Feuerwehr Kaum Übungen wegen Corona: Verlernt die Feuerwehr das Löschen? Kommandanten aus der Region St.Gallen schlagen Alarm Dass wegen der Coronamassnahmen Übungen und Kurse wegfielen, wurde für Milizfeuerwehren je länger je mehr zum Problem. Nun darf unter Auflagen wieder geübt werden. Höchste Zeit, sagen Kommandanten aus der Region. Geht es um Leben und Tod, muss jeder Handgriff sitzen. Linda Müntener 15.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo ist was verstaut? Im Einsatz, wie hier Mitte Februar beim Grossbrand an der Löwenstrasse in Rorschach, müssen die Feuerwehrleute die Abläufe aus dem Effeff kennen.



Bild: Arthur Gamsa (12. Februar 2021, Rorschach)

Als Mitte Februar in Rorschach ein Mehrfamilienhaus in Flammen stand, war die Feuerwehr innert Minuten da. Corona, Lockdown, Homeoffice – das Feuer nimmt darauf keine Rücksicht. Wenn der Alarm eingeht, muss die Mannschaft trotz allem funktionieren. Schnell. Und sie tat es, bei Minustemperaturen, unter erschwerten Bedingungen. Keine Verpflegungsmöglichkeiten im Warmen, angelaufene Brillengläser, weniger Leute pro Einsatzfahrzeug.

Dies sind nicht die einzigen Herausforderungen, vor die das Virus die Brandbekämpfer stellt. In den vergangenen Monaten waren wegen Versammlungsverbots und Coronamassnahmen kaum Übungen möglich. Im ersten Lockdown vor einem Jahr fielen diese gar gänzlich weg.

Das hat Folgen. Die Milizler drohen, aus der Übung zu geraten.



Ohne Training geht die Routine verloren

Jascha Müller, Kommandant der Milizfeuerwehr St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Die Feuerwehr St.Gallen ist im letzten Jahr 167 Mal zum Löschen ausgerückt. Gleichzeitig konnte sie aber nur etwa halb so viele Übungen durchführen wie in vergangenen Jahren. Kurse, Rapporte oder Weiterbildungen mussten im ersten Lockdown abgesagt werden. «Die Inspektionen danach haben gezeigt, dass der Wissensstand bei den Mitgliedern ziemlich gesunken ist», sagt Jascha Müller, Kommandant der Milizfeuerwehr St.Gallen. Es sei erstaunlich, wie schnell gewisse Handgriffe vergessen gehen, wenn man sie nicht regelmässig wiederhole.

Stefan Kramer, Geschäftsführer und Kommandant des Sicherheitsverbunds Region Gossau. Bild: PD

Das bestätigt Stefan Kramer. Er ist Regionalkommandant des Sicherheitsverbunds Region Gossau. Zu diesem gehören mit Gossau und Flawil zwei grössere und mit Degersheim und Waldkirch zwei kleinere Feuerwehren. Vor allem für Letztere wurden die Einschränkungen zunehmend zum Problem. «Je kleiner die Feuerwehr, desto weniger Einsätze.» Fallen dann auch noch Übungen weg, gehe Routine verloren. Oder wie Stefan Kramer sagt:



«Ein Radrennfahrer verlernt zwar nicht plötzlich, wie er aufs Velo steigt. Aber ohne Training kann er keine Spitzenleistungen erbringen. Schon gar nicht unter Druck.»



Im Einsatz zählt jede Minute. Die Feuerwehrleute stehen unter Stress, oft ist es in den Häusern dunkel und beengt. Gerade in solchen Situationen müssen die Abläufe aus dem Effeff heruntergespult werden können. Das brauche Training, Training, Training.



Übungen unter strengen Auflagen wieder möglich

Für die Kommandanten war klar: Im zweiten Lockdown und in der Zeit danach müssen Übungen zwingend wieder möglich sein. Die Maschinisten müssen wieder einmal fahren, die Autos bewegt werden:

«Wir sind kein Verein, der hier ein Hobby betreibt. Wir leisten eine Bürgerpflicht.»

Marco Todeschini, Kommandant Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg. Bild: PD

Das sagt Marco Todeschini, Kommandant der Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg. In der Schweiz gebe es nur wenige Berufsfeuerwehren, die meisten Feuerwehren seien im Milizsystem organisiert. Männer und Frauen, die in ihrem Alltag einem ganz anderen Beruf nachgehen, brauchten zwingend regelmässige Übungen. Nicht zuletzt zu ihrem eigenen Schutz.



«Es war wirklich nötig, dass wir wieder loslegen konnten», sagt auch Jascha Müller. Die jüngsten Lockerungen machten das nun möglich, denn eine Übung mit nur fünf Personen durchzuführen, wäre nicht zielführend gewesen.

Die St.Galler Feuerwehr übt nun unter strengen Auflagen – die Empfehlungen des Kantons hat sie teils gar verschärft. Die Gesundheit der Mitglieder stehe an oberster Stelle, auch weil man gegenüber deren Umfeld eine grosse Verantwortung trage. Wenn immer möglich werden Termine wie Rapporte online abgehalten. Die Teilnehmerzahl bei Übungen ist begrenzt, Gruppen werden nicht durchmischt, man hat Masken und Schutzhandschuhe in noch höherer Qualität besorgt.



«Der erste Lockdown war wie eine Lawine für uns alle», sagt Marco Todeschini. Aus dieser Zeit habe man viele Erfahrungen mitgenommen und sich vorbereitet. So hat die Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg etwa Sequenzen zu gleichen Themen verdoppelt, die Teilnehmenden kommen erst kurz vor der Übung ins Depot. Massnahmen wie Abstandhalten und Maskenpflicht gelten auch im Einsatz. Trotzdem:



«Wenn es um Leben und Tod geht, muss man gewisse Kompromisse eingehen.»



Keine Kompromisse gibt's bei der Einsatzbereitschaft. Man stehe rund um die Uhr parat, auch während einer Pandemie. Bereitschaftsabklärungen sind dafür in diesen Zeiten wichtiger denn je. Wer befindet sich in Quarantäne? Wer ist selber krank? Wer ist verfügbar? Der Sicherheitsverbund Region Gossau löst dies beispielsweise mit einer App, auf der jederzeit sichtbar ist, wer zum Einsatz kommen kann und wer nicht. «Als es in der Region Waldkirch personell einmal kritisch wurde, konnten wir so sofort reagieren und Unterstützung aus Gossau schicken», sagt Stefan Kramer.



Maskenpflicht gilt auch im Einsatz. Die St.Galler Feuerwehr beim Brand an der Hebelstrasse. Bild: Ralph Ribi (9.März 2021, St.Gallen)

Die Feuerwehrler vermissen das Zusammensein

Neben dem Training fehlt den Feuerwehrleuten noch etwas anderes: das Zusammensein. «Alleine, dass wir uns nicht mehr die Hand zur Begrüssung geben können, ist sehr schade», sagt Jascha Müller, «denn der Handschlag hat hier eine grosse Bedeutung». Nach der Übung zusammensitzen, etwas trinken, plaudern – derzeit unmöglich. «Ich vermisse das extrem», sagt Stefan Kramer. Das Kollegiale sei ein wesentlicher Teil der Feuerwehr:

«Im Einsatz muss man sich gegenseitig blind vertrauen. Und das kann man nur, wenn man einander kennt.»

Der Sicherheitsverbund Region Gossau ist vergangene Woche mit einem Kadertag ins neue Übungsjahr gestartet. 50 Leute wurden an einem Tag ausgebildet, unter strengen Schutzmassnahmen. «Man hat die Motivation und die Freude bei jedem einzelnen Teilnehmenden gespürt», sagt Kramer. Für sie kehrte ein Stück Normalität zurück.

Bis die Einsatzleute auch wieder auf dem «normalen» Ausbildungsstand seien, dauere es noch eine gewisse Zeit, sagt Jascha Müller. Der Feinschliff fehle. Einsatzbereit sei man trotzdem – zu jeder Zeit.