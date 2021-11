Finanzen «Nicht gut, aber verkraftbar»: Wittenbach rechnet für 2022 mit einem Defizit von fast fünf Millionen Franken Die Gemeinde Wittenbach budgetiert im nächsten Jahr ein Defizit von 4,7 Millionen Franken. Mehraufwände in der Bildung sowie einmalig doppelte Kosten für das Schwimmbad schlagen sich im Budget 2022 nieder. Der Steuerfuss bleibt dabei unverändert auf 133 Prozent. Gemeindepräsident Oliver Gröble sagt: «Wir haben eine gute Basis, mit der wir das Defizit auffangen können.» Perrine Woodtli 04.11.2021, 12.15 Uhr

Der Steuerfuss in Wittenbach soll auch 2022 bei 133 Prozent bleiben. Urs Bucher (14. September 2017)

«Nicht gut, aber verkraftbar.» So fasst Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble das Budget 2022 zusammen. Dieses weist bei einem Gesamtaufwand von 53,2 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 48,5 Millionen Franken ein Defizit von rund 4,7 Millionen Franken aus, wie die Gemeinde mitteilt. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 133 Prozent. Klar sei ein Defizit von fast fünf Millionen Franken nicht sehr erfreulich, sagt Gröble. Er betont aber:

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Urs Bucher

«Die Gemeinde Wittenbach steht mit einem Eigenkapital von rund 18,9 Millionen Franken auf einem soliden Fundament.»

Zudem sehe die Ertragsentwicklung im laufenden Jahr positiver aus als ursprünglich angenommen. «Somit haben wir eine gute Basis, mit der wir das budgetierte Defizit auffangen können.» Das Budget liege grundsätzlich im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr. 2021 sah das Budget ein Defizit von 1,9 Millionen Franken vor.

Damals sei aber der buchhalterische Gewinn aufgrund der Entwidmung der Liegenschaften der Primarschule ins Gewicht gefallen, was in diesem Jahr nicht mehr der Fall sei. «Ohne diese Entwidmung hätten wir vor einem Jahr ein ähnliches Budget wie heute präsentiert.»

Mehr auswärtige Schüler und sonderpädagogische Massnahmen

Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,8 Millionen Franken erhöht. Dies ist insbesondere auf höhere Nettoaufwände von rund 729’000 Franken im Bereich der Bildung zurückzuführen. 220’000 Franken Mehraufwendungen bei den Schulgeldern aufgrund einer erhöhten Anzahl an auswärtigen Schülerinnen und Schülern sowie Sonderbeschulungen und der Ausbau an sonderpädagogischen Massnahmen um 210’000 Franken fallen hier ins Gewicht.

Zusätzlich erhöhen sich die Kosten der Schule für Musik und auch der Finanzbedarf der Oberstufe liegt um 323’000 Franken über dem Vorjahr.

Fürs 2022 budgetiert Wittenbach höhere Bildungskosten. Im Bild ist die Primarschule Sonnenrain zu sehen. Tobias Garcia (12. Oktober 2020)

Mehraufwände sind auch auf das Schwimmbad Sonnenrain zurückzuführen. «Die Deckung des Defizites aus dem laufenden Jahr für das Schwimmbad dürfte aufgrund des Coronavirus und des schlechten Sommers um rund 100'000 Franken höher ausfallen, als angenommen wurde», sagt Gröble.

Mit der neuen Leistungsvereinbarung, die den künftigen Betrieb des Schwimmbades regelt, leistet die Gemeinde neu zudem einen jährlichen Betriebsbeitrag von 470’000 Franken, der nun zusätzlich im Budget aufgeführt ist. «Aufgrund dieses Systemwechsels zahlen wir 2022 nun sowohl die Defizitgarantie von diesem Jahr nach als auch den neuen Betriebsbeitrag. Das ist aber eine einmalige Situation.» Aufgrund dieser Praxisänderung liegt der Aufwand des Schwimmbades um rund 559’000 Franken höher als im letzten Jahr.

Das Schwimmbad Sonnenrain kostet die Gemeinde Wittenbach 2022 mehr als in den Vorjahren. Ralph Ribi (24. April 2015)

Mehraufwände und tiefere Kosten

Weitere Mehraufwände zeigen sich im Budget bei verschiedenen Konten. So wurden bis anhin 77 Prozent von Krankenkassenverlustscheinen vom Kanton übernommen, ab dem nächsten Jahr trägt die Gemeinde sämtliche Kosten. Der Ausbau in der offenen Arbeit mit Kindern, die Erweiterung der Informatikinfrastruktur, eine zusätzliche Stelle im Werkhof oder Arbeiten im Zusammenhang mit der Ortsplanung sind weitere Mehraufwände im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitig weist das Budget 2022 aber auch in verschiedenen Bereichen geringere Kosten aus. Die wirtschaftliche Sozialhilfe ist mit rund 491’000 Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. Im letzten Jahr sei man von erhöhten Kosten aufgrund des Coronavirus ausgegangen, schreibt die Gemeinde. «Nun zeichnet sich ab, dass diese Prognosen voraussichtlich nicht im erwarteten Umfang zutreffen.» Für das nächste Jahr werde daher mit einem geringen Coronazuschlag gerechnet. Auch in Bezug auf die Pflegefinanzierung wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten im nächsten Jahr reduzieren.

Im kommenden Jahr wird zudem mit höheren Steuereinnahmen gerechnet als im vergangenen Jahr. Dabei fällt insbesondere der Mehrertrag aus den Einkommens- und Vermögenssteuern von rund 731’500 Franken ins Gewicht. Bei den Kapital- und Gewinnsteuern sind 450’000 Franken und bei den Grundstückgewinnsteuern 250’000 Franken mehr budgetiert als im Vorjahr. Auch in Bezug auf den Finanzausgleich wird gesamthaft mit rund 373’800 Franken Mehreinnahmen gerechnet.

Entgegen Prognosen sei die Steuerentwicklung positiv – sowohl bei den juristischen als auch bei den natürlichen Personen. Das sei erfreulich, sagt Gröble.

«Bis jetzt hat uns Corona weniger stark erwischt als erwartet.»

Die Gemeinde sieht daher davon ab, ihr Anfang Jahr vorgestelltes Entlastungsprogramm umzusetzen. Es sei aber nach wie vor wichtig, die Finanzen gut anzuschauen, betont er. Die Finanzkommission entwickle derzeit die Finanzstrategie der Gemeinde weiter.

Neue Grüntalstrasse und neue Möbel

Im nächsten Jahr sind Nettoinvestitionen von rund 5,3 Millionen Franken geplant. Dabei fällt die Neugestaltung und Sanierung der Grüntalstrasse ins Gewicht. Die entsprechenden Vorlagen werden den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Bürgerversammlung vorgelegt. Weitere neue Positionen in der Investitionsrechnung sind der Austausch des Mobiliars im Gemeindehaus innerhalb von fünf Jahren, die Erneuerung der Arbeitsstationen, Projektierungskosten für künftige Bauvorhaben sowie beim Schwimmbad Sonnenrain die Erweiterung des Parkplatzes und der Ersatz der Badwassersteuerung.

Im Wittenbacher Gemeindehaus soll das Mobiliar erneuert werden. Adriana Ortiz Cardozo (17. Mai 2019)

Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden am 29. November an der Bürgerversammlung über das Budget 2022. Am nächsten Montag, 8. November, lädt die Gemeinde zudem zur Bürgerinformation in der Aula des OZ Grünau ein, an welcher der Gemeinderat über verschiedene Themen informiert – unter anderem auch übers Budget.