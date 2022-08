Dj Ötzi kommt nach Wittenbach: Sommernachtsfest beginnt morgen

Festival DJ Ötzi kommt nach Wittenbach: Am Samstag steigt das Sommernachtsfest Die Event- und Gastrofirma Vinato in Wittenbach organisiert ein Festival mit einem besonderen Gast: DJ Ötzi. Für Lieder wie «Anton aus Tirol» oder seine Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen wurde der Österreicher berühmt. Elia Fagetti 11.08.2022, 05.00 Uhr

Volksschlager-Open-Air 2018 auf dem Heitere Zofingen: DJ Ötzi weiss, wie man Stimmung macht und lässt das Publikum singen und feiern. Bild: Andre Albrecht

In Wittenbach findet am 13. August beim Restaurant Vinato ein Sommernachtsfest mit Spezialgast statt. Der österreichische Star DJ Ötzi tritt in der Ostschweiz auf. Mit dem Lied «Anton aus Tirol» war der mittlerweile 55-Jährige damals in der Schweiz für 28 Wochen auf Platz zwei in den Charts. Wie die Veranstalter auf ihrer Website schreiben, geht für sie ein Traum in Erfüllung: «Wir freuen uns riesig auf DJ Ötzi.» Auch der DJ selbst freut sich. Auf Anfrage schreibt er: «Meine ersten Auftritte als DJ hatte ich in der Schweiz. Das Land ist wie eine zweite Heimat für mich.» Neben dem Österreicher wird auch DJ Don Cojones auftreten und für Partystimmung sorgen.