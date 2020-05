Fertig Dornröschenschlaf: Diese Grafiken zeigen, wie die Stadt wieder aufgewacht ist Der achtwöchige Corona-Tiefschlaf hat sich stark auf den Verkehr in der Stadt St. Gallen niedergeschlagen. Bei den Fussgänger- und Autozahlen liegen die Werte unterdessen aber längst wieder auf Vor-Corona-Niveau, teilweise sogar höher. Auffallend ist, dass der Autoverkehr während des Ausnahmezustands weniger abnahm als die Passantenströme. Und dass die Leute weiterhin den öffentlichen Verkehr meiden. Ralf Streule 24.05.2020, 08.34 Uhr

St. Gallen ist wieder erwacht. Schon vor dem Auffahrtswochenende war in der Stadt kaum mehr etwas von coronabedingter Zurückhaltung zu spüren. Bereits nachdem der Bundesrat am 11. Mai die Coronaregeln weiter gelockert hatte, die Schulen, Restaurants und Geschäfte wieder offen waren, war in der St.Galler Altstadt wieder so etwas wie Normalzustand eingekehrt.

Dies zeigen auch die Fussgängerzahlen, welche das städtische Tiefbauamt in der Vadianstrasse, nahe des Textilmuseums, per Infrarotkamera erfasst. Gingen die Passantenströme während des achtwöchigen Lockdowns zwischen dem 16. März und dem 27. April auf teilweise unter 25 Prozent des Normalwerts zurück, sind sie unterdessen längst wieder auf dem Vor-Corona-Wert.

Der Samstag, 11. Mai, war gemäss diesen Zahlen der belebteste Tag in der Innenstadt seit Monaten. Die Werte des Auffahrtswochenendes liegen noch nicht vor. Gut möglich, dass die schönen Tage noch mehr Leute in die Altstadt gelockt haben.

Wie geht die Stadtpolizei mit den vielen Flaneuren um? Während sie bei Menschenansammlungen zuweilen reagiert und die Leute auf das Versammlungsverbot aufmerksam macht, ist sie bei Spaziergängern in der Altstadt zurückhaltend, auch wenn sie in Gruppen unterwegs sind. «Wir legen den Fokus darauf, dass es keine grösseren Ansammlungen gibt», sagt Stadtpolizei-Sprecher Dionys Widmer. Solange der Fussverkehr zirkuliert, seien die Beamten zurückhaltend.

Am ersten Lockdown-Tag war Hochbetrieb in der Stadt

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr der Stadt St.Gallen

Ins Auge sticht eine Zahl zu Beginn des Lockdowns, als der Bundesrat die Schweiz Mitte März in lange Homeoffice- und Homeschooling-Wochen schickte. Die St.Galler Altstadt war am Montag, 16. März stärker frequentiert als an den Montagen vor der Coronazeit. Die Menschen erledigten Einkäufe, um für die «Lockdown-Wochen» bereit zu sein. Dies vermutet zumindest Christian Hasler, Verkehrsplaner beim städtischen Tiefbauamt, welches die Zahlen zur Verfügung stellt. Die zweite «Lockdown-Woche» war dann die ruhigste in der Altstadt - wohl seit Jahrzehnten.

Der Autoverkehr ging nur etwa um einen Viertel zurück

Ein Vergleich mit den städtischen Auto-Verkehrszahlen zeigt weitere Auffälligkeiten. Während die Passantenströme auf unter 50 Prozent zurückgingen, war die Abnahme beim Autoverkehr viel kleiner.

An der Zürcherstrasse in Bruggen zum Beispiel, wo an einem gewöhnlichen Freitag rund 24 000 Fahrzeuge gezählt werden (beide Richtungen addiert), waren es an den meisten Lockdown-Freitagen noch immer gut 17 000, also rund 70 Prozent. Ein ähnlicher, nur moderater Rückgang des Individualverkehrs ist nicht nur auf der Zürcherstrasse, sondern auch an Messstellen an der Rorschacherstrasse im Bereich Singenberg oder an der Langgasse im Heiligkreuz auszumachen. An jeder dieser drei Messstellen ist der Autoverkehr inzwischen höher als in der Woche vor dem Corona-Lockdown.

Weshalb nahm der Autoverkehr weniger stark ab? Hasler geht davon aus, dass viele Arbeitnehmende, die während des Lockdowns noch ins Büro zur Arbeit gingen, vom öffentlichen Verkehr (öV) aufs Auto umstiegen, da sie dort vor einer Ansteckung geschützt sind.

Weiterhin wenige Buspassagiere

Eine weitere Zahl stützt diese Vermutung. Der öV ging nämlich noch stärker zurück als die Passantenzahlen. Die SBB sprechen von 80 Prozent Fahrgastrückgang während des Lockdowns. Bei den Verkehrsbetrieben St. Gallen (VBSG) sind an Werktagen detaillierte Zahlen erfasst: Die Passagierzahlen sanken auf rund 25 Prozent des Normalbetriebs. Und sie haben sich bisher kaum erholt. Noch bis Anfang vergangener Woche beförderten die VBSG erst rund die Hälfte der Passagiere wie noch in der Vor-Corona-Zeit.

Die VBSG haben ihre Leistungen zwischen dem 23. März und dem 3. Mai um rund einen Drittel gesenkt, wechselten zunächst auf den Ferienfahrplan, am dem 30 März auf einen erweiterten Sonntagsfahrplan. Seit 4. Mai fahren die VBSG wieder gemäss Normalfahrplan.

Gibt Corona dem Individualverkehr Vorschub?

Viele Pendler scheinen sich also aus Angst vor einer Ansteckung noch nicht wieder in die Züge und Busse zu wagen. Führt Corona also gar zu einer Verschiebung vom öV hin zum Individualverkehr, was nicht im Sinne einer nachhaltigen Stadt-Verkehrsentwicklung wäre? Hasler geht davon aus, dass sich der öffentliche Verkehr, je nach Entwicklung der Corona-Fallzahlen, erholen wird und dass unter dem Strich die Coronazeit dennoch einen positiven Anstoss für den Stadtverkehr bieten könnte. Das in den vergangenen Wochen oft erfolgreich erprobte Homeoffice könnte den Verkehrsstrom insgesamt kleiner machen, so seine Prognose.