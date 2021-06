Sommerferien: Anfragen in den St. Galler Reisebüros steigen

Fernweh Alle wollen ans Meer: Nach der grossen Coronaflaute herrscht in den Reisebüros der Stadt St.Gallen wieder Betrieb Vor einem Jahr platzte wegen Corona mancher Ferientraum. Umso grösser ist das Fernweh in diesem Sommer. Seit kurzem steigen die Anfragen in den St.Galler Reisebüros wieder. Besonders gefragt sind Badeferien im Süden. Christina Weder 18.06.2021, 05.00 Uhr

Endlich wieder Arbeit: Angela Bentele vom Reisebüro Agustoni am Blumenbergplatz erhält vermehrt Anfragen für Herbst und Weihnachten/Neujahr. Bild: Tobias Garcia

Am Strand liegen, die Weite des Horizonts geniessen, Wellen reiten und Sandburgen bauen: Nach über einem Jahr Pandemie ist das Fernweh besonders gross. Je mehr die Reisebeschränkungen in Europa wieder gelockert werden und die Infektionszahlen sinken, desto stärker steigt die Reiselust. Das bekommen die Reisebüros in der Stadt zu spüren. Nach der grossen Coronaflaute steigen die Anfragen seit kurzem wieder an.

Jörg Waldvogel, Geschäftsführer Chrisway Travel Bild: PD

Darüber freut sich Jörg Waldvogel, Geschäftsführer von Chrisway Travel an der Bahnhofstrasse. In den vergangenen 14 Monaten war er vor allem mit Stornierungen, Umbuchungen und Diskussionen beschäftigt. Das drückte aufs Gemüt. Doch nun sei man wieder auf gutem Weg. Er sagt:

«Wir haben endlich wieder viel Arbeit.»

Seit der zweiten Maihälfte steige die Nachfrage täglich. Viele Kundinnen und Kunden hätten ihr Reisebudget in den vergangenen Monaten geschont. «Sie wollen sich wieder eine Reise gönnen.»

Dennoch ist die Normalität in der Branche längst nicht zurück. Denn die Zahl der Reisedestinationen ist noch immer eingeschränkt. Das Reisebüro an der Bahnhofstrasse, das sich auf Überseereisen spezialisiert hat, macht sein Geschäft derzeit vor allem mit den klassischen Reisedestinationen in Südeuropa. Besonders gefragt sind in diesem Sommer Griechenland, Spanien, Portugal und Italien. Auch Kundinnen und Kunden, die lieber nach Übersee verreisen, bleiben mangels Alternativen in Europa, wie der Reiseexperte erzählt.

Einzelne Reisen ausserhalb Europas konnte Waldvogel dennoch verkaufen. Besonders gefreut hat er sich über ein paar Buchungen nach Namibia, aber auch über eine erste Reise nach Ecuador und Galapagos. Für die meisten Überseedestinationen gelten aber nach wie vor Einschränkungen. Im asiatischen, ozeanischen und nordamerikanischen Raum sind die Grenzen nach wie vor geschlossen.

Pauschalbadeferien statt Fernreisen

Corina Sprecher, stellvertretende Leiterin Globetrotter-Filiale St.Gallen. Bild: PD

Auch bei der St.Galler Globetrotter-Filiale an der Merkurstrasse sind die Buchungen für die Sommerferien in den vergangenen drei bis vier Wochen stark angestiegen. Corina Sprecher, stellvertretende Filialleiterin, macht einen Nachholbedarf aus:

«Viele Leute haben das Bedürfnis zu verreisen, nachdem das im vergangenen Jahr nicht möglich war.»

Die Sehnsucht nach dem Meer sei in diesem Sommer besonders gross. Derzeit erhält sie viele Anfragen von Familien für Südeuropa, aber auch von frisch Vermählten, die ihre Hochzeitsreise nachholen wollen.

Globetrotter hat sich an die Situation angepasst und bietet vermehrt Pauschalbadeferien an – eigentlich nicht das Kerngeschäft des Reisebüros, das sich auf Fern-, Langzeit- und Around-The-World-Reisen spezialisiert hat. In diesem Bereich herrscht allerdings nach wie vor Flaute. «Das tut uns weh», sagt Corina Sprecher.

Reisen in die USA oder nach Kanada, die in den Sommermonaten Hochsaison haben, sind bis auf weiteres nicht möglich. «Wir annullieren im Moment jene Reisen, die wir 2020 für 2021 umgebucht haben», sagt Corina Sprecher. Für sie ist klar: Die Durststrecke in der Reisebranche ist noch nicht ausgestanden. Sie rechnet damit, dass das Niveau von 2019 erst 2024 wieder erreicht wird. «Wenn wir Glück haben, schon vorher.»

Für Herbst und Winter werden bereits wieder grössere Reisepläne geschmiedet

Auch Angela Bentele-Agustoni, Inhaberin des Reisebüros Agustoni am Blumenbergplatz, geht davon aus, dass die Reisebranche noch bis 2023 unter den Folgen der Coronakrise leiden wird. Immerhin sehe sie wieder einen Lichtschimmer am Horizont. Seit einem Monat zieht das Geschäft in ihrem Reisebüro wieder an. Die Buchungslage schwanke zwar noch, sagt sie. Es gebe ruhigere Tage, aber auch solche, an denen wieder einiges los sei. Als der Bundesrat die Liste der Risikoländer zusammenstrich und die Quarantänebestimmungen lockerte, seien die Buchungen sprunghaft angestiegen.

Ab ans Meer! Badeferien am Mittelmeer sind bei Angela Bentele in diesem Sommer der Renner. Die Lieblingsdestination ihrer Kundinnen und Kunden ist Griechenland. Bild: Tobias Garcia

Seither kommen vermehrt Kundinnen und Kunden im Reisebüro vorbei, die für Herbst und Weihnachten/Neujahr wieder grössere Reisepläne schmieden und sich für die Karibik, Afrika, Arabien, die Malediven oder die Seychellen interessieren. «Da spüre ich eine grössere Nachfrage», sagt Bentele. Die Impfung gebe vielen Reiselustigen die Sicherheit zurück. Nichtgeimpfte Personen seien dagegen noch zurückhaltender und machten sich mehr Gedanken über ihre Reiseziele.

«Die Unsicherheit ist noch immer da.»

Für den Sommer wurden auch im Reisebüro Agustoni hauptsächlich Badeferien am Mittelmeer gebucht. Als Lieblingsdestination hat sich Griechenland herauskristallisiert. Hoch im Kurs seien auch Spanien und Portugal. Einzelne Buchungen hat Angela Bentele aber auch ausserhalb Europas für Botswana und Tansania gemacht.

Nach der grossen Flaute will sie vor allem eines: wieder vorwärtsschauen und die Zeit hinter sich lassen, in der man vom Reisen nur träumen konnte.