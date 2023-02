Brand in Gossau: Zwei Leichtverletzte und Hunderttausende Schaden

Am frühen Montagabend ist in einem Haus an der St.Gallerstrasse 182 in Gossau ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste viel Wasser einsetzen – auch, um die benachbarten Liegenschaften zu schützen. Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen ist, ist nicht mehr bewohnbar.

Aktualisiert 13.02.2023, 19.31 Uhr