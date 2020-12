Festessen «Der Quasi-Lockdown führt dazu, dass sich die Menschen mehr Zeit nehmen für das Kochen»: Metzgereien in der Region verzeichnen mehr Fleischverkäufe – trotz Corona Ein traditionelles Weihnachtsessen in Schweizer Haushalten ist das Fondue Chinoise. Vor den Festtagen schnellt deshalb der Umsatz der Metzgereien in Mörschwil und Gossau in die Höhe – auch in diesem Coronajahr. Theepan Ratneswaran 22.12.2020, 05.00 Uhr

Das weihnachtliche Fondue Chinoise wird dieses Jahr nicht abgesagt. Bild: Lauri Patterson/Getty Images

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit? Jedenfalls gewinnbringend ist diese Zeit traditionsgemäss für die Metzgereien in der Region. Denn vor den Festtagen werden tonnenweise Fleisch fürs Fondue Chinoise verkauft. Dieses Jahr geht sogar noch mehr über die Ladentheke. Auch das Coronavirus kann den Weihnachtsschmaus nicht verderben.

Das Kantonale Labor St.Gallen hat vor zwei Jahren 30 Pouletfleischproben untersucht und in neun Fällen Campylobacter-Bakterien gefunden. Noch heute gehören diese Bakterien zu den häufigsten Ursachen von zum Teil schweren Durchfallerkrankungen zum Jahresende, wie der St.Galler Kantonschemiker Klaus Luczynski auf Anfrage schreibt.

Bei der Zubereitung des Fondue Chinoise komme rohes Pouletfleisch mit genussfertigen Speisen in Kontakt, sagt Luczynski. Wer nicht aufpasst, der läuft deshalb Gefahr sich eine Magen-Darm-Infektion einzufangen. Wie jedes Jahr empfiehlt der Experte, für Fleisch und für die übrigen Lebensmittel immer separate Schneidbretter, Küchenutensilien sowie Teller zu verwenden.

Mehr Fleischfondues trotz «Social Separation»

«Separierung» heisst grundsätzlich die Devise in diesem Coronajahr. Für die Festtage empfiehlt der Bundesrat, Treffen und Feste auf zwei Haushalte zu beschränken und damit die Anzahl der Kontakte so gering wie möglich zu halten. Gar eine bundesrätliche Verordnung ist das Treffen im Freundes- und Familienkreis mit höchstens zehn Personen. Bei der Anzahl Teilnehmenden werden auch Kinder mitgezählt. Die Frage stellt sich also: Werden aufgrund dieser Massnahmen auch weniger Zutaten für das Weihnachtsessen eingekauft?

Anita und Bruno Ehrbar, Inhaber und Geschäftsführer der Metzgerei Ehrbar in Mörschwil. Bild: PD/Metzgerei Ehrbar

Die klare Antwort lautet: mitnichten. Bei der Metzgerei Ehrbar in Mörschwil werden die Fleischfondues ab September bis Ostern verlangt. An Weihnachten sei es normalerweise um ein Vielfaches mehr, da ja auch alle Menschen zu Hause feiern, sagt Bruno Ehrbar, Inhaber und Geschäftsführer der Metzgerei Ehrbar. Über die Festtage sei viel los, deshalb werde auch das Team mit Fleischfachleuten und Köchen verstärkt. Bruno Ehrbar sagt:



«Dieses Jahr jedoch rechnen wir gar mit einigen Fleischfondues mehr – und das aufgrund des Lockdowns.»

Das Corona beschert Silvester zusätzliche Verkäufe

Guido Brändli vom Ochsen-Metzg in Gossau. Bild: Theepan Ratneswaran (21. Dezember 2020)

In Gossau tönt es ähnlich. Er könne es Stand jetzt noch nicht abschätzen, sagt Guido Brändli von der Ochsen-Metzg. Zur Weihnachtszeit werde in der Lebensmittelbranche grundsätzlich mehr umgesetzt – auch in den Metzgereien. In diesem Coronajahr könne es jedoch zum Jahresende noch zu einer ausserordentlichen Steigerung kommen, sagt der Metzger.

Normalerweise gehe man ab dem 25. Dezember entweder in die Skigebiete oder in wärmere Gefilde. Aber dieses Jahr falle das weg: Alle Restaurants sind geschlossen, auch an den Sonntagen ist nichts mehr los und ans Reisen ins Ausland kann kein Gedanke verschwendet werden. Brändli sagt:

«Der Quasi-Lockdown führt dazu, dass die Menschen sich mehr Zeit nehmen für das Zubereiten und Kochen von Menus – und das nicht nur zu Weihnachten.»

Die Käserei Linden macht mehr Umsatz

Heinz Fraefel, Geschäftsführer der Käserei Linden in Wittenbach. Bild: Ralph Ribi (12. September 2017)

Winterzeit ist aber auch Käsefondue- und Raclettezeit. Wenn es draussen kalt wird, zieht es viele deshalb in die wohlig warmen Hütten und Chalets mit Cheminée.

Die Fonduebeizen mussten jedoch teilweise nach nur einem Tag schliessen oder machten aufgrund der Coronapandemie erst gar nicht auf. Auf Käse wird dennoch nicht verzichtet, wie eine Anfrage an die Säntis-Chäsi in Wittenbach zeigt.

«Käse bleibt auch während Corona ein Schweizer Verkaufsschlager», sagt Heinz Fraefel, Geschäftsführer der Säntis AG. Trotz der Pandemie machte das Unternehmen bis zu 20 Prozent mehr Umsatz – dies sehr wahrscheinlich auch im Dezember. Das firmeneigene Chäslädeli sei nun vom 10. Dezember bis Ende Jahr, nicht nur morgens, sondern neu bis 15 Uhr geöffnet.