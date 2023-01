Neuer Feuerwehrkommandant in Wittenbach-Häggenschwil

Stabswechsel «An Weihnachten habe ich die letzte Katze vom Baum geholt»: Wittenbacher Feuerwehrkommandant Dominik Sutter übergibt nach 16 Jahren an Beni Gautschi Dominik Sutter hat in 30 Jahren bei der Feuerwehr Wittenbach-Häggenschwil viel Gutes getan: Katzen und Kühe gerettet, Wespennester entfernt. Es gab aber nicht nur tierische Notfälle. Der Serienbrandstifter von Häggenschwil war sein härtester Fall. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Stabswechsel im Feuerwehrkommando Wittenbach-Häggenschwil: Dominik Sutter (l) übergibt an Beni Gautschi (r). Bild: PD/Cédric Freivogel

Dominik Sutter und Beni Gautschi haben einen gemeinsamen Nenner: die Ortsfeuerwehr. Sutter ist seit über 30 Jahren bei der Ortsfeuerwehr Wittenbach-Häggenschwil. Während der letzten 16 Jahre hat er als Feuerwehrkommandant die Verantwortung über 72 aktive Feuerwehrler der beiden Gemeinden getragen.

Seit Ende 2022 ist damit Schluss. Sutter hat seine Demission eingereicht und damit den Weg für seinen Nachfolger, Beni Gautschi, geebnet. Sutter bleibt der Feuerwehr aber dieses Jahr noch als Offizier erhalten. Der 55-Jährige wird Übungen organisieren und leiten. Sutter sagt: «Um die Administration muss ich mich nun nicht mehr kümmern.»

Ein Quantensprung im Feuerwehrbetrieb habe in den letzten 30 Jahren nicht stattgefunden. Man sei heute besser ausgerüstet, was Fahrzeuge, Material und technische Hilfsmittel angehe, aber es fehle immer noch an Manpower. Oder Frauenpower: «Fünf Feuerwehrfrauen bei insgesamt 72 Personen im Korps sind wenig», sagt Sutter.

Was könnten die Gründe für den kleinen Frauenanteil sein? Sutter und Gautschi vermuten, dass die Befürchtung, die einzige Frau unter lauter Männern im Team zu sein, eine Hemmschwelle sein könnte. Dass der Umgangston auch mal rauer werden kann, könnte ein weiterer Faktor sein, dass sich nicht mehr Einwohnerinnen von Wittenbach und Häggenschwil in der Dorffeuerwehr engagieren.

Serienbrandstiftung in Häggenschwil

Die Serie an Brandstiftungen in Häggenschwil im Jahr 2008 sieht Dominik Sutter als grösste Herausforderung seiner Feuerwehrkarriere an. Vier grosse Brände und mehrere kleine Brände hätten die Einwohnerinnen und Einwohner stark verunsichert. Die Polizei- und Medienpräsenz habe die Häggenschwiler zusätzlich nervös gemacht. Der Feuerteufel wurde nie gefasst. Seit den Ereignissen sei der Zusammenhalt der Gemeinden Wittenbach und Häggenschwil aber stark gewachsen, hält Sutter fest. Die Milizfeuerwehr habe genug Kompetenzen, sagt der abgetretene Kommandant. Er wünscht sich aber mehr Anstand seitens der Bevölkerung und spricht die Gaffer- und Leserreporter-Kultur an.

Das Löschen von Bränden ist die Kernaufgabe der Milizfeuerwehr Wittenbach-Häggenschwil. In seinen rund 1000 Einsätzen hat Sutter aber auch Wespennester entfernt, brennende Abfallkübel gelöscht und Personen, die nachts in einem Lift stecken geblieben sind, befreit. Unzählige Keller hat er ausgepumpt, Kühe und Pferde aus Güllekästen geborgen und viele Katzen und Papageien von Bäumen gerettet. Das Aufgabengebiet ist äusserst abwechslungsreich. Sutter sagt: «An Weihnachten habe ich die letzte Katze vom Baum geholt.» Zaghaft dürfe man dabei keinesfalls vorgehen, sondern beherzt zupacken und bloss keine Dankbarkeit seitens des Geretteten erwarten.

«Man muss auch mal auf den Tisch hauen»

Beherzt tritt auch Beni Gautschi in die Fussstapfen seines Vorgängers. Der 31-jährige Betriebsleiter eines Forstbetriebes ist Ende Oktober aus dem Gemeinderat Wittenbach ausgeschieden. Für Gautschi konsequent, da er als Gemeinderat und gleichzeitig Feuerwehrkommandant in einen Rollenkonflikt gerate. «Chef und zugleich Mitarbeiter sein, beisst sich.»

Seit 15 Jahren ist Beni Gautschi in der Dorffeuerwehr aktiv. Zuerst in Berg, anschliessend in Wittenbach. Seit Anfang Januar leitet Gautschi nun den Posten Wittenbach-Häggenschwil als Feuerwehrkommandant. «Ich schätze es sehr, dass Dominik mir einen bestens funktionierenden Betrieb mit einer gut ausgebildeten Mannschaft übergeben hat.» Gautschi sagt, dass er sich an seine neue Rolle herantasten werde. «Vor und nach der Übung bin ich ein Kollege, während der Übung ein Vorgesetzter, der wenn nötig auch mal auf den Tisch haut.»

Zuzüger bringen sich in der Dorffeuerwehr ein

Mit dem Schritt zum Kommandanten kommt auf Beni Gautschi nicht nur mehr Verantwortung, sondern auch neue Aufgaben zu. Ein attraktives Jahresprogramm auf die Beine stellen, Teammitglieder auf neue Funktionen vorbereiten, auch unpopuläre Personalentscheidungen müssen getroffen werden. Ebenso muss der Feuerwehr-Nachwuchs gefördert werden. Das «Junior Fire Team 93» vermittelt Kindern ab der fünften Primarklasse das gesamte Handwerk der Feuerwehr. Gautschi ist stolz, dass 26 Kinder aus drei Gemeinden mitmachen.

Und wie wird der «grosse» Nachwuchs rekrutiert? Alle zwei Jahre findet ein Informationsanlass im Feuerwehrdepot statt, es werden Beiträge im Wittenbacher und Häggenschwiler Gemeindeblatt sowie auf Facebook veröffentlicht. Die Ortsfeuerwehr sei vor allem für Zuzüger eine Chance, sich in der Gemeinde einzubringen, sagt Gautschi. Was braucht es konkret, um Mitglied der Dorffeuerwehr zu werden? Gautschi sagt: «Man muss gesund und fit sein, sich in ein Team einfügen und anpacken können. Ein Helfersyndrom zu haben, ist durchaus von Vorteil.» Man opfere zwar einen Teil der Freizeit für die Allgemeinheit, die Kollegialität in der Mannschaft und die Wertschätzung der Bevölkerung seien aber gross.

