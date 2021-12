So feiern bekannte St.Galler Persönlichkeiten Weihnachten

Festtage Zu zweit, in der Berghütte oder ohne Geschenke: So verbringen sechs bekannte Persönlichkeiten aus der Region St.Gallen Weihnachten Nicht jeder mag es an Heiligabend traditionell. Geschenke oder ein Christbaum müssen nicht immer sein. Bekannte Personen aus St.Gallen und der Region sagen, wie sie das Fest der Liebe zelebrieren. Rudolf Hirtl, Sabrina Manser, Melissa Müller Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Christbaum an Weihnachten ist nicht überall Tradition. Bild: Getty Images

Weihnachten muss nicht zwingend klassisch ablaufen, finden bekannte Persönlichkeiten aus St.Gallen und der Region. Jan Henric Bogen, der designierte Direktor am Theater St.Gallen, feiert Heiligabend ganz coronakonform zu zweit. Die Künstlerin Julia Kubik stösst am Morgen des 24. Dezembers auf ihren 27. Geburtstag an. Martina Wäger, Gemeindepräsidentin von Mörschwil, verzichtet auf Geschenke. Der Goldacher Satiriker und Komiker Renato Kaiser würde liegend sogar die Mitternachtsmesse besuchen. Den St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler zieht es mit seiner Familie in eine Berghütte. Spitzenköchin Bernadette Lisibach steht hingegen in der Küche und verwöhnt ihre Gäste mit einem 6-Gang-Menu.

Jan Henric Bogen, designierter Direktor am Theater St.Gallen. Bild: PD

Ich feiere zu Hause in Rotmonten, meine Mutter kommt mich besuchen aus der Nähe von Köln. Wir werden vor dem Cheminée sitzen und sämtliche Versionen von geschmolzenem Schweizer Käse geniessen. Ich bin zu 95 Prozent Vegetarier. Mein Partner ist nicht dabei, er ist bei seinen Eltern in Warschau. Es wird also eine Feier zu zweit, gemütlich und pandemiegerecht.

Musikalisch gehört für mich das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach dazu, das ich früher, als ich noch musikalisch aktiv war, selber gesungen habe. Die Paukenschläge zum Auftakt, das «Jauchzet, frohlocket», da geht mir das Herz auf.

Auch lange Spaziergänge mit unserer Hündin Vigdis stehen auf dem Programm. Sie ist nach der Isländerin Vigdis Finnbogadottir benannt, der weltweit ersten Frau, die zum Staatsoberhaupt eines Landes gewählt wurde. Zudem will ich die neue Weiere Sauna ausprobieren und ein paar Theatervorstellungen besuchen. In den Tagen zwischen den Jahren ist Zeit für die Liebsten, aber auch zum Reflektieren, was war und was vor einem liegt.

Ich habe an Weihnachten Geburtstag. Als Kind war dieser Tag für mich oft auf eine schöne Art überladen mit Besuchen aus der Nachbarschaft. Meine Familie ist eher untraditionell. Bei uns gab es kein spezifisches Menu und Singen; dafür einen Christbaum, den wir jeweils in der Strafanstalt Saxerriet holten. Weihnachten selbst war dann oft zu viel des Guten, meistens wurde es jemandem schlecht. Zu viel Schoggi, Guetzli, Erwartungen.

Julia Kubik, Künstlerin. Bild: Ladina Bischof

Neben den Christbaum stellten wir jeweils einen grossen Wasserkübel, um die allgemeine Angst, der Baum könnte in Flammen aufgehen, zu besänftigen. Seit ein paar Jahren gibt es keine Tanne mehr. Oder höchstens als Zitat, indem eine Zimmerpflanze geschmückt wird. Zu essen gibt es etwas Veganes. Üppig, aber unglamourös.

Am Morgen des 24. gehen wir in ein St.Galler Restaurant zu meinem Geburtstagsbrunch. Nach der Familienfeier gehe ich am Abend dann je nach Pandemiestatus, Lust und Energie noch aus. Am 25. Dezember lege ich dieses Jahr als DJ Kutschenfahrt im «Schwarzen Engel» auf. Ein Mix aller möglichen Genres, Hauptsache tanzbar.

Martina Wäger, Gemeindepräsidentin von Mörschwil. Bild: Ralph Ribi

Den Heiligabend verbringe ich in Mörschwil mit meiner Familie, das heisst mit meinem Mann, meinen Eltern, meinen drei Brüdern und der Familie meines Bruders. Wir werden die Kerzen am Christbaum anzünden und etwas Feines essen. Dabei bringt jeder einen Gang mit, sodass nicht jemand die ganze Arbeit hat. Ich bin dieses Jahr für das Dessert zuständig. Ich koche und backe gerne und freue mich darauf, etwas Spezielles auf den Tisch zu zaubern.

Auch wenn sich viele Leute über Weihnachtsstress beklagen, empfinde ich die Weihnachtszeit als eine schöne Zeit. Sie hat ihren Zauber. Man sollte es sich nicht zu stressig machen und nicht nur den Geschenken nacheilen. Geschenke habe ich eigentlich nur für meine Gotti­kinder besorgt. Meine Geschwister und ich verzichten auf gegenseitige Geschenke und geniessen die Zeit, die wir miteinander verbringen. Das ist in meinen Augen viel wertvoller. Auch die Weihnachtsgeschichte führt vor Augen, was wirklich zählt. Dass es nicht viel braucht, um glücklich zu sein: Gesundheit, Freunde und Familie.

Renato Kaiser, Satiriker und Komiker Bild: PD

Weihnachten bedeutet heimkommen, den Heiligabend ruhig und besinnlich unter dem Christbaum verbringen und mit vollem Bauch eine Ausrede überlegen, nicht zur Mitternachtsmesse gehen zu müssen; Covid ist ja die beste Ausrede dafür. Wir feiern Weihnachten klassisch mit meiner Familie, diesmal gestaffelt, Heiligabend mit meinen Eltern, Weihnachten dann mit Bruder, Schwägerin, Neffe und Nichte, ersteres in Goldach, zweiteres im tiefsten Rheintal, immer bei Kerzenschein, vor allem im Rheintal, wo es gar keine Elektrizität gibt.

Freue ich mich auf ein bestimmtes Essen? Ein? Es ist Weihnachten! Ich freu mich auf alle Essen! (Und die Guetzli vom Mami, ich weiss, dass sie das liest, hoi Mami). Skifahren geh ich nicht mehr, seit ich es selber zahlen muss und freiwillig spazieren gehen nur Psychopathen. Meine Aktivität darum: Liegen, in verschiedensten Variationen, auf dem Sofa, im Bett, unter dem Christbaum, nennt mich Christkindli, mir ist alles recht. Liegend würde ich sogar in die Mitternachtsmesse, aber das geht nicht (also wegen Covid, tut mir leid, Mami).

Mathias Gabathuler, St.Galler Stadtrat. Bild: Michel Canonica

Dieses Jahr verbringe ich die Weihnachtsferien mit meiner Familie und der Familie meines besten Bergsteigerfreundes in einer Berghütte im Wallis. Die Hütte ist etwas abgeschottet und nur zu Fuss oder mit der Bergbahn erreichbar. Genau das, was wir wollen. Seit die Kinder älter sind, zieht es uns in die Bergwelt. Auch früher verbrachte ich die Festtage selten zu Hause, war in Namibia, Südamerika oder Italien unterwegs.

Letztes Jahr wollten wir Heiligabend in den Bergen im Zelt verbringen, wir mussten wegen Starkregens leider verzichten. Nun freut es mich, dass es dieses Jahr klappt und unsere drei Kinder, die zwischen 16 und 19 Jahre alt sind, noch mitkommen. Wir werden einen gemütlichen Abend verbringen. Auf dem Menu steht Rehrücken aus eigener Produktion, ich bin auch Jäger. Ein Weihnachtsbaum muss bei mir nicht immer sein, aber wir lesen die Weihnachtsgeschichte. Die restlichen Tage werden wir auf den Tourenskis oder dem Snowboard verbringen. Es ist für mich aber auch eine Zeit, in der man vom hektischen Alltag zur Ruhe kommt und sich besinnt, auch im religiösen Sinne.

Bernadette Lisibach, Spitzenköchin. Bild: Alex Spichale/SON

An Heiligabend werde ich einige Gäste bei einem unkomplizierten Abend in meinem Restaurant kulinarisch verwöhnen. Wir bieten ein spezielles Weihnachtsmenu, das ich aber noch ergänzen werde. Es werden sechs bis sieben Gänge sein. Voraussichtlich steht auf dem Menu gebeizter schottischer Lachs, Topinambur-Schaumsuppe mit schwarzem Périgord Trüffel und Butter-Blätterteig mit glasierten Ostschweizer Kalbsmilken. Der Hauptgang wird ein Kalbshohrückensteak sein, und zum Dessert gibt es ein Tobleronemousse mit Merin­gues und Klementinen.

Am letzten Arbeitstag vor Weihnachten lade ich jeweils meine Mitarbeitenden zu einem gemütlichen Essen ein. Es ist mir wichtig, dass sie sich an diesem Abend verwöhnen lassen können und eine weihnachtliche Stimmung herrscht. Wir beschenken uns auch gegenseitig. Diese Wertschätzung ist mir sehr wichtig. Ansonsten geniesse ich an den restlichen Festtagen die Ruhe. Es ist eine sehr stimmungsvolle Zeit, bei der man abschalten und seine Gedanken sortieren kann, es soll kein Zwang oder Stress aufkommen.

