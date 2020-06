Feuchte Wände, Platzprobleme und ein leckes Dach: Der geschäftsführende Direktor des Kunstmuseums St.Gallen führt zu den Schadensplätzen Der Stadtrat legt die Sanierung des St.Galler Kunstmuseums wegen der Coronakrise auf Eis. Doch die Mängel sind nicht mehr zu übersehen. Das zeigt ein Rundgang mit dem geschäftsführenden Direktor. Christina Weder 24.06.2020, 05.00 Uhr

Düstere Aussichten: Die Erneuerung verzögert sich weiter.

Bild: Benjamin Manser

Der Sommer kommt, die Temperaturen steigen. Und damit wird es auch in den Ausstellungsräumen des Kunstmuseums wärmer. Das liegt nicht etwa daran, dass die Klimaanlage defekt wäre. Im Kunstmuseum gibt es gar keine. Und so klettert das Thermometer an manchen Tagen bis auf 29 Grad.

Geht es nach dem Stadtrat, so werden die Schweissperlen auf der Stirn der Museumsbesucherinnen und -besucher nicht so schnell verschwinden. Er hat ein Coronamassnahmenpaket geschnürt und die Erneuerung des Kunstmuseums aus der Investitionsplanung gekippt. Statt das Projekt wie geplant an die Hand zu nehmen, legt er die Planung für weitere fünf Jahre auf Eis. Die Neueröffnung könnte damit frühestens 2032 stattfinden.

Roman Griesfelder, geschäftsführender Direktor Kunstmuseum St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Für Roman Griesfelder, geschäftsführender Direktor, dauert das viel zu lange: «Es würde bedeuten, dass wir das Museum neun Jahre in diesem Zustand weiterbetreiben müssten. Das wollen wir unseren Besucherinnen und Besuchern nicht zumuten.»

Modriger Geruch und lecke Stellen

Die Zeit ist gemäss Griesfelder reif für die Erneuerung. Die Mängel seien nicht mehr zu übersehen. Und so führt er auf einem ungewöhnlichen Rundgang durch den Museumsbau. Für einmal geht es nicht von Kunstwerk zu Kunstwerk, sondern von Schadensplatz zu Schadensplatz. Die Führung beginnt im Untergeschoss, wo bis 2016 das Naturmuseum untergebracht war. Mitten in einer Kunstinstallation steht eine Luftentfeuchtungsmaschine und surrt vor sich hin. Es ist laut Griesfelder der «hilflose Versuch», den leicht modrigen Geruch im Untergeschoss loszuwerden. Die Mauern sind feucht und müssten saniert werden.

Zwei Stockwerke darüber ziehen sich im Oberlichtsaal feine Risse über einen Fries an der Decke. Der Grund: Der Kunklerbau steht auf instabilem Boden. Mit dem Erneuerungsprojekt würde das Fundament neu gemacht. Manch ein Schaden bleibt den Augen der Museumsbesucher aber auch verborgen – etwa die lecken Stellen im Dach. Mit dem Warenlift, der aus den 1980er-Jahren stammt, geht es hoch in den Estrich. Mehrere Eimer und Kübel sind aufgestellt, um eindringendes Wasser aufzufangen. Bei Regen müssen sie regelmässig geleert werden.

Eimer füllen das Wasser auf, das durch das Dach in die Räume dringt.

Bild: Benjamin Manser

Wenige Stunden zuvor war das Hochbauamt vor Ort, um die Schäden ein weiteres Mal aufzunehmen. Sie werden bis zur Erneuerung nur provisorisch instand gesetzt.

«Letztes Museum dieser Grösse, das auf die Erneuerung wartet»

Auf dem Weg zurück in die Ausstellungsräume betont Griesfelder: «Die Kunst ist aber nicht gefährdet.» Natürlich kämen Leihgeber ins Stutzen, sobald sie hörten, dass das Haus über keine Klimaanlage verfüge. Manch einer verlange dann ein Datenblatt mit den Klimakurven. Denn heikel wird es für Kunstwerke, wenn die Temperaturen schwanken. Im Kunstmuseum sind sie gemäss Griesfelder stabil.

Dennoch habe man im Vergleich zu modernisierten Museen schnell einmal die Nummer 2 auf dem Rücken. Schliesslich werde das Kunstmuseum an anderen Kunsthäusern in der Region und der Schweiz gemessen. Mehrere davon – etwa Chur, Vaduz, Bregenz, Appenzell oder Winterthur – sind in den vergangenen 20 Jahren erneuert oder neu gebaut worden. Sie kommen den steigenden Ansprüchen des Publikums mehr entgegen. Dieses besucht nicht nur Ausstellungen, es will auch im Museum verweilen – sei es in einer Lounge, einem Café, im Shop oder in der Bibliothek.

Für die Kunstwerke besteht keine Gefahr, sagt der Direktor.

Bild: Benjamin Manser

Auch der langjährige Museumsdirektor Roland Wäspe sagt:

«Wir sind das letzte Museum in dieser Grösse, das noch auf eine Erneuerung wartet.»

Es bestehe die Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Die beiden Direktoren können den Entscheid des Stadtrats, die Sanierung und Erneuerung weiter aufzuschieben, nicht nachvollziehen. Noch vor einem Monat sei ihnen mitgeteilt worden, das Projekt werde nun prioritär behandelt.

Von einer Erneuerung verspricht sich Museumsdirektor Wäspe zudem mehr Platz, um grössere Teile der Sammlung zu zeigen. Damit meint er nicht nur die historischen Gemälde, sondern insbesondere die raumgreifenden Installationen, die seit den 1950er-Jahren entstanden sind. Hauptwerke wichtiger Künstler aus der Region wie Christoph Büchel, Pipilotti Rist oder Roman Signer würde er gerne permanent ausstellen. Doch die Werke brauchen Platz und entsprechende Raumhöhen. Mit dem Erneuerungsprojekt sollten diese im Untergeschoss geschaffen werden.

Auch das Kirchhoferhaus wartet auf die Sanierung

Der Umbau beschränkt sich nicht auf das Kunstmuseum. Er umfasst auch die Sanierung des Kirchhoferhauses auf der gegenüberliegenden Seite der Museumsstrasse. Es handelt sich um eine der schönsten Stadtvillen in St.Gallen. Heute ist die Kunstvermittlung darin untergebracht. Dereinst sollen auch die Büros der Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter darin eingerichtet werden. Räume wie der farbenprächtige Musiksaal sollen vermehrt für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Wegen feuerpolizeilicher Auflagen und veralteter sanitärer Anlagen ist dies im Moment nur eingeschränkt möglich.

Noch haben die beiden Museumdirektoren die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Stadtrat auf seinen Entscheid zurückkommt. Es sei traurig, wie lange das Kunstmuseum schon hingehalten werde, sagt Griesfelder am Ende des Rundgangs. Schliesslich sei kein Luxusprojekt geplant, sondern einfach ein «grundsolides Museum für die nächste Generation».