Wittenbacher Rechnung 2021 deutlich besser als erwartet

Finanzen Die Rechnung 2021 der Gemeinde Wittenbach schliesst viel besser ab als erwartet – nun prüft der Gemeinderat eine Steuersenkung um acht Prozentpunkte Budgetiert war ein Defizit von 1,9 Millionen Franken, die Rechnung 2021 der Gemeinde Wittenbach weist nun ein Plus von 5,3 Millionen aus. Statt eines Entlastungsprogramms wird nun eine Steuersenkung geprüft. 2023 könnte der Steuerfuss um acht Prozentpunkte sinken. Michel Burtscher 20.04.2022, 17.00 Uhr

Der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble ist sehr zufrieden mit dem Jahresabschluss seiner Gemeinde. Bild: Urs Bucher

Der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble freut sich. «So ein Ergebnis hätte wohl niemand erwartet», sagt er. Was er damit meint: Die Rechnung 2021 seiner Gemeinde schliesst um über 7 Millionen Franken besser ab als erwartet – statt des budgetierten Minus von rund 1,9 Millionen resultiert ein Plus von rund 5,3 Millionen. «Das ist ein sehr guter Abschluss», betont Gröble. Doch woher kommt die grosse Abweichung?

Man habe sich beim Budget auf Prognosen des Kantons abgestützt, die wegen der Coronakrise eher düster ausgefallen seien. «Wir rechneten mit weniger Steuereinnahmen und höheren Ausgaben, insbesondere im sozialen Bereich.» Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie hätten sich aber glücklicherweise weder auf der Aufwands- noch auf der Ertragsseite bewahrheitet, so Gröble.

«Wir sind viel besser durch die Coronakrise gekommen als gedacht.»

Weniger Ausgaben bei der sozialen Sicherheit

Der Nettoaufwand im Bereich der sozialen Sicherheit liegt mit 2,4 Millionen Franken rund 700’000 Franken unter dem Budget, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Als Folge der Coronapandemie sei man bei der Sozialhilfe von einer Erhöhung um 15 Prozent ausgegangen und habe deshalb den budgetierten Aufwand um rund 1 Million Franken gegenüber der Jahresrechnung 2020 erhöht.

Auch für andere soziale Bereiche wurde weniger Geld ausgegeben: Im Asyl- und Flüchtlingswesen resultiert beispielsweise eine Besserstellung von rund 384’000 Franken. Auch bei der Bildung liegt der Nettoaufwand rund 685’000 Franken tiefer als budgetiert. Grund dafür gemäss der Gemeinde sind unter anderem der geringere Finanzbedarf der Oberstufenschulgemeinde und eine kleinere Anzahl Primarklassen.

Ein Rekord bei den Grundstückgewinnsteuern

Hinzu kommen höhere Steuereinnahmen. So wurden rund 1,5 Millionen Franken mehr Einkommens- und Vermögenssteuern eingenommen. Der Kanton rechnete mit einem Rückgang. Auch die juristischen Personen zahlten 473’000 Franken mehr Steuern als erwartet. Dabei liegen die Steuereinnahmen nicht nur über dem Budget, sondern meist auch über dem Ergebnis des Vorjahres, wie es in der Mitteilung heisst.

Wittenbach aus der Luft: Die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern sind höher ausgefallen als budgetiert. Bild: Michel Canonica

Bei den Grundstückgewinnsteuern konnte mit knapp 1,9 Millionen Franken gar ein Rekordergebnis erzielt werden, das rund 1,2 Millionen über dem Budget liege. «Es wurden 2021 sogar mehr Häuser und Parzellen verkauft als im Vorjahr», sagt Gröble. Damit ist Wittenbach in guter Gesellschaft, auch in anderen Gemeinden wie Gossau sind die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern viel höher ausgefallen als budgetiert.

Der Steuerfuss könnte stark sinken

Die Wittenbacherinnen und Wittenbacher werden am 30. Mai an der Bürgerversammlung über die Jahresrechnung 2021 abstimmen. Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss von 5,3 Millionen Franken als Reserve in das Eigenkapital einzulegen. Der Bilanzüberschuss im Eigenkapital erhöht sich damit auf rund 24 Millionen Franken. Gemeindepräsident Gröble sagt:

«Damit haben wir ein gutes finanzielles Polster.»

Das finanzielle Polster ist offenbar so gross, dass der Gemeinderat für das nächste Budget nun eine markante Senkung des Steuerfusses prüft. Dieser soll konkret um acht Prozentpunkte von 133 auf 125 Prozent sinken. 2017 lag der Steuerfuss noch bei 145 Prozent. «Wir wollen diesen Schritt machen», betont Gröble. «Das ist keine heisse Luft.» Er ist überzeugt davon, dass eine solche Steuersenkung vertretbar ist.

«Wir wollen wettbewerbsfähig sein.»

Entlastungsprogramm ist kein Thema mehr

Im Vergleich mit den anderen Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach habe Wittenbach derzeit den dritthöchsten Steuerfuss. Nur in der Stadt St.Gallen (141) und in Berg (134) ist er höher. Man habe sich das gut überlegt, so Gröble. «Es wird eine nachhaltige Steuersenkung sein.» Das Vorpreschen erstaunt insofern, als dass die Gemeinde noch im vergangenen Jahr ein Entlastungsprogramm vorbereitet hatte.

Man sei zum Schluss gekommen, dass man das derzeit nicht brauche, sagt Gröble. «Trotzdem wollen wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen.» Man wolle daran arbeiten, künftig einerseits die Budgetgenauigkeit zu erhöhen. Andererseits habe man sich zum Ziel gesetzt, die Kosten und Erträge zu optimieren.