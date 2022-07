Feuerwehreinsatz Haus in Schänis nach Brand nicht mehr bewohnbar In Schänis ist es am Samstag zu einem Hausbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war bis am späten Nachmittag mit Löscharbeiten beschäftigt. 30.07.2022, 16.36 Uhr

Es standen rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Bild: Kapo SG

Am Samstagmittag wurde der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Brand im Faad gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand der Holzschopf bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen, in welchem zwei Personen in zwei getrennten Wohnungen wohnhaft waren. Auch an diesem Gebäude entstand ein Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, ohne dass er auf weitere Häuser übergriff.