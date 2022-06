FESTIVAL Endlich trifft St.Gallen wieder auf New Orleans: Am Dienstag wird in der Altstadt zu Südstaaten-Klängen getanzt Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet am Dienstag das 33. «New Orleans meets St.Gallen»-Festival statt. Auf vier Bühnen in der Altstadt gibt es Dixie, Swing und Jazz. Die Veranstalter erwarten zwischen 20’000 und 30’000 Besucherinnen und Besucher. Luca Ghiselli 19.06.2022, 17.00 Uhr

Drei Jahre ist es her, dass am «New Orleans meets St.Gallen» letztmals die Tanzbeine geschwungen wurden. Bild: Urs Bucher (18. Juni 2019)

Kein Abstand, keine Zertifikatskontrolle möglich: Es wäre kaum denkbar gewesen, an einem Festival wie dem «New Orleans meets St.Gallen». Denn es lebt davon, mitten in der Altstadt ohne Zaun oder Einlasskontrolle stattzufinden. Es lebt vom Tanz, von der ausgelassenen Stimmung, von Begegnungen. Und so kam es, dass New Orleans eben nicht auf St.Gallen treffen konnte 2020 und 2021. Im vergangenen Jahr versuchten es die Organisatoren zwar noch mit einer Verschiebung in den September. Doch auch daraus sollte nichts werden.

Jetzt soll diese Begegnung zwischen den Südstaaten-Klängen aus Louisiana und der St.Galler Altstadt am kommenden Dienstag aber wieder stattfinden. Und zwar so, wie es im Sinne der Erfinder ist: ohne irgendwelche Einschränkungen. Um 17.30 Uhr wird das Festival mit einer Parade eröffnet, ab 19 Uhr gibt es auf vier Bühnen (vor dem Waaghaus, vor der Acrevis-Bank in der Neugasse, in der Marktgasse und auf dem Grüningerplatz) bis 23 Uhr Livemusik von Jazz über Dixie bis Blues. Die Essens- und Getränkestände sind ab 16.30 Uhr geöffnet.

Das Wetter ist kein Wunschkonzert

Bruno Bischof, Veranstalter des New-Orleans-Festivals. Bild: Urs Bucher

«Wir setzen auf Bewährtes», sagt Organisator Bruno Bischof auf Anfrage. Auch der traditionelle New Orleans Church Service findet als Ausklang um 23.15 Uhr wieder in der Laurenzenkirche statt. «Es ist ein friedliches Festival, das auch bei Familien beliebt ist. Und auch einmal wieder fertig ist», erklärt Bischof die Charakteristik des Festivals. Bischof rechnet wie in den Vor-Coronajahren mit zwischen 20’000 und 30’000 Besucherinnen und Besuchern in der Altstadt.

Es hängt, das schleckt keine Geiss weg, nicht zuletzt vom Wetter ab. «Über das Wetter rede ich nicht», sagt Bischof zwischen Augenzwinkern und Aberglaube. Klar wünsche man sich für ein solches Fest strahlenden Sonnenschein und nicht zu heiss. Am Schluss müsse man aber nehmen, was kommt.

Die Freude, dass überhaupt wieder Livemusik vor zahlreichem Publikum zu hören sein werde, überwiegt so oder so. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, sagt Bischof.

Der Coronablues scheint vorbei, jetzt ist es Zeit für den Richtigen.