St.Gallen: Bürgerliche fordern markante Steuerfusssenkung

Finanzen Und jetzt sollen die Steuern sinken – oder doch nicht? Das sagen die St.Galler Parteien zum wundersam gestiegenen Eigenkapital der Stadt Das Eigenkapital der Stadt St.Gallen wächst mit der Umstellung der Rechnungslegung und einer Neubewertung der Liegenschaften mit einem Schlag von knapp 100 Millionen auf über eine halbe Milliarde Franken. Die Folge: Der Ruf nach einer Steuerfusssenkung wird laut. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Bloss kein Ränzler: Das Hallenbad Blumenwies wird für 45 Millionen Franken saniert und erweitert. Die Stimmberechtigten haben den Kredit im 2022 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 71 Prozent bewilligt. Zeitgemässe Infrastruktur sei wichtiger als ein tiefer Steuerfuss, sagen die Grünen. Bild: Ralph Ribi

In Zusammenhang mit der Standortattraktivität und der Einwohnerzahl, die bis vor zwei Jahren stagnierte, ist der Steuerfuss in der Stadt St.Gallen ein politischer Dauerbrenner. Das neue Rechnungslegungsmodell, auf das die Kantonshauptstadt als letzte der 75 Gemeinden im Kanton umgestellt hat, bringt neuen Schwung in diese Diskussion, wie eine Umfrage bei den Präsidentinnen und Präsidenten der Fraktionen im Stadtparlament zeigt. Aktuell liegt der Steuerfuss bei 141 Prozent. Gerade einmal zwei St.Galler Gemeinden, Degersheim und Pfäfers, haben einen höheren Steuerfuss.

Die Stadt St.Gallen schwimme nicht plötzlich im Geld, antwortet Felix Keller, Präsident von FDP und Jungfreisinnigen. Bei den Aufwertungen, welche zum Anstieg des Eigenkapitals führten, handele es sich nicht um liquiditätswirksame Massnahmen. Keller: «Die Stadt hat also nicht mehr Geld in der Tasche.» Die Aufwertungen basierten auf der Umstellung des Rechnungslegungsmodells, unter anderem aufgrund der Anpassungen beim Verwaltungsvermögen.

Felix Keller, Präsident FDP/JF-Fraktion. Bild: PD

Unabhängig dessen fordere seine Fraktion schon seit einiger Zeit, dass eine Steuerfusssenkung die einzige Möglichkeit sei, die Stadt zum Sparen zu bringen. Mit der Aufwertung lässt dies das Eigenkapital auch zu. Die FDP stehe für eine Steuerfusssenkung ein. «Zwischen fünf und sieben Prozentpunkte liegen drin», sagt Keller. Dies solle gerade mit Blick auf die umliegenden Gemeinden erfolgen, welche zum Teil den Steuerfuss in den letzten Jahren stark gesenkt hätten.

«Von dieser halben Milliarde Franken Eigenkapital können wir uns nichts kaufen», antwortet Patrik Angehrn, Präsident der Fraktion von der Mitte und EVP. Die Aufwertung des Verwaltungsvermögens führe zudem zu höheren Abschreibungen. Wichtiger ist gemäss Angehrn das freie Eigenkapital. Dieses beträgt unverändert knapp 100 Millionen Franken. Das sei solide, gebe Spielraum, führe aber nicht zu einer Neubeurteilung der Finanzlage, schreibt Angehrn.

Patrik Angehrn, Präsident Die Mitte/EVP-Fraktion. Bild: PD

Für das Haushaltsgleichgewicht sei entscheidend, ob die Stadt jährliche Investitionen von rund 60 Millionen Franken eigenständig finanzieren könne. «Dank der ausgiebigen Steuererträge wird dies möglich sein», rechnet Angehrn vor. Die Finanzprognose siehe 2025 eine ausgeglichene Erfolgsrechnung vor und 2026 bereits einen Ertragsüberschuss. «Die Aussichten waren schon bedeutend schlechter», schreibt Angehrn. Beim Steuerfussvergleich 2021 habe die Stadt Rang 73 von 77 Gemeinden belegt. Die Mitte/EVP-Fraktion setze sich in den Budgetdebatten für eine gestaffelte Senkung ein, beispielsweise für dreimal drei Prozentpunkte von 2024 bis 2026.

«Die Stadt St.Gallen schwimmt nicht im Geld», antwortet Karin Winter-Dubs, Präsidentin der SVP-Fraktion. «Im Gegenteil!» Seit mehreren Jahren weise die Stadt St.Gallen ein strukturelles Defizit aus. Jahrelang seien Budget und Rechnung mit juristisch zulässigen Massnahmen beschönigt worden, kritisiert die SVP-Politikerin. Liegenschaften seien zu tief bewertet und übermässig abgeschrieben worden. «So konnten stille Reserven zulasten des Steuerzahlers gebildet werden», hält Karin Winter-Dubs dem Stadtrat und der Finanzverwaltung vor.

Karin Winter-Dubs präsidiert die SVP-Fraktion im Stadtparlament. Ralph Ribi

Mit dem neuen Rechnungslegungsmodell seien diese Beschönigungen jetzt sichtbar geworden. Dadurch werde ein höheres Eigenkapital ausgewiesen, ohne dass mehr Geld vorhanden sei. Trotzdem dürften nun wieder verschiedene Begehrlichkeiten geweckt werden. Dabei sollte man eher an eine längst fällige Steuersenkung denken, resümiert Karin Winter-Dubs für die SVP.

Eine Verbesserung der Eigenkapitaldecke indiziere nicht schon per se eine Steuerfusssenkung, schreibt Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen. Es sei aber ein Anliegen ihrer Fraktion, im Sinne der Standortattraktivität den Steuerfuss zu senken. Dies gelinge bei einem guten Abschluss, den wir hoffentlich erreichen. Ein guter Abschluss bedinge eine sparsame und effiziente Verwaltung und gezielte Investitionen, sodass der Überschuss in Form einer Steuersenkung an die Bürgerinnen und Bürger zurückfliessen könne.

Jacqueline Gasser-Beck steht der Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen vor. Bild: Michel Canonica

Hat die Stadt in den Budgetprozessen in den vergangenen Jahren zu schwarz gemalt? Dieser Verdacht liegt für Gasser-Beck nicht erst seit dem Bilanzanpassungsbericht auf der Hand. «Wir hoffen, dass mit der Einführung des RMSG die finanzielle Kontrolle verbessert werden kann», sagt sie. Sodass Parlamentarierinnen und Parlamentarier besser eruieren könnten, wo die Kosten effektiv gestiegen seien. Zudem biete das neue Rechnungsmodell auch ein besseres Benchmarking, das nahezu alle grösseren Städte in der Schweiz die Neubewertung vorgenommen hätten.

Eine Änderung im Eigenkapital, die nur auf höheren Buchwerten beruhe, ohne dass mehr «eigentliches» Geld in die Stadtkasse geflossen sei, als Argument für eine Steuersenkung zu verwenden, sei etwas billig, schreibt Andreas Hobi, Fraktionspräsident der Grünen und Jungen Grünen. Und: «Wir alle wissen, dass die Stadt viele Pläne und Aufgaben hat, die Geld kosten. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir uns deshalb eine Steuersenkung schlicht nicht leisten.»

Andreas Hobi ist Chef der Fraktion von Grünen und Jungen Grünen. Bild: Christian Widmer

In der Befragung der Wegziehenden aus der Stadt St.Gallen wird der Steuerfuss gemäss Hobi erst in den hinteren Rängen erwähnt. Der Wunsch, langfristig hier zu wohnen, werde hauptsächlich beeinflusst durch eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität, gute Schulen und zeitgemässe Infrastrukturen und ein breites Kulturangebot. Die Grünen würden sich deshalb auch künftig für eine lebenswerte Stadt einsetzen und sich klar gegen Steuersenkungspläne anderer Fraktionen stellen. «Wir finden eine vorsichtige, zurückhaltende Budgetierung besser, als nachher von einem miserablen Rechnungsabschluss überrascht zu werden», erklärt Andreas Hobi.

Zwar sei es richtig, dass vor allem mit der Neubewertung der Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen das Eigenkapital erheblich gestärkt werde, antwortet Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Leider bedeute dies aber keinen Geldzufluss für die Stadt. Auf der Ebene der Verschuldung habe sich damit nichts verbessert.

Evelyne Angehrn, SP-Stadtparlamentarierin St.Gallen und Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Bild: Pd/Anna Tina Eberhard

Immerhin werde mit der Erhöhung des Eigenkapitals der finanzpolitische Handlungsspielraum etwas vergrössert. Dies lasse aber noch keine Schlüsse auf die aktuelle und zukünftige finanzielle Situation der Stadt zu. Wesentlich seien die Entwicklung der betrieblichen Ausgaben- und Einnahmenseite sowie die Höhe der Verschuldung. «Heute unter dem Vorwand des Bilanzanpassungsberichts Steuersenkungen zu fordern, wäre nicht nachhaltig und völlig unangebracht», schreibt Angehrn. Ob eine Änderung des Steuerfusses für 2024 angezeigt sei, werde sich erst in der Budgetdiskussion zeigen. Angehrn: «Steuerfusssenkungen, die zu unsozialen Sparmassnahmen, einem Leistungsabbau und Verhinderung von Investitionen führen, würden von uns sicher nicht unterstützt.»

