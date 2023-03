St.Gallen: Plötzlich 445 Millionen Franken mehr Eigenkapital

FINANZEN Plötzlich 445 Millionen Franken mehr Eigenkapital: Warum das «Finanzwunder» der Stadt St.Gallen keines ist Mit dem neuen Rechnungslegungsmodell weist die Stadt St.Gallen auf einen Schlag fast eine halbe Milliarde Franken Eigenkapital mehr aus als in den Vorjahren. Woher kommt das Geld? Und was bringt es den Stadtfinanzen? Stadtpräsidentin Maria Pappa klärt auf. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie im St.Galler Rathaus gerechnet wird, hat sich zum Start des vergangenen Jahres geändert. Sie hat als letzte der 75 Gemeinden im Kanton das Rechnungsmodell umgestellt. Bild: Benjamin Manser

Bilanzanpassungsbericht. Oft ist dieser sperrige Klotz von einem Wort im Dezember im Waaghaus gefallen. Die Budgetsitzung war eine der unspektakulärsten der vergangenen Jahre: Kein einziger Budgetposten wurde in der Detailberatung angerührt, der Steuerfuss ebenso wenig. Alles bleibt, wie vom Stadtrat eingereicht. Das gibt es selten.

Grund war neben einem in der Geschäftsprüfungskommission ausgehandelten Deal zur Teuerung eben der Bilanzanpassungsbericht. Dieser lag damals noch nicht vor, ist mittlerweile aber publiziert worden. Von bürgerlicher Seite wünschte man sich diesen, Zitat, «sagenumwobenen Bericht» sehnlichst herbei. Denn das Budget 2023 war wegen der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden kaum mit dem der Vorjahre vergleichbar. Entsprechend schlecht liess sich nachvollziehen, wo welche Ausgaben gestiegen beziehungsweise gesunken waren.

Man werde genau hinschauen, hiess es. Dass von SVP, FDP und zumindest Teilen der Mitte eine Steuerfusssenkung für 2024 gefordert wird, ist seit der Budgetsitzung so gut wie sicher. SVP-Fraktionschefin Karin Winter-Dubs sprach im vergangenen Dezember sogar von 15 bis 20 Prozent – wohl eher Utopie als Realismus.

Liegenschaften wurden neu bewertet

Bei dieser Ausgangslage ist es nicht weiter erstaunlich, dass der Bilanzanpassungsbericht Aufsehen erregt, noch bevor der Rechnungsabschluss 2022 vorliegt. Der Bericht ist das Bindeglied zwischen der Bilanz per 31. Dezember 2021 nach alter Rechnungslegung und der Bilanz per 1. Januar 2022 nach neuem Modell. Er zeigt auf, wo und inwiefern sich die Spielregeln geändert haben.

Und gleich auf der ersten Seite heisst es darin: «Die Anpassung der Bilanz der Stadt St.Gallen im Rahmen der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) per 1. Januar 2022 führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um 445 Millionen Franken.»

Das Eigenkapital steigt damit von 98 Millionen Franken auf neu 543 Millionen Franken. Wo ist das Geld hergekommen? Und was bedeutet dieser vermeintliche Geldsegen für die Stadtfinanzen?

Nachfrage bei Stadtpräsidentin und «Finanzministerin» Maria Pappa. Sie sagt: «Die Zunahme an Eigenkapital ist hauptsächlich auf die Neubewertung unserer Liegenschaften zurückzuführen.» Mit dem neuen St.Galler Rechnungsmodell würde der Wert der Liegenschaften im Finanzvermögen nämlich neu mit dem Verkehrswert angegeben – und nicht mehr wie bis anhin mit dem Anschaffungswert. Anders formuliert: Aufgeführt wird nicht der Kaufpreis, sondern der aktuelle Verkehrswert der Liegenschaft, der wiederum vom Grundbuchamt bestimmt wird. Pappa: «Dieser liegt in den meisten Fällen deutlich über dem Anschaffungswert.»

Es sei schon seit längerem klar gewesen, dass mit der Umstellung des Rechnungsmodells ein solcher Effekt eintreten würde, sagt die Stadtpräsidentin. Ursprünglich geplant sei gewesen, zunächst nur die Liegenschaften im Finanzvermögen neu zu bewerten. Dabei handelt es sich um Wohn- und Geschäftshäuser, die sich im Besitz der Stadt befinden und von ihr profitabel an Dritte weitervermietet werden. Ein Beispiel dafür ist etwa das Lagerhaus an der Davidstrasse. «Hier wussten wir ziemlich genau, wie hoch der Verkehrswert ist, da die amtlichen Schätzungen bekannt sind.»

Im Sinne der Transparenz und Nachvollziehbarkeit habe man dann aber entschieden, auch die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen neu zu bewerten. Das sind Gebäude, die von der Stadt selbst genutzt werden – also etwa Schulhäuser, das Rathaus oder das Polizeigebäude an der Vadianstrasse. «Hier war der Effekt schwieriger vorauszusagen, da diese nach den neuen Regeln deutlich langsamer abgeschrieben werden und zur Ermittlung der neuen Werte zuerst eine Anlagenbuchhaltung aufgebaut werden musste.»

Portfolio soll nicht reduziert werden

Am Schluss resultiert in der ersten Rechnung nach neuem Modell ein sattes Plus an Eigenkapital. Die Frage bleibt: Was bringt das? «Nichts», sagt Pappa. Der Grund ist einfach. Bei den Neubewertungen handle es sich lediglich um Buchwerte, es sei kein zusätzliches Geld in die Stadtkasse geflossen. Ein sogenannter «Cash-in» bleibe somit aus. Und das werde in absehbarer Zeit auch so bleiben. Denn die Stadt St.Gallen habe nicht die Absicht, ihre Liegenschaften zu veräussern. Im Gegenteil: Gemäss Wohnraum- und Liegenschaftenstrategie möchte sie ihr Portfolio in den kommenden Jahren eher erweitern als reduzieren.

Diese Neubewertung der Aktiven macht ein Plus beim Eigenkapital von rund 352 Millionen Franken aus. 78 der übrigen 93 Millionen Franken sind auf die Umteilung der Spezialfinanzierungen vom Fremd- ins Eigenkapital zurückzuführen. Nach neuem Rechnungslegungsmodell werden nämlich die Sondervermögen der Stadt (Gewässerschutz, Parkplätze und Parkhäuser, Abfallentsorgung, Feuerwehr, Denkmalpflege und Deponie) nicht mehr als eigene Position aufgeführt, sondern dem Eigenkapital zugerechnet.

Voraussichtlich kommende Woche informiert der Stadtrat an einer Medienkonferenz über die Rechnung 2022. Im Juni beugt sich dann das Parlament über den Abschluss. Traditionsgemäss bringen sich die Fraktionen dann schon einmal in Stellung für die Budgetsitzung vom Dezember. Man muss kein Wahrsager sein, um zu ahnen: Wer schon im vergangenen Jahr mit einer Steuerfusssenkung geliebäugelt hat, wird 445 Millionen Gründe finden, sie dieses Jahr zu fordern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen