St.Gallen: 2800 Personen besuchten das «Weihern Openair»

Festival «Das schlechte Wetter hatte keinen Einfluss auf die Stimmung»: Weihern Open Air zieht eine positive Bilanz Trotz kalter Temperaturen und wiederkehrender Regenfälle besuchten zirka 2800 Personen das diesjährige Weihern Open Air im Familienbad Dreilinden. Am meisten Personen kamen am Donnerstagabend, für welchen sämtliche Tickets verkauft werden konnten. Arcangelo Balsamo 18.09.2022, 16.12 Uhr

Das diesjährige Weihern Open Air wird so manchem Besuchenden nicht nur wegen der Konzerte in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der kalten Temperaturen und der wiederkehrenden Regenschauer. Nichtsdestotrotz sei die Stimmung während der vier Festivaltage super gewesen, sagt die Medienverantwortliche des Weihern Open Air, Melanie Schweizer-Toman. Dies sei denn auch ihr persönliches Highlight. Sie sagt:

«Das schlechte Wetter hatte keinen Einfluss auf die Stimmung der Besucherinnen und Besucher»

Von Mittwoch bis Samstag besuchten insgesamt zirka 2800 Personen die Konzerte im Familienbad, sagt Schweizer-Toman. Am meisten Leute kamen am Donnerstagabend, für welchen sämtliche Tickets verkauft werden konnten. Am zweiten Tag des Festivals traten die Schweizer Indie-Folk-Gand The Gardener & The Tree und Andryy, ein Schweizer Mundart-Popsänger auf.

Am Freitag sei das Festival nur knapp nicht ausverkauft gewesen, sagt die Medienverantwortliche. Dann traten die Band Black Sea Dahu, der Rheintaler Künstler Crimer und das Elektro-Pop-Duo Mischgewebe auf. Neben der tollen Stimmung habe Schweizer-Toman vor allem gefreut, dass alle Leute gekommen seien, die sich ein Ticket im Vorverkauf gesichert hatten. Und dies trotz der kalten Temperaturen und der unberechenbaren Wetterlage. Ausserdem freut sie, dass jeweils auch Tickets an der Abendkasse einen Abnehmer beziehungsweise eine Abnehmerin gefunden haben.

Positives Feedback auf neues Angebot

Am diesjährigen Weihern Open Air durften erstmals nicht nur Sponsoren ins sogenannte «Hospitality»-Zelt, um sich vom Punktekoch Ralph Frischknecht, Inhaber des Landgasthofs Sternen in Bühler, bekochen zu lassen. Das Angebot sei gut angekommen, sagt Schweizer-Toman. «Die eingegangenen Feedbacks waren durchwegs positiv.» Deshalb werde das Angebot mit grosser Wahrscheinlichkeit im kommenden Jahr fortgesetzt, so die Medienverantwortliche.