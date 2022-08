Strandfestwochen Rorschach 2022: Bilanz fällt gut aus

Festival «Die bisher beste Ausgabe»: Organisator Dario Aemisegger zieht eine positive Bilanz über die Strandfestwochen in Rorschach – und er sagt, wie's 2023 weitergeht Wetterglück und viel Publikum: Organisator Dario Aemisegger ist zufrieden mit den diesjährigen Strandfestwochen in Rorschach. Pläne für 2023 hat er schon. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 28.08.2022, 17.54 Uhr

Wetterglück an den Strandfestwochen: Acht von elf Konzerten konnten tatsächlich stattfinden. Bild: Cyrill Schlauri

Der letzte Tag ist ins Wasser gefallen. Nicht wortwörtlich, denn es blieb am Samstag dann doch trocken. Aber weil die Meteorologen anhaltende Regenschauer vorausgesagt hatten, waren die diesjährigen Strandfestwochen in Rorschach einen Tag kürzer als eigentlich geplant. Nämlich nur bis Freitag. Am Samstag startete das Team um Festivalorganisator Dario Aemisegger bereits mit dem Abbau der Infrastruktur hinter dem Würth-Gebäude am Bodenseeufer.

Aemisegger zieht nach den vier Strandfestwochen in diesem Jahr eine positive Bilanz: «Wir sind wehmütig, dass der Anlass bereits wieder vorbei ist. Denn das war die bisher beste Ausgabe», sagt er auf Anfrage. Über 23000 Besucherinnen und Besucher habe man zwischen dem 29. Juli und dem 26. August an den Bodensee gelockt – mit der Hafenbar, Konzerten auf der Hafenbühne, Sunset Yoga und Sunset Bike, Wakeboard-Show oder drei speziellen und nicht ganz ernst gemeinten Weltmeisterschaften.

Das Festival wurde erstmals 2018 durchgeführt und hat sich seither zu einem Fixpunkt in der Sommeragenda der Region am See entwickelt. «Wir sind ein Festival ohne Schranken, bei dem alle willkommen sind», betont der Festivalleiter.

Drei Konzerte wurden wetterbedingt abgesagt

Die Neuerungen, die dieses Jahr eingeführt wurden, haben sich laut Dario Aemisegger bewährt. So sind die Strandfestwochen verlängert worden. Im Jahr 2021 dauerten sie zweieinhalb Wochen, diesmal vier. Es sei ein grosses Bedürfnis der Gäste gewesen, erzählte er vor dem Festival, dass nicht nur in den Sommerferien, wenn viele weg sind, etwas läuft. «Das Programm war dadurch auch nicht so dicht gedrängt – was gut war», sagt er rückblickend.

«Die Länge war diesmal optimal.»

Dario Aemisegger, Organisator Strandfestwochen. Bild: Rudolf Hirtl

Auch finanziell sei man auf Kurs – dank des attraktiven Gastroangebots und den Beiträgen der Sponsoren. Hinter den Strandfestwochen steht ein gemeinnütziger Verein, darum können die Konzerte kostenlos angeboten werden. Auch das Wetter spielte in den vergangenen vier Wochen mit. Jedenfalls meistens. Es gab viel Sonne mit sommerlichen Temperaturen. Von den elf geplanten Bands konnten acht auch tatsächlich vor der Seekulisse spielen. Nur drei Konzerte mussten wetterbedingt abgesagt werden, wie Aemisegger sagt.

Ein grosser Erfolg seien auch die drei «Fun-Weltmeisterschaften» gewesen, die man erstmals durchgeführt habe: die Freestyle-Stand-up-Paddle-WM, die Frischluft-Tischfussball-WM sowie die Pingpong-Rundlauf-WM.

Neue regelmässige Events im kommenden Jahr

Im Pingpong und Tischfussball wird man sich nächstes Jahr wieder messen, wie einer Medienmitteilung der Organisatoren vom Samstagabend zu entnehmen ist. Denn die Strandfestwochen werden auch 2023 steigen – auch das Datum steht bereits fest: 28. Juli bis 26. August 2023. Also wieder während vier Wochen und wieder über die Sommerferien hinaus.

Aemisegger verspricht, dass auch andere bewährte Formate wie das Sunset-Yoga wieder durchgeführt werden im kommenden Jahr. Und er kündigt an:

«Wir haben schon Ideen für die nächste Ausgabe der Strandfestwochen.»

Neu ins Programm aufgenommen werden der sogenannte «Sunset-Rundlauf», ein regelmässig stattfindender Pingpong-Rundlauf-Treff sowie das «Sunset-Töggele», ein regelmässig stattfindender Tischfussball-Treff.

Viel Verschnaufpause bleibt dem Festivalleiter und seinem Team nicht für die Planung und Vorbereitung. Schon im September werde man sich mit Vertretern der Stadt Rorschach treffen und besprechen, was man anpassen wolle im kommenden Jahr, sagt er. Im Januar geht es dann los mit den Bandbewerbungen und dem Aufgleisen der Festivalpunkte. Im März soll das Programm stehen und im Mai schliesslich verkündet werden.

