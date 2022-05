Festival der Chöre in Gossau: Bliss rockt den Fürstenlandsaal

Festival der Chöre A-Capella-Quintett Bliss rockt den Fürstenlandsaal: Viel Gesang und viele Begegnungen in Gossau Das Gesangsfestival der Chöre «Schweiz singt Gossau klingt» war ein grosses mehrtägiges Fest, das 9000 Sängerinnen und Sänger und zahlreiches Publikum anzog. Das OK zieht eine erste positive Bilanz. Rita Bolt Jetzt kommentieren 29.05.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Showkonzert des A-Capella-Quintetts Bliss im Fürstenlandsaal begeisterte: Sänger Tom Baumann hat die Matura im Gymnasium Friedberg in Gossau absolviert. Bild: Michel Canonica

Es klingt immer noch in Gossau – wieder ist ein Abend erfüllt mit Musik. Es ist Samstagabend, der letzte Abend des Gesangsfestivals. Die «Beizli» sind voll, die Besucherinnen und Besucher flanieren, geniessen die Stimmung, und im Zirkuszelt auf der Bundwiese singen Jugend- und Bündner Männerchöre.

Das Gossauer Zentrum ist eine grosse Festhütte. Das Wetter spielt auch am zweiten Wochenende mit: «Gutes Wetter bei einem solchen Festival ist die halbe Miete», sagt ein lachender Max Nadig, im OK für die Kommunikation zuständig.

Bilder: Michel Canonica

Ebenso freut er sich, wenn er die immer länger werdende Schlange vor dem Fürstenlandsaal sieht: Auf dem Programm steht das erste von zwei Showkonzerten von Bliss, des Schweizer A-cappella-Quintetts, das 2021 den Prix Walo in der Kategorie Publikumsliebling gewonnen hat. Das Gossauer Publikum würde Bliss den Preis erneut verleihen. Die fünf Männer haben für das Gesangsfestival ein Spezialprogramm zusammengestellt. «Einmalig, das wird man nie mehr sehen», sagt A-Capella-Mitglied Matthias Arn.

Einmalig ist die Stimmung tatsächlich während des Konzerts. Im Saal sitzen viele Chöre, 690 Männer, Frauen und Kinder. Eine Aufforderung mitzusingen, ist überflüssig, das Publikum stimmt gerne, laut und immer wieder ein. Nach dem Abschlussmedley mit dem Titel «Von der Wiege bis zur Bahre» gibt’s Standing Ovations – und die Zugabe folgt postwendend. Der Saal wird anschliessend schnell geleert und die zweiten 690 Besucher werden eingelassen. Gleiche Formation, gleiches Programm, gleiche Begeisterung.

Bliss hat für das Gesangsfestival ein Spezialprogramm zusammengestellt: Das Publikum bedankte sich mit Standing Ovations. Bild: Michel Canonica

Bliss bringt die Besucher mit ihren adaptierten Mundarttexten zu bekannten Melodien zum Lachen. Die Sänger trumpfen zudem mit lustigen Kommentaren – vor allem Tom Baumann. Er hat im Publikum einige Fans, sogar eine Fanbase.

Bliss-Sänger Baumann war auf dem «Friedberg»

Baumann ist in Gossau bekannt: Er hat die Matura im Gymnasium Friedberg absolviert und im Friedbergchor mitgesungen, der damals von Guido Helbling, dem musikalischen Leiter des Gesangsfestivals, geleitet wurde. Baumann erzählt vor dem Konzert lachend, dass er und seine Kumpels im Gymnasium so richtig Gas gegeben haben. Damit hat er nicht das Singen gemeint.

Tom Baumann spielte 2001 im «Friedberg»-Musical «Jesus Christ Superstar» den Herodes. Das Musical wurde im Fürstenlandsaal aufgeführt. Entdeckt wurde sein Gesangs- und Comedy-Talent in einem Lehrerzimmer in Bern, als er eine Lehrer-Stellvertretung machte und Französisch-Arbeiten korrigierte. Ein Lehrerkollege erzählte ihm, dass er bei Bliss singe und alles nahm seinen Lauf. «Einer ist zu uns gestossen, weil er den Bus verpasst hatte und einen haben wir von der Strasse geholt. Er war Strassenmusiker», haben die Bliss-Sänger auf der Bühne dem Publikum erzählt.

Bliss wird übrigens am 3. November wieder im Fürstenlandsaal gastieren, dann mit ihrem Programm «Acapulco». Tom Baumann wird dabei sein. Er wohnt heute mit seiner Familie in Winterthur.

Einer der 333 Chöre, die am Gesangsfestival teilnehmen. Bild. Michel Canonica

Zu den Highlights des Gesangsfestivals zählen auch die Gossauer Schülertage: 5000 Besucherinnen und Besucher haben die Gossauer Schüler beim Singen erlebt. «Mich haben die Konzerte so gefreut, dass ich alle fünf gesehen habe», sagt Gossaus Schulpräsident und Stadtrat Stefan Rindlisbacher. «Die Kinder aller Stufen konnten das Publikum begeistern.»

Für die Kinder und Jugendlichen sei es ein unvergessliches Erlebnis gewesen und für die Eltern, Angehörigen und Gäste sicherlich ebenso. Für die Lehrpersonen sei die Vorbereitung sehr aufwendig gewesen. «Wenn man dann aber sieht, wie viel die Kinder gelernt haben, mit wie viel Freude sie aufgetreten sind und welche Wertschätzung alle Beteiligten erfahren haben, dann hat sich der Aufwand mehr als gelohnt», sagt Rindlisbacher.

Das OK zieht eine erste positive Bilanz

Das Ok des Gesangsfestivals zieht eine erste Bilanz und diese fällt mehr als positiv aus. Max Nadig sagt:

«Wir haben das Ziel erreicht, viele Begegnungen zwischen Generationen zu schaffen.»

333 Chöre seien in Gossau gewesen. Es wurden zwischen 30'000 und 35'000 Besucher gezählt. Besonders am Gesangsfestival sei gewesen, das so viele Kinder- und Jugendchöre beteiligt waren. Der Schweizer Jugendchor beispielsweise habe die Andreaskirche bis auf den letzten Platz gefüllt.

Zehn Kinderchöre seien am Freitag mit einem «Singzug» von Winterthur nach Gossau geholt worden, denn in Winterthur hat gleichzeitig das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival (SKJF) stattgefunden. So viele junge Leute, so viele verschiedene Musikstile, das habe es noch an keinem Gesangsfest gegeben. «Das allen haben wir Guido Helbling zu verdanken», sagt Nadig anerkennend.

In den «Beizli» wird auch am letzten Abend gesungen. Bild: Michel Canonica

Ein Novum war auch das grosse Zirkuszelt, in dem für 990 Personen eingerichtet war und in dem viele Begegnungs- und Festkonzerte abgehalten wurden. Im Festzelt auf dem Marktplatz wurden 9000 Sängerinnen und Sänger verpflegt. Im Einsatz waren etwa 1200 Helferinnen und Helfer, die 1600 Einsätze geleistet haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen