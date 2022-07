steinach Pandemie, Brand und Sicherungsarbeiten hielten die Kirchentüren geschlossen – nun feiert die Jakobuskirche ihr 275-jähriges Bestehen Die Jakobus-Pfarrei Steinach feiert am Sonntag 275 Jahre Jakobuskirche und 150 Jahre Kirchenchor Steinach. Ein Grund zu feiern, denn die Kirche musste in den vergangenen Jahren mehrfach wochenlang geschlossen bleiben. Rita Bolt Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Verschiedene Teile der Jakobuskirche in Steinach sind anderen Kirchen aus der Region nachempfunden. Bild: Marco Capellari

Das Mauerwerk muss wie jenes von Goldach sein, die Kanzel muss aussehen wie in Berg, die Bestuhlung auf der Empore muss analog Rorschach sein, der Turm mit Zwiebel soll sich wie in Oberbüren zeigen: Dies sind nur einige Wünsche, welche die Steinacher für ihr neues und grösseres Gotteshaus hatten. Mit der Planung des Neubaus wurde 1742 Baumeister Jakob Grubenmann beauftragt und er hat die Wünsche berücksichtigt. «Er war ein bekannter Kirchenbauer», weiss Eugen Halter, der 26 Jahre lang Kirchenpräsident der Steinacher Jakobus-Pfarrei war.

Grubenmann baute schon 1728 die Häggenschwiler Pfarrkirche und 1732 jene in Gossau. Er vereinbarte für die Steinacher Kirche eine Bausumme von 5000 Gulden. Bei Bauabschluss wurde ihm ein Trinkgeld in Aussicht gestellt. 80 Männer und zwei Frauen haben Hand angelegt und in Fronarbeit die Fundamentierung der Kirche mit 1500 Eichenpfählen gemacht, um den Bau voranzutreiben und Kosten zu sparen. Die Wunschkirche wurde dem Heiligen Jakobus geweiht. Jakobus ist einer der bedeutendsten Heiligen weltweit: Hunderte von Kirchen tragen seinen Namen.

1981 wurde ein Volksaltar eingebaut

Die Jakobuskirche wurde im Laufe der Jahre einige Male saniert: 1952–1953 beispielsweise. Der Dachstuhl wurde statisch gesichert, was im Innern die störenden Zugstangen überflüssig machte. Die bereits vor 1825 eingebaute obere Empore im Westen des Schiffs wurde entfernt und auf der verbleibenden Empore bis 1955 eine neue Orgel errichtet. Schliesslich erhielt das Kirchenäussere einen neuen Verputz.

Festgottesdienst zum Jubiläum Der Festgottesdienst morgen Sonntag beginnt um 10 Uhr und wird vom Kirchenchor unter der Leitung von Rita Keller, dem BrassQuartett St.Gallen und Oliver Kopeinig an der Orgel musikalisch gestaltet. Vorgetragen wird die «Missa pro Patria» von Johann Baptist Hilber. Die Festpredigt hält Niklaus Popp. Anschliessend an den Gottesdienst sind alle zum Apéro riche in den Gemeindesaal eingeladen. Die Musikgesellschaft Steinach sorgt für musikalische Unterhaltung. (rb)

Am 15. November 1953 weihte der St.Galler Bischof Josephus Meile den Hoch- und Josephsaltar. Eine weitere Innenerneuerung fand 1981 statt. Es wurde insbesondere Wert auf die Wiederherstellung der originalen Farbwerte von Raumhülle, Stuckaturen und Ausstattung gelegt. «Nach langer Diskussion haben wir uns für die Anschaffung eines Volksaltars entschieden, an dem der Priester den Eucharistieteil der heiligen Messe den Gläubigen zugewendet zelebriert», erklärt Eugen Halter. Im erneuerten Raum nahm der St.Galler Bischof Otmar Mäder am 20. September 1981 die Altarweihe vor.

Ein Brand zerstörte Krippe und Altar

«Die Kirche und das Pfarrhaus stehen als Komplex unter Denkmalschutz», sagt die Pfarreibeauftragte Martina Gassert. Auch der reiche Kirchenschatz könne sich sehen lassen. Dieser sei aber unter Verschluss. Martina Gassert, die seit fünfeinhalb Jahren in Steinach ist, freut sich auf das bevorstehende Kirchenfest «275 Jahre Jakobuskirche» und hofft auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung. «15 Ministranten werden am Gottesdienst dienen», sagt sie mit Begeisterung. Das habe es lange nicht mehr gegeben. Sie musste denn auch lange genug auf «ihre» Kirche verzichten.

Im Januar 2021 musste die Feuerwehr die Krippe beim Altar löschen. Bild: Kapo SG

Anfang 2019 mussten Sicherungsarbeiten an der Decke getätigt werden. Diese waren notwendig geworden, weil im Dezember – kurz vor Weihnachten – Risse an der Decke bei einem Fresko aus dem 18. Jahrhundert entdeckt wurden. Daraufhin musste die Kirche aus Sicherheitsgründen geschlossen und alle Gottesdienste mussten verlegt werden. Dann kam Corona; Gottesdienste waren nicht mehr möglich.

Schliesslich blieben die Kirchentüren wegen eines Brandes zu: Mitte Januar des vergangenen Jahres wurden durch ein Feuer Krippe, Altar und Ambo zerstört. Gassert sagt:

«Die Kirche blieb ein halbes Jahr geschlossen. Sie musste gereinigt werden; überall gab es Russspuren.»

Ob es Brandstiftung war oder nicht, weiss niemand abschliessend. Demnächst würden eine Brandmeldeanlage und eine Videoüberwachung eingebaut.

Der Katholische Kirchenchor Steinach besteht seit über 150 Jahren. Bild: PD

Einziger Kirchenchor der Seelsorgeeinheit Steinerburg

Das Kirchenfest wäre eigentlich auf vergangenes Jahr geplant gewesen; nun scheint alles bereit zu sein für ein grosses Fest mit Kirchenchor. Seit 47 Jahren singt Sopran-Solistin Elisabeth Nagy im Chor. Erst kurz dabei ist die neue Dirigentin Rita Keller, die zudem Leiterin der Frauenschola an der Kathedrale St.Gallen ist. Der Steinacher Chor zählt heute nur noch 23 Mitglieder. «Dafür ist er noch der einzige Kirchenchor in der Seelsorgeeinheit Steinerburg», ergänzt Eugen Halter, der seit 68 Jahren mitsingt. Zur Seelsorgeeinheit gehören zudem Berg, Freidorf, Mörschwil und Tübach. «Auch wenn der Chor anzahlmässig klein ist, neben Singen sind bei uns auch Geselligkeit und gute Stimmung wichtig», sagt Nagy, Vizepräsidentin des Kirchenchors.

Am 20. November feiert die Jakobus-Pfarrei erneut: Dann wird der neue Altar geweiht; der alte ist beim Brand beschädigt worden. Die Altarweihe wird von Bischof Markus Büchel zelebriert.

