegen der Coronaausfälle verbucht sind.

«Der steigende Kernaufwand beschäftigt nicht nur das Parlament, sondern auch uns in der Verwaltung», sagt Heinz Loretini. Die SVP-Fraktion hatte kürzlich einen Vorstoss zu diesem Thema eingereicht. Beim betrieblichen Ertrag springen vor allem die Grundstückgewinnsteuern ins Auge, die mit 3,3 Millionen statt 1 Million Franken massiv besser ausgefallen sind als budgetiert. Gerade im Coronajahr sei viel gehandelt worden, so Giella. «Das Grundbuchamt war teilweise ziemlich überlastet.»

Auch vergangenes Jahr floss wieder mehr als die Hälfte des Nettoaufwandes in die Bildung, konkret 54,1 Prozent. 10,7 Prozent wurden für die soziale Wohlfahrt ausgegeben, 9 Prozent für den Verkehr, 8,8 Prozent für Behörden und Verwaltung, 6,9 Prozent für Kultur, Sport und Freizeit und 6,7 Prozent für die Gesundheit. Den Rest teilen sich die Bereiche Umwelt und Raumordnung, öffentliche Sicherheit und Volkswirtschaft.

Von den geplanten 10,1 Millionen Franken an städtischen Investitionen wurden knapp 6,2 Millionen umgesetzt. Grosse Brocken waren die Projektierung der Sportanlagen Buechenwald (1,1 Millionen), die Planung und Umsetzung von Strassenbauvorhaben (1,5 Millionen) und die Ortsplanung (600'000 Franken).

Für die Projektierung der Sportanlagen Buechenwald wurden im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Franken ausgegeben. Visualisierung: PD

Wegen des weiterhin steigenden Kernaufwands bei stagnierenden Erträgen resultierte erstmals seit vielen Jahren kein Cashflow, wie der Stadtrat im Geschäftsbericht schreibt. Das bedeutet: Das Geld für die Investitionen konnte nicht durch die Einnahmen finanziert werden, stattdessen wurde dafür Bankguthaben abgebaut. «Dies wird im laufenden Jahr nicht mehr möglich sein», schreibt der Stadtrat weiter. «Somit besteht Handlungsbedarf bei den städtischen Finanzen.»

Die Handlungsoptionen seien beschränkt: keine Übernahme von neuen freiwilligen Aufgaben sowie Überprüfung und möglichst Abbau von bestehenden freiwilligen Aufgaben, Gebührenerhöhungen oder eine Steuererhöhung. Giella betont, dass eine Steuererhöhung für ihn der letzte Schritt wäre. «Bevor wir den Bürgerinnen und Bürgern mehr Geld abnehmen, müssen wir zuerst schauen, wo die Verwaltung selber etwas machen kann.»

Die Stadtwerke konnten in sämtlichen Sparten ihre Erträge steigern, wie die Stadt schreibt. Der betriebliche Gesamtertrag stieg um 1,2 Millionen auf 33,2 Millionen Franken. Im letzten Quartal «explodierten» jedoch die Energiebeschaffungskosten. Deshalb sei der operative Gewinn stark zurückgegangen und schloss Ende Jahr bei 2,5 Millionen Franken ab.

Unter anderem deshalb resultiert nach Abzug der reglementarischen Ablieferung von 2,9 Millionen Franken an den Stadthaushalt ein Minus von rund 750’000 Franken. Dieser könne durch die betriebsnotwendigen Reserven gedeckt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Als Nächstes muss sich das Stadtparlament über die Jahresrechnung 2021 beugen. Traktandiert ist das Geschäft für die Sitzung vom 3. Mai.